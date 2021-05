Rolls-Royce rafforza il suo impegno verso net zero carbon emissions

Rolls-Royce sta ulteriormente rafforzando il suo impegno per i Sustainable Aviation Fuel (SAF) lanciando un nuovo servizio, SAFinity, che inizialmente si occuperà dei business aviation customers. Come primo nel suo genere, questo programma flessibile combina progetti di sostenibilità verificati in modo indipendente con un investimento diretto nei SAF, con l’obiettivo di supportare e accelerare ulteriormente la disponibilità e l’uso dei SAF nel settore dell’aviazione.

“SAFinity consente ai clienti della business aviation di operare voli in modo neutrale in termini di emissioni di carbonio. È disponibile per tutti i business aircraft and engines di qualsiasi produttore e fa parte della continua ambizione di svolgere un ruolo di primo piano nel consentire ai settori in cui operiamo di raggiungere net zero carbon entro il 2050”, afferma Rolls-Royce.

In occasione di EBACE Connect, virtual European business aviation convention & exhibition, Rolls-Royce e Luxaviation Group hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) che renderà la compagnia lussemburghese, uno dei più grandi business aircraft operators del mondo, il cliente di lancio per questo nuovo servizio.

Frank Moesta, Senior Vice President Strategy & Future Programs, Rolls-Royce Deutschland, ha dichiarato: “In qualità di leader in business aviation services, siamo entusiasti di portare il nostro servizio pionieristico SAFinity sul mercato e con Luxaviation Group abbiamo trovato il partner perfetto, incentrato sulla sostenibilità, per iniziare su scala ragionevole. Mentre stiamo anche lavorando sull’elettrificazione o sulle hydrogen technologies come alternative a lungo termine ai combustibili fossili, l’uso dei SAF come soluzione a basse emissioni è essenziale per la decarbonizzazione odierna dei viaggi aerei a lunga distanza e sosteniamo attivamente la crescita della sua disponibilità per l’industria aeronautica”.

Nicolas Kroll, Head of Sustainability Projects, Luxaviation Group, ha aggiunto: “Questa partnership con Rolls-Royce è un’ulteriore manifestazione della strategia di sostenibilità aziendale di Luxaviation, che ha visto il lancio di una serie di iniziative nel 2021. Abbiamo integrato la sostenibilità già da diversi anni per migliorare i nostri modi di operare, come parte della nostra promessa a clienti e dipendenti. Cerchiamo di migliorare continuamente il modo in cui facciamo business e ci sforziamo di offrire un viaggio sostenibile, sia a terra che in volo. Per raggiungere questo obiettivo, l’impegno e le partnership del settore sono la chiave del successo. In questo spirito, siamo molto orgogliosi di collaborare con Rolls-Royce per il lancio del loro programma SAFinity per la business aviation”.

In recenti test, Rolls-Royce ha dimostrato che gli attuali motori per large civil and business jet applications possono funzionare con il 100% di SAF come opzione “drop-in” completa, ponendo le basi per portare questo tipo di carburante verso la certificazione. Al momento, il SAF è certificato solo per miscele fino al 50% con carburante jet convenzionale. I carburanti per aviazione sostenibili non miscelati hanno il potenziale per ridurre significativamente le emissioni nette di CO2 nel ciclo di vita rispetto al conventional jet fuel.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)