Airbus: altri due H160 per la marina francese

La Direction générale de l’armement (DGA) ha confermato un’opzione ad Airbus Helicopters, Babcock e Safran Helicopter Engines per altri due Airbus H160 per la Marina francese. Questi elicotteri si uniranno alla flotta di quattro H160 già contrattualizzati nel 2020, il primo dei quali è attualmente in fase di assemblaggio presso lo stabilimento Airbus Helicopters a Marignane, nel sud della Francia.

I sei H160 saranno consegnati in configurazione Search and Rescue (SAR) e cominceranno gradualmente a operare da maggio 2022 dalla base aerea navale di Lanveoc-Poulmic (Bretagna), dall’aeroporto di Cherbourg (Normandia) e dalla stazione navale di Hyères (Provenza). In attesa delle consegne dell’H160M “Guépard” nel quadro del programma francese Hélicoptère Interarmées Léger (HIL), questi H160 opereranno le missioni SAR attualmente svolte dagli NH90 e dai Panthers, permettendo a questi elicotteri da combattimento di svolgere i loro compiti principali in mare a bordo delle navi da combattimento.

Il feedback operativo della Marina francese con questi H160 andrà a beneficio della progettazione della versione militare dell’elicottero e del suo sistema di supporto associato.

Gli H160 sono stati ordinati nel 2018 e saranno equipaggiati e mantenuti in condizioni operative da Babcock in collaborazione con Airbus Helicopters e Safran Helicopters Engines, garantendo il massimo livello di disponibilità per la Marina francese e la continuità delle operazioni SAR sulle coste dell’Atlantico e del Mediterraneo.

Costruiti da Airbus Helicopters, i sei H160 saranno dotati di un verricello e di una cabina modulare che può essere ottimizzata per ogni missione. Gli H160 saranno certificati per l’uso di visori notturni, necessari per winching operations at night.

I sei H160 saranno modificati in una light military configuration da Babcock, una società di ingegneria specializzata nel supportare i servizi strategici dei governi al fine di soddisfare le esigenze operative della Marina francese. Babcock integrerà il sistema elettro-ottico di nuova generazione di Safran Electronics & Defense, Euroflir 410.

L’H160 è un next generation medium twin engine aircraft, equipaggiato con motori Arrano di Safran Helicopter Engines. Grazie al suo design modulare, può svolgere una vasta gamma di missioni, dal trasporto offshore all’aviazione privata e commerciale, ai servizi medici di emergenza e ai servizi pubblici.

Nell’ambito del programma HIL per sostituire cinque tipi di elicotteri in servizio nelle forze armate francesi, la DGA dovrebbe ordinare 169 H160M “Guépard”.

