Air Astana celebra il 19° anniversario

Air Astana festeggia il 19° anniversario del suo primo volo commerciale da Almaty ad Astana (Nur-Sultan) nel maggio 2002. Durante questo periodo, Air Astana ha affrontato con successo e in modo innovativo, numerose sfide, offrendo sempre i più alti standard in termini di servizio passeggeri, sicurezza, efficienza operativa e sostenibilità ambientale.

“Il numero di passeggeri è cresciuto da soli 160.000 nel 2002 a oltre 5 milioni dell’anno precedente l’inizio della pandemia nel 2020. Il network ha raggiunto un picco di 60 rotte nazionali e internazionali operate con una giovane flotta di 34 Airbus, Boeing ed Embraer, con un’età media di soli 3,5 anni. Testimonianza del successo di Air Astana sono i numerosi premi ricevuti da SkyTrax, APEX e Trip Advisor negli ultimi dieci anni. Nel maggio 2019, Air Astana ha compiuto il passo strategicamente significativo del lancio di FlyArystan, il primo vettore low cost dell’Asia centrale.

FlyArystan ha sviluppato rapidamente un vasto network domestico, oltre alle rotte internazionali per la Georgia e la Turchia. La compagnia aerea ha trasportato tre milioni di passeggeri negli ultimi due anni e ha registrato un load factor medio, nonostante la pandemia, di oltre l’87%, con un indice di puntualità dell’89%. Lo spirito di innovazione di Air Astana è stato messo duramente alla prova durante la pandemia, con un numero significativo di rotte internazionali di lunga data sospese o fortemente ridotte in termini di frequenza. La compagnia ha risposto strategicamente identificando nuove opportunità in diversi segmenti di mercato, con l’apertura di nuove rotte verso destinazioni leisure tra cui l’Egitto e le Maldive, nonché nuovi voli per Batumi e Kutaisi in Georgia. Il cambio dal modello tradizionale ad uno più orientato verso la domanda del mercato leisure ha avuto successo e verrà ampliata. Ciò includerà il lancio voli regolari per Podgorica in Montenegro nel mese di giugno”, afferma Air Astana.

Peter Foster, Presidente e CEO di Air Astana, ha affermato: “Gli slogan di Air Astana e FlyArystan, rispettivamente ‘Dal cuore dell’Eurasia’ e ‘La compagnia low fare dell’Eurasia’ riassumono perfettamente lo spirito del nostro fondatore, il Primo Presidente Nazarbayev, che insieme a Sir Richard Evans di BAe Systems PLC ha preso la decisione di lanciare Air Astana nel settembre 2001, e FlyArystan nel novembre 2018. Credo fermamente che stiamo procedendo nella giusta direzione, nel rispetto della loro visione di un gruppo di compagnie aeree sicuro, orientato ai servizi, redditizio, sostenibile ed etico. Vorrei ringraziare i nostri clienti per aver scelto di volare con noi ed i miei colleghi per il loro impegno verso l’eccellenza”.

Air Astana, compagnia di bandiera del Kazakistan, opera voli nazionali e internazionali dagli hub di Nur-Sultan (NQZ) e Almaty (ALA). La compagnia ha iniziato le operazioni nel 2002. La flotta di Air Astana è composta da aeromobili Boeing, Embraer e Airbus. Air Astana è stata la prima compagnia, tra quelle russe, del Commonwealth degli Stati indipendenti (CIS) e dell’Europa orientale, a ricevere la prestigiosa classificazione a 4 stelle da Skytrax ai World Airline Awards 2012 ed è stata anche nominata “La migliore compagnia aerea in Asia centrale e India” nello stesso anno. Entrambi i risultati sono stati ripetuti nel 2013-2019.

(Ufficio Stampa Air Astana)