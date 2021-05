MilleMiglia Alitalia: due nuove carte di credito per i soci del Programma, nate dalla collaborazione con Deutsche Bank

Da oggi i soci del Programma MilleMiglia avranno l’opportunità di accumulare miglia utilizzando due nuove carte di credito, nate dalla collaborazione con Deutsche Bank: la Carta Alitalia Classic e la Carta Alitalia Plus.

Accettate in tutto il mondo, presso gli esercenti convenzionati al circuito Mastercard, queste carte consentiranno ai titolari di accumulare miglia con tutti gli acquisti di ogni giorno effettuati con la carta, dal pieno per l’auto alla spesa al supermercato, dallo shopping online all’acquisto di un volo.

Le miglia accumulate – 1 miglio ogni 2 € spesi per la Carta Classic e 1 miglio ogni euro speso per la Carta Plus – potranno essere utilizzate per ottenere biglietti aerei premio con i partner del Programma MilleMiglia e per accedere più rapidamente ai club esclusivi del Programma: Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus.

Le Carte possono essere collegate a qualsiasi conto corrente bancario italiano, inclusi i conti BancoPosta; per richiederle è necessario essere soci MilleMiglia.

Alla sottoscrizione, i titolari riceveranno subito un bonus di benvenuto di 2.000 miglia per la Carta Classic e di 3.000 miglia per la Carta Plus; grazie alla promozione di lancio, il bonus di benvenuto è raddoppiato se la richiesta di emissione perverrà entro il 15 giugno 2021.

Le due Carte offrono anche ulteriori benefici ai titolari, quali: un extra bagaglio gratuito su qualsiasi volo operato da Alitalia, l’accesso ai varchi prioritari degli aeroporti “Fast Track Mastercard Reserved”, servizi di assistenza e polizze assicurative dedicate. Le Carte sono abilitate a partecipare alle iniziative governative Italia Cashless: il Cashback e la Lotteria degli scontrini.

