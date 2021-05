easyJet comunica i risultati del primo semestre dell’anno fiscale 2021

I risultati del primo semestre 2021 di easyJet, chiuso il 31 marzo, sono in linea con le aspettative e la compagnia mantiene una liquidità significativa, offrendo allo stesso tempo un cash burn nel secondo trimestre leggermente migliore delle previsioni.

Commentando i risultati, Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “Con i viaggi di piacere che decollano nuovamente nel Regno Unito all’inizio di questa settimana, dove siamo il più grande operatore per i paesi della Green List e con così tanti governi europei che allentano le restrizioni per riaprire i viaggi, siamo pronti ad aumentare in modo significativo i nostri voli per l’estate al fine di massimizzare le opportunità che vediamo in Europa. Abbiamo la flessibilità per operare il 90% della nostra attuale flotta durante il periodo estivo di punta per soddisfare la domanda. Sappiamo che c’è una domanda repressa, l’abbiamo visto di nuovo quando i paesi della Green List sono stati rilasciati, e quindi non vediamo l’ora di poter aiutare molte più persone a viaggiare quest’estate con il supporto delle nostre politiche flessibili per i clienti, il che significa che possono prenotare con fiducia. Negli ultimi sei mesi, abbiamo intrapreso con successo un importante processo di ristrutturazione e riduzione dei costi, oltre a mantenere un bilancio di livello investment-grade con una liquidità significativa e gestendo il nostro cash burn meglio delle aspettative. Ciò ha prodotto risultati in linea con le indicazioni. Siamo in una buona posizione per riprenderci bene”.

Nei sei mesi terminati il 31 marzo 2021, easyJet ha operato un programma di volo disciplinato, pur continuando a fornire un importante programma di ristrutturazione e riduzione dei costi. Il numero di passeggeri per i sei mesi terminati il 31 marzo 2021 è diminuito dell’89,4%, a 4,1 milioni (H1 2020: 38,6 milioni).

La capacità è diminuita dell’85,0% a 6,4 milioni di posti, rappresentando il 14% dei livelli di capacità del primo semestre 2019 (primo semestre 2020: 42,7 milioni). Il load factor è diminuito di 26,6 punti percentuali, al 63,7%.

I ricavi totali sono diminuiti del 90% a 240 milioni di sterline (H1 2020: 2,382 miliardi di sterline), con passenger revenue in calo del 91% a 170 milioni di sterline e ancillary revenue in calo dell’87% a 70 milioni di sterline.

I costi principali del Gruppo, escluso il carburante, sono diminuiti del 59% a 844 milioni di sterline (H1 2020: 2,041 miliardi di sterline), guidati da una diminuzione della capacità volata e dai risparmi ottenuti in molte aree dell’attività grazie al principale programma di riduzione dei costi di easyJet. Il programma di riduzione dei costi mira a fornire circa 500 milioni di sterline di risparmio nel FY21.

Headline loss before tax di 701 milioni di sterline (H1 2020: perdita di 193 milioni di sterline), all’interno del guidance range da £690 a £730 milioni di perdita.

Reported loss before tax di 645 milioni di sterline (H1 2020: perdita di 353 milioni di sterline).

Solidità del bilancio, con liquidità totale raccolta durante la pandemia di oltre 5,5 miliardi di sterline, una posizione debitoria netta di 2,0 miliardi di sterline (primo semestre 2020: debito netto di 467 milioni di sterline) e rating del credito investment grade.

“Come parte del programma di ristrutturazione, easyJet ha chiuso le sue basi a Southend, Stansted e Newcastle, sebbene Stansted e Newcastle continuino ad essere servite con voli in entrata. Abbiamo anche ridotto materialmente la capacità in alcune basi francesi e italiane, oltre che a Berlino. Questa capacità è stata assegnata agli aeroporti a maggiore rendimento all’interno della nostra rete. È probabile che nei prossimi mesi si presentino ulteriori opportunità in questi aeroporti primari, poiché i vettori tradizionali ritirano la capacità e si ristrutturano, ad esempio a Parigi Orly, Milano Linate o Amsterdam Schipol. Per catturare meglio la domanda per il tempo libero estivo, easyJet aprirà basi stagionali a Malaga e Faro il 1° giugno 2021. easyJet rimane estremamente disciplinata nel concentrarsi su voli che generano un contributo positivo.

Negli ultimi sei mesi abbiamo preso una serie di decisioni chiave per ottimizzare ulteriormente lo sviluppo del nostro programma. Il nostro programma per la stagione estiva ’22 è stato messo in vendita molto prima di quanto sarebbe avvenuto in circostanze normali, al fine di consentire ai nostri clienti di trasferire facilmente qualsiasi prenotazione annullata a causa del Covid-19. Questa rappresenta la prima volta che easyJet ha mai avuto quattro stagioni disponibili per la vendita contemporaneamente e ha ridotto significativamente la propensione dei clienti a richiedere rimborsi.

In risposta alle restrizioni sui viaggi internazionali, abbiamo spostato la capacità sulle rotte nazionali, in particolare nel Regno Unito, in Francia e in Italia. Siamo stati disciplinati nel concentrarci sul volo generativo di denaro e molte di queste rotte nazionali si stanno comportando molto bene. Abbiamo anche lanciato nuove rotte domestiche per il tempo libero per capitalizzare l’aumento dei soggiorni. Questi hanno incluso Belfast-Inverness, Glasgow-Newquay, Manchester-Newquay e Gatwick-Newquay nel Regno Unito, Bergamo-Olbia in Italia e capacità aggiuntiva dalla Francia continentale alla Corsica. Per capitalizzare la domanda di svago prevista per questa estate, abbiamo aperto una base estiva a Birmingham. Siamo stati in grado di acquisire slot presso l’aeroporto del centro di Milano, Linate, e li abbiamo utilizzati per potenziare il nostro portafoglio leisure domestico italiano con nuove rotte per Catania e Palermo.

La flotta totale di easyJet al 31 marzo 2021 comprendeva 330 aeromobili (30 settembre 2020: 342 aeromobili) con il calo dovuto principalmente alla riconsegna ai lessors degli aeromobili A319. La media della flotta è ora di 177,6 posti per aeromobile, in aumento rispetto ai 177 posti al 30 settembre 2020. L’età media della flotta è leggermente aumentata a 8,6 anni (30 settembre 2020: 8,0 anni)”, afferma easyJet.

“Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio nei mercati in cui operiamo, easyJet prevede di volare circa il 15% dei livelli di capacità del 2019 nel terzo trimestre, con l’aspettativa che i livelli di capacità inizieranno ad aumentare da giugno in poi. Gli annunci tardivi di modifiche alle restrizioni di viaggio avranno un impatto sui load factor a causa di aggiunte / cancellazioni tardive di capacità per soddisfare l’aumento della domanda, determinando un comportamento di prenotazione ancora più tardivo.

Manteniamo una notevole flessibilità per aumentare o diminuire rapidamente la capacità a seconda dell’eliminazione delle restrizioni di viaggio e della domanda prevista, con la flessibilità per massimizzare le opportunità europee. Questo aumento comporterà un aumento dei costi variabili durante il terzo trimestre, poiché porteremo i piloti e gli equipaggi fuori dal congedo in preparazione per l’alta stagione estiva nel quarto trimestre. Rimaniamo concentrati su un programma disciplinato di voli generativi di cassa.

Il programma di riduzione dei costi genererà risparmi di circa 500 milioni di sterline nel FY21.

In questa fase, dato il persistente livello di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire ulteriori orientamenti finanziari per l’esercizio finanziario 2021”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)