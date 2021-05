News Brevi – 20.05.2021

AUSTRIAN AIRLINES: NOTEVOLE AUMENTO DELLA DOMANDA, VOLI FESTIVI AGGIUNTIVI A INIZIO GIUGNO – Le regole di ingresso rilassate per l’Austria e vari paesi europei si accompagnano a un notevole aumento della domanda di voli turistici. Austrian Airlines offrirà quindi collegamenti aggiuntivi con le seguenti destinazioni durante il long weekend di inizio giugno: Catania, Heraklion, Olbia, Palma di Maiorca, Rodi e Skiathos. Al programma verranno aggiunti un totale di 12 voli aggiuntivi. Da mercoledì 19 maggio, l’obbligo di quarantena è stato revocato per molti paesi quando si entra in Austria. È sostituito da una prova obbligatoria di vaccinazione, test o guarigione. Questo vale per la Grecia, l’Italia e la Spagna, tra gli altri. Inoltre, l’ingresso in questi paesi è possibile senza quarantena obbligatoria. In Grecia, ad esempio, i viaggiatori devono solo registrarsi e portare con sé un certificato di vaccinazione o di recupero o un certificato di test PCR negativo. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri troveranno informazioni su viaggi, uso obbligatorio di maschere FFP2, regolamenti di viaggio specifici per paese e flessibilità di cambio di prenotazione. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

DELTA IMPEGNATA NELLA RIPRESA DEI SERVIZI A NEW YORK – È passato più di un anno da quando COVID-19 ha fermato New York City. Ora, con i tassi di vaccinazione in aumento e le restrizioni per la maggior parte dei luoghi di ritrovo pubblico che verranno revocate il 19 maggio, la Grande Mela sta compiendo importanti passi verso la ripresa. Delta è pronta a dare il benvenuto ai clienti. A partire da questa estate, la compagnia aerea opererà più di 300 partenze giornaliere totali dai suoi hub presso l’aeroporto John F. Kennedy (JFK) e l’aeroporto LaGuardia (LGA) di New York, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Gli orari nazionali e internazionali di Delta a New York-JFK sono aumentati in modo significativo nel 2021, con il ripristino del servizio in sette mercati nazionali tra cui Charlotte, N.C .; Dallas / Ft., Worth, Texas; Cincinnati, Ohio; Indianapolis, Ind .; Washington-Dulles, Virginia, tutti ripresi nell’ultimo mese. La compagnia aerea ha anche riavviato i voli da JFK all’aeroporto internazionale di Keflavik in Islanda il 1° maggio. A seguito della recente revoca delle restrizioni all’ingresso in Italia, Delta opererà giornalmente voli COVID tested da JFK a Milano; tre volte alla settimana a Roma, aumentando giornalmente al 1 luglio; tutti i giorni per Venezia a partire dal 2 luglio (leggi anche qui). I voli diretti giornalieri per Atene, in Grecia, riprenderanno il 28 maggio e il 2 luglio inizierà un nuovo servizio non-stop quattro volte a settimana da JFK a Dubrovnik, in Croazia per i viaggiatori completamente vaccinati o i clienti che soddisfano i requisiti dei test. Questa è la prima volta che Delta opererà voli per la Croazia. A New York-LGA, Delta sarà la prima compagnia aerea a ripristinare il servizio in una serie di mercati commerciali chiave. Nuovi voli due volte al giorno per Toronto, in Canada, inizieranno il 5 agosto, con l’intenzione di aumentare fino a sei volte al giorno questo autunno.

EMIRATES CONCLUDE CON SUCCESSO LA SUA PARTECIPAZIONE AD ATM 2021 – Emirates ha concluso con successo la sua partecipazione all’Arabian Travel Market 2021 (ATM), il più grande evento del settore dei viaggi a livello globale dall’inizio della pandemia. L’Arabian Travel Market di quest’anno riflette gli sforzi sostenuti e l’approccio coerente di Dubai per riportare eventi su larga scala mantenendo i più alti standard di sicurezza per i visitatori. Dubai è stata la prima città al mondo a riportare eventi dal vivo, il che ha rafforzato la sua reputazione come centro del turismo d’affari globale e come luogo sicuro per ospitare eventi di livello mondiale. Con solidi protocolli sanitari in atto, Emirates è stata in grado di accogliere in sicurezza più di 3.000 delegati e partecipanti all’evento presso il suo stand durante i quattro giorni dell’evento ed è stata riconosciuta dagli organizzatori dell’Arabian Travel Market per aver incontrato responsabilmente e superato le misure di sicurezza dell’evento. I protocolli in atto per garantire la salute e la sicurezza di tutti i visitatori e del personale includevano l’ingresso allo stand scaglionato e limitato per rispettare i requisiti di capacità, pareti divisorie in vetro intorno allo stand, applicazione delle distanze sociali, rigorosi sistemi di coda, pulizia e disinfezione accurata di sedili e superfici dopo ogni utilizzo, stazioni di igienizzazione delle mani, menu digitali e kit multimediali, divisori in vetro ai tavoli delle riunioni, tra numerose altre misure. Il fulcro dell’esposizione dei prodotti di quest’anno sono stati i posti Premium Economy lanciati di recente dalla compagnia aerea. Inoltre, lo stand di Emirates ha presentato le Boeing 777-300ER game-changer First Class fully enclosed private suites, i Boeing 777 Business Class seat, la rinnovata A380 OnBoard lounge e l’ultima versione dei sedili Economy Class. Durante ATM, Emirates ha ribadito il suo impegno a collaborare con partner e fornitori del settore per supportare la ripresa del settore dei viaggi.

DEUTSCHE LUFTHANSA AG SOSPENDE I COUPON PAYMENTS DEI 2015 HYBRID BOND – L’Executive Board di Lufthansa Group ha deciso oggi di sospendere i futuri coupon payments per gli hybrid bond emessi nel 2015 (con scadenza 2075) per la durata delle misure di stabilizzazione del governo. La decisione si basa sul parere della Commissione UE secondo cui tali pagamenti di cedole costituivano una violazione delle norme sugli aiuti di Stato del Temporary Framework per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia per lo scoppio del COVID-19 (EU Temporary Framework) e delle condizioni per l’approvazione degli aiuti di Stato delle misure di stabilizzazione a favore di Lufthansa. Secondo i termini e le condizioni del 2015 hybrid bond, la sospensione dei pagamenti delle cedole non comporta la decadenza dal diritto al pagamento delle cedole. Lufthansa Group intende recuperare quanto prima i pagamenti differiti delle cedole una volta completata la stabilizzazione da parte dell’FSE. Lufthansa Group non ha emesso altre obbligazioni societarie o strumenti finanziari con opzioni per sospendere il pagamento di interessi o cedole.

SAAB ESTENDE LA AERIAL FIRE FIGHTING FLEET IN SVEZIA – Il quarto aereo antincendio aereo di Saab è atterrato all’aeroporto di Skavsta, la sua base, vicino a Nyköping in Svezia. Saab ha operato due aerei nell’estate del 2020 e ha partecipato a cinque missioni antincendio. Nel gennaio 2021, lo Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) customer ha esercitato un’opzione contrattuale per estendere la flotta a quattro aerei antincendio AT-802F Fire Boss. “Negli ultimi mesi ci siamo impegnati a procurare aeromobili e ad ampliare l’organizzazione con piloti e personale di manutenzione per essere in grado di fornire la capacità desiderata, rafforzando così la protezione civile svedese”, afferma Ellen Molin, head of Saab’s business area Support and Services. L’AT-802F è un aerial firefighter aircraft in grado di erogare fino a 50.000 litri di acqua all’ora. La capacità di raggiungere rapidamente siti remoti e far cadere grandi quantità di acqua è fondamentale quando si aiutano le unità di terra a combattere gli incendi boschivi. Con base a Nyköping, l’aereo può raggiungere la Finlandia meridionale in due ore e l’estremo nord della Svezia in tre ore, ma possono anche essere schierati in altri siti a seconda del rischio di incendi. “La richiesta di questa capacità aumenterà probabilmente nei prossimi anni e dobbiamo essere in grado di affrontarla.

ROLLS-ROYCE RAFFORZA IL SOSTEGNO AI PROGRAMMI DELLA ROYAL NAVY – Rolls-Royce si è aggiudicata un contratto dal Ministero della Difesa britannico (MOD) per rafforzare il sostegno a due programmi chiave della Royal Navy. Il contratto consentirà a entrambe le parti di lavorare insieme per fornire supporto continuo ai Rolls-Royce MT30 and WR-21 marine engines. Il contratto, che durerà fino al 2026, migliorerà il supporto in corso per i motori Rolls-Royce MT30 che alimentano le portaerei Queen Elizabeth Class (QEC) della Royal Navy. Copre anche il supporto dei motori WR-21 che alimentano i cacciatorpediniere Tipo 45 della Royal Navy.

ANA HD E JP GAMES LANCIANO LA PIATTAFORMA ANA NEO – ANA HD ha collaborato con il game studio JP GAMES per lanciare ANA NEO, una piattaforma virtuale interattiva che porta la gioia del viaggio e opportunità di shopping online uniche al pubblico di tutto il mondo. La chiave della piattaforma ANA NEO è “SKY WHALE”, dove gli utenti potranno viaggiare e accedere ad attività interattive e ad altri ambienti all’interno di ANA NEO. Il servizio è previsto per il lancio nel 2022 e sarà gradito in un’epoca in cui COVID-19 ha accelerato la digitalizzazione limitando le opportunità di viaggio. ANA NEO sfrutta le ultime scoperte per creare nuovi legami tra persone e culture. “ANA NEO aprirà la gioia del viaggio a un pubblico molto più ampio e fornirà agli utenti un’esperienza impareggiabile”, ha affermato Mitsuo Tomita, presidente e CEO di ANA NEO. “Completo di ricreazioni realistiche di famosi siti turistici e opzioni di acquisto senza precedenti, ANA NEO aiuterà le persone a esplorare il mondo dalla comodità di un dispositivo intelligente connesso. Come prima compagnia aerea globale a lanciare questo tipo di piattaforma, siamo entusiasti di aprire nuove possibilità e nuove esperienze per le persone”. “Proprio come i viaggi, le piattaforme virtuali sono un ottimo modo per connettersi con le persone e sperimentare cose nuove”, ha affermato Hajime Tabata, chief producer of ANA NEO and Chief Executive Officer of JP GAMES. “ANA NEO è una nuova e audace rivisitazione di una piattaforma virtuale, che sfrutta le ultime scoperte per creare un mondo digitale coinvolgente che cattura la meraviglia del viaggio”.