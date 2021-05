Volotea annuncia la nuova rotta Olbia-Lione

Volotea ha annunciato oggi un nuovo collegamento in partenza da Olbia alla volta di Lione. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà il 6 luglio.

Con questa nuova destinazione, raggiungibile ogni martedì, salgono a 4 le rotte firmate Volotea da e per la Francia: oltre a Lione, infatti, il vettore ha confermato i collegamenti alla volta di Bordeaux, Nantes e Strasburgo. Le rotte internazionali vanno ad aggiungersi alle 15 domestiche, per un totale di 19 destinazioni, rendendo ancora più facili e agevoli gli spostamenti da e verso la Sardegna durante la Summer’21.

“Siamo felici di rafforzare la nostra presenza presso lo scalo di Olbia, dove scendiamo in pista con una nuova rotta per Lione, a partire dal prossimo 6 luglio. In questa fase di ripartenza per il settore del turismo, la nuova destinazione garantirà un ulteriore boost per il flusso di viaggiatori incoming, desiderosi di visitare le meravigliose spiagge della Sardegna. Allo stesso tempo, vogliamo proporre ai nostri passeggeri sardi una nuova opportunità di volo alla scoperta di Lione, una delle più belle città d’oltralpe”, ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Da Olbia sono disponibili 19 collegamenti Volotea, 15 domestici (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona) e 4 internazionali (Bordeaux, Nantes, Strasburgo e, appunto, Lione).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)