Wizz Air lancia altre quattro rotte nel suo network italiano

Dopo l’annuncio della nuova base a Roma Fiumicino e il contestuale lancio di 32 rotte, Wizz Air lancia tre nuove rotte nazionali e una internazionale a partire dall’inizio di luglio per la stagione estiva ed invernale 2021.

Olbia-Vienna, Roma Fiumicino-Lampedusa, Milano Malpensa-Lampedusa e Roma Ciampino-Olbia sono le quattro novità che la compagnia aerea ha deciso di annunciare oggi a testimonianza del continuo impegno nello sviluppare il suo network e nel rendere i viaggi accessibili, a prezzi convenienti, per un numero sempre crescente di passeggeri italiani.

Le nuove rotte sono in vendita su wizzair.com o sulla app della compagnia da oggi 20 maggio 2021 a partire da 19,99 euro. Inoltre le prime 3 rotte saranno operate da Airbus A321neo, producendo il 43% in meno di rumore e il 50% in meno di emissioni di NOX.

Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l’Italia sulle sue oltre 200 rotte. Grazie alla consolidata esperienza nel fornire servizi di alta qualità a basso costo, Wizz Air ha aperto in un solo anno in Italia 5 basi (Milano Malpensa, Catania, Palermo, Roma Fiumicino e Bari) a testimonianza dell’impegno della compagnia aerea nei confronti del Paese.

Wizz Air ha lanciato di recente il suo Wizz Air Discount Club in Italia; l’abbonamento di 12 mesi offre ai viaggiatori uno sconto garantito dal prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 14,99€, oltre a uno sconto di 2€ per WIZZ Priority (soggetto a disponibilità). L’abbonamento al Domestic Wizz Air Discount Club parte da 19,99€ all’anno.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello extra di protezione per le prenotazioni dei passeggeri rappresenta una garanzia durante questi tempi incerti.

Wizz Air recluta continuamente membri dell’equipaggio che parlino la lingua italiana nelle sue basi italiane di recente costituzione, dove la compagnia aerea offre più di 100 posti di lavoro. Coloro che sono interessati possono fare domanda sul sito dedicato.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air Group, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare 4 nuove rotte che arricchiranno il network italiano di Wizz Air permettendo ai passeggeri di viaggiare durante la stagione estiva ed invernale 2021 verso nuove mete. Con la riapertura dell’Italia siamo felici di poter contribuire stimolando il turismo e sostenendo la crescita economica. Siamo felici di creare nuove opportunità di viaggio entusiasmanti e convenienti verso destinazioni nazionali e internazionali”.

OLBIA-VIENNA – Martedì e sabato – 3 luglio 2021

ROMA FIUMICINO – LAMPEDUSA – Mercoledì, domenica – 4 luglio 2021

MILANO MALPENSA – LAMPEDUSA – Martedì e sabato – 3 luglio 2021

ROMA CIAMPINO – OLBIA – Lunedì,mercoledì, giovedì, venerdì e domenica – 16 luglio 2021

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)