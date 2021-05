Vueling arricchisce la sua offerta da Fiumicino con la nuova rotta Roma-Gran Canaria

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), amplia la sua offerta dall’aeroporto di Fiumicino con la nuova rotta Roma-Gran Canaria, un collegamento diretto che permetterà ai romani e ai passeggeri in partenza dal centro Italia di raggiungere una tra le più belle Isole Canarie. A partire dal prossimo 18 luglio, la connessione sarà operativa con 1 frequenza alla settimana, ogni domenica, per tutta la stagione estiva.

“Il lancio della nuova rotta Roma Fiumicino-Gran Canaria è la conferma che Vueling è impegnata per supportare la ripartenza della mobilità in vista della stagione estiva. Con questo nuovo collegamento, che arricchisce ulteriormente la nostra offerta e incrementa le connessioni Italia-Spagna, siamo pronti a sostenere la ripresa economica e sociale”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances.

La nuova rotta va ad arricchire ulteriormente l’offerta di Vueling presso lo scalo romano che prevede fino a 22 collegamenti per tutta la stagione estiva. Da Roma Fiumicino è infatti possibile raggiungere alcune delle mete estive spagnole più richieste, come le Isole Baleari (Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca) oltre che quelle greche come Mykonos, Santorini, Zante, Cefalonia, Corfù, Rodi, Creta e Preveza-Lefkada, servite dallo stesso aeroporto. Sempre da Roma, è possibile volare verso la Croazia e scegliere tra Dubrovnik e Spalato la destinazione che si preferisce.

Per chi invece desidera visitare città di grande cultura e fascino, Vueling collega la base di Fiumicino con Parigi, Londra, Barcellona, Amsterdam, Bilbao, Valencia, Alicante e Malaga.

Infine, per gli italiani che preferiscono restare in patria, da Fiumicino l’altra novità della stagione è il collegamento diretto con Lampedusa che, dal 19 giugno, permette di volare alla scoperta della bellissima isola siciliana due volte a settimana, il martedì il sabato.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)