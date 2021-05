SIA Group: perdita netta di 4,3 miliardi di dollari nell’anno più duro della sua storia

La pandemia Covid-19, che ha iniziato a diffondersi a livello globale nel febbraio 2020, ha comportato restrizioni senza precedenti sui viaggi aerei internazionali all’inizio dell’anno finanziario. Ondate successive di infezioni da Covid-19 e ceppi più virulenti sono emerse nel corso dei 12 mesi. Di conseguenza, il traffico passeggeri del gruppo Singapore Airlines (SIA) (misurato in RPK) è diminuito del 97,9% nell’anno finanziario terminato il 31 marzo 2021 rispetto a un anno prima.

I ricavi del gruppo sono diminuiti di 12,160 miliardi di dollari (-76,1%) su base annua, a 3,816 miliardi di dollari, a causa del crollo dei ricavi dei voli passeggeri attraverso Singapore Airlines, SilkAir e Scoot, le tre compagnie aeree passeggeri del Gruppo. Ciò è stato parzialmente compensato dall’aumento delle entrate cargo, che sono aumentate di 758 milioni di dollari (+38,8%) su base annua, a 2,709 miliardi di dollari. I miglioramenti nell’utilizzo del cargo, il dispiegamento di aeromobili passeggeri per voli solo cargo e la rimozione di sedili dalle cabine passeggeri per creare volume cargo aggiuntivo hanno parzialmente mitigato la perdita di capacità passeggeri durante la pandemia.

La spesa del gruppo è stata di 6,329 miliardi di dollari, in calo del 60,2%.

Il Gruppo ha registrato una perdita operativa di 2,513 miliardi di dollari nel FY2020/ 1, un’inversione di 2,572 miliardi di dollari dall’utile operativo di 59 milioni di dollari registrato lo scorso anno.

Per l’esercizio finanziario terminato il 31 marzo 2021, il Gruppo ha registrato una perdita netta di 4,271 miliardi di dollari, un peggioramento di 4,059 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno. Ciò è stato determinato sia dalla performance operativa più debole, sia da non-cash impairment charges, parzialmente compensati da un aumento di 623 milioni di dollari del credito d’imposta dovuto alla maggiore perdita netta registrata dal Gruppo.

Al 31 marzo 2021, il patrimonio netto del Gruppo era di 15,9 miliardi di dollari, con un aumento di 6,6 miliardi di dollari rispetto al 31 marzo 2020.

La flotta operativa del Gruppo è attualmente composta da 162 aerei passeggeri e sette cargo. Ciò esclude 41 aeromobili che sono ritenuti in eccedenza rispetto ai requisiti del Gruppo, sei Boeing 737 MAX 8 che sono stati temporaneamente ritirati dal servizio e due aeromobili (un Airbus A330 e un Airbus A320) che hanno lasciato la flotta operativa in preparazione della restituzione del leasing.

Nel corso del quarto trimestre il Gruppo ha continuato ad espandere la propria rete in modo calibrato, riprendendo i servizi verso alcune destinazioni e aggiungendo frequenze ad alcuni punti esistenti. Il 4 marzo è iniziato il trasferimento dei servizi narrow body da SilkAir a SIA, a partire da Phuket. Al 31 marzo 2021, SIA serviva 47 destinazioni tra cui Singapore, rispetto alle 38 di fine dicembre 2020. SilkAir serviva cinque destinazioni, in calo da otto, mentre la rete di Scoot è aumentata di una destinazione, a 18 destinazioni.

Sulla base degli attuali programmi pubblicati, il Gruppo prevede che la capacità passeggeri sarà circa il 28% dei livelli pre-Covid entro giugno 2021. Entro luglio 2021, la capacità del Gruppo dovrebbe raggiungere circa il 32% dei livelli pre-Covid e si aspetta di servire circa il 49% dei punti volati prima della crisi.

Nonostante la recrudescenza delle infezioni da Covid-19 in molte parti del mondo, il ritmo crescente delle vaccinazione di massa nei mercati chiave offre speranza per una ulteriore ripresa della domanda di viaggi aerei internazionali nella seconda metà del 2021. Singapore Airlines sostiene fermamente tutti gli sforzi per aprire ulteriormente le frontiere in modo sicuro e calibrato. Il Gruppo prevede di continuare con un’espansione misurata della rete passeggeri e rimarrà agile e flessibile nell’adeguare la capacità per soddisfare la domanda di viaggi aerei.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)