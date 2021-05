Lufthansa Group: sette ulteriori collegamenti turistici a lungo raggio da Francoforte e Monaco per l’estate 2022

Lufthansa Group offre già per l’estate 2022 long-haul tourist routes per destinazioni di vacanza. Oltre ad altre quattro rotte da Francoforte, l’hub di Monaco sarà nuovamente integrato più fortemente nell’offerta turistica a lungo raggio del Gruppo.

A partire da marzo 2022, i voli partiranno nuovamente da Monaco verso le soleggiate destinazioni di Punta Cana nella Repubblica Dominicana e Cancún in Messico. Ogni destinazione sarà servita due volte a settimana. Inoltre, ci saranno due voli settimanali dalla capitale bavarese a Las Vegas negli Stati Uniti.

Partendo da Francoforte, da marzo 2022, Lufthansa Group offrirà tre voli a settimana per Fort Myers, nello stato della Florida, e per Panama City in America Centrale. Inoltre, Salt Lake City negli Stati Uniti occidentali sarà in programma per la prima volta a partire da maggio 2022, con tre voli a settimana. Lufthansa Group sta inoltre espandendo i suoi servizi in Africa orientale e volerà da Francoforte a Kilimanjaro due volte a settimana per la prima volta a partire da giugno 2022. Quest’estate, l’orario dei voli include già Mombasa (Kenya) con voli successivi per l’isola di Zanzibar (Tanzania).

I voli saranno inizialmente pubblicati con numeri di volo Lufthansa la prossima settimana (26 maggio) e potranno essere prenotati tramite lufthansa.com. Saranno operati da Eurowings Discover nell’estate del 2022. La nuova Lufthansa Group airline è specializzata in viaggi turistici dagli hub di Francoforte e Monaco.

Riguardo la stagione estiva in corso, per il long week end di inizio giugno, Lufthansa offre ora ancora più voli verso destinazioni soleggiate. Dal 3 al 6 giugno, la compagnia aerea sta aumentando le sue offerte di voli verso destinazioni di vacanza in Spagna, Portogallo e Grecia. Altri voli decolleranno sia da Monaco che da Francoforte verso destinazioni da come Creta, l’Algarve e le Isole Baleari. Lufthansa sta aggiungendo altri voli con breve preavviso per Palma di Maiorca, Valencia, Ibiza, Faro, Lisbona e Heraklion, ad esempio. In totale, all’inizio di giugno, i passeggeri possono scegliere tra 20 voli aggiuntivi. I voli possono essere prenotati ora, combinati con opzioni di cambio di prenotazione flessibili.

Con oltre 100 destinazioni di vacanza, Lufthansa ed Eurowings offrono quest’estate più destinazioni di vacanza. Ad esempio, Lufthansa vola senza scalo dalla Germania verso dodici destinazioni in Grecia per la prima volta. I passeggeri possono anche scegliere tra interessanti offerte a lungo raggio verso le migliori destinazioni di vacanza come Male (Maldive), Cancún (Messico) o Punta Cana (Repubblica Dominicana).

Lufthansa facilita sempre i viaggi nel rispetto delle più alte norme di sicurezza e igiene, tenendo conto della situazione pandemica generale.

I clienti devono osservare le normative vigenti in materia di ingresso e quarantena durante la pianificazione del viaggio.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)