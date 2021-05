News Brevi – 21.05.2021

AIRBUS: PRIME IMMAGINI DAL SATELLITE PLEIADES NEO 3 – Oggi Airbus ha rilasciato una prima raccolta di immagini nitide a una risoluzione nativa di 30cm dal satellite Pléiades Neo 3, lanciato di recente e messo in orbita. Le acquisizioni di successo e la consegna di queste prime immagini sono l’inizio di una nuova era per le applicazioni geospaziali sia commerciali che governative, che richiedono un alto livello di precisione e la capacità di vedere i dettagli più fini. Le immagini di Pléiades Neo 3, che coprono una varietà di località globali e presentano diversi angoli di acquisizione, forniscono un livello di dettaglio impressionante. In una è facile contare ogni singolo blocco di pietra calcarea delle Piramidi di Giza e persino il numero di persone che visitano. La costruzione a più strati di Castel Sant’Angelo nel corso degli anni può essere vista in dettaglio in un altra immagine. Le aree urbane e l’architettura moderna sono chiaramente visibili nelle immagini di Shanghai, Dubai e Washington DC. Queste immagini già molto nitide sono state acquisite prima delle calibrazioni radiometriche complete e la qualità continuerà a migliorare nei prossimi mesi. Le immagini di Pléiades Neo 3 dovrebbero diventare disponibili in commercio nel terzo trimestre del 2021, una volta completate queste fasi di calibrazione. Con la piena capacità del satellite disponibile per uso commerciale, le immagini di Pléiades Neo 3 ad altissima risoluzione e geometricamente coerenti forniranno agli analisti un alto livello di dettaglio, inclusa una maggiore visibilità di piccoli oggetti, come veicoli e segnaletica orizzontale. Questo livello di rilevamento, riconoscimento e identificazione degli oggetti fornisce più strumenti agli analisti di immagini e migliora l’affidabilità delle capacità di apprendimento automatico. La nuova costellazione fornirà anche una maggiore precisione di geolocalizzazione e informazioni sulla banda spettrale più profonda, consentendo di ricavare più informazioni per varie applicazioni. La costellazione Pléiades Neo sarà composta da quattro satelliti identici e molto agili, che offriranno reactive tasking and intraday revisit di qualsiasi punto della Terra. Completamente finanziato, progettato, prodotto, posseduto e gestito da Airbus, ogni satellite aggiungerà mezzo milione di km2 al giorno a una risoluzione nativa di 30cm. La prossima pietra miliare del programma Pléiades Neo è il lancio di Pléiades Neo 4, che è già sul sito di lancio a Kourou, nella Guyana francese. Il lancio è previsto per quest’estate, seguito dal lancio di Pléiades Neo 5 e 6, nel 2022.

DELTA INCREMENTA I VOLI VERSO L’ISLANDA – Tre settimane dopo che Delta Air Lines ha ripreso il suo servizio giornaliero da New York-JFK all’Islanda, la compagnia aerea ha lanciato un secondo e nuovo volo non-stop giornaliero da Boston a Reykjavik. Una volta che il terzo volo giornaliero da Minneapolis inizierà la prossima settimana, il 2021 sarà l’anno più importante per Delta in Islanda. “Essendo il primo paese europeo ad riaprire ai turisti statunitensi, abbiamo assistito a un aumento della domanda di viaggi in Islanda questa estate rispetto al 2019”, ha affermato Amy Martin, Managing Director, Delta – International Network Planning. “Dopo un anno di viaggi internazionali limitati, quest’estate gli americani sono attivamente alla ricerca di nuove avventure e l’aggiunta del nostro nuovo servizio da Boston consentirà a più di 350 clienti in più ogni giorno di godersi i diversi paesaggi di quest’isola rispetto al 2019″. L’aggiunta di Boston all’impronta islandese di Delta offre comodi collegamenti da 118 città degli Stati Uniti attraverso i tre hub. Delta opererà 85 voli giornalieri da Boston quest’estate verso 37 destinazioni. I clienti che viaggiano in Islanda saranno tenuti a fornire una prova della vaccinazione completa o del recupero di COVID-19. Ai viaggiatori che tornano negli Stati Uniti sarà richiesto comunque un test COVID-19 negativo e potranno trovare un luogo nelle vicinanze con il Delta’s dedicated Travel Planning Center for international travel. Delta volerà con Boeing 757 e 767 su queste rotte, che includono sia cabine premium che cabine economy, che offrono più scelta ai clienti. Tutti i servizi sono operati in collaborazione con i partner Air France, KLM e Virgin Atlantic. Johannes Thor Skulason, managing director for the Icelandic Travel Industry Association, ha dichiarato: “L’apertura a visitatori statunitensi completamente vaccinati ha avviato il turismo in Islanda. L’entusiasmo dei viaggiatori americani è un contributo economico vitale. Il turismo in Islanda ha un ruolo sostanziale nella crescita e nello sviluppo dell’Islanda e non vediamo l’ora di ripartire”.

AMERICAN AIRLINES OFFRE IL SERVIZIO FIVE STAR ESSENTIALS – Per i clienti che viaggiano con bambini o per chiunque cerchi semplicemente un’esperienza aeroportuale semplificata, il viaggio è ora più facile grazie al lancio del nuovo servizio American Airlines Five Star Essentials. I clienti che viaggiano in qualsiasi cabina su un volo American possono prenotare il servizio Five Star Essentials per le partenze e le coincidenze nazionali presso Charlotte Douglas International Airport (CLT), Dallas Fort Worth International Airport (DFW) e Miami International Airport (MIA). I clienti che acquistano Five Star Essentials saranno: accolti al check-in prioritario e avranno assistenza per il check-in dei voli, la selezione dei posti e il check-in dei bagagli: accompagnati attraverso la Priority security lane e assistiti per garantire che i bagagli e gli effetti personali rimangano insieme e organizzati; scortati attraverso l’aeroporto e al loro gate. Five Star Essentials parte da $149 (include fino a due adulti e tre bambini o animali domestici) per i viaggi a partire dal 24 maggio e può essere prenotato ora. “Five Star Essentials è un altro modo per facilitare il viaggio per famiglie impegnate o per chiunque abbia semplicemente bisogno di un paio di mani in più per spostarsi in aeroporto”, ha affermato Clarissa Sebastian, Managing Director of Premium Customer Experience and Onboard Products. Le prenotazioni possono essere effettuate 72 ore prima del volo e i soci AAdvantage possono utilizzare le miglia per prenotare.

AdR: PASSENGER LOCATOR FORM – Aeroporti di Roma informa: “A partire dal prossimo 24 maggio, tutti i passeggeri in arrivo in Italia dovranno compilare un modulo di localizzazione in formato digitale PLF – Passenger Locator Form in sostituzione dell’autodichiarazione cartacea. Le modalità e le istruzioni per la compilazione sono consultabili nella sezione del sito Covid-19, Procedure per partenze e arrivi”.

“MON ENGAGEMENT CITOYEN”: NUOVO MOVIMENTO DI SOLIDARIETA’ DEL PERSONALE DI AIR FRANCE – Nel 2021 Air France continuerà a promuovere l’impegno del personale alla solidarietà. Alla fine di aprile è stato lanciato un vasto movimento dedicato a questo approccio, denominato “Mon engagement citoyen”. Adattato alla crisi sanitaria e al contesto attuale, consente al personale di assumere incarichi di volontariato durante tutto l’anno a beneficio delle associazioni partner di Air France che sostengono cause sociali o ambientali. Questo impegno offre a tutti l’opportunità di utilizzare il proprio orario di lavoro part-time per essere coinvolti in azioni di solidarietà al di fuori dell’orario di lavoro. Per implementare “mon engagement citoyen”, Air France ha stretto una partnership con la start-up a impatto sociale “Vendredi”. La sua piattaforma di impegno civico aziendale mette i dipendenti della compagnia in contatto con una rete di oltre 1.000 associazioni. Su questa piattaforma, in una sezione dedicata ad Air France, verranno offerti durante tutto l’anno incarichi a beneficio delle associazioni partner, sulla base dei 6 campi di azione cari alla compagnia e alla sua Fondazione: Bambini, Istruzione – Formazione – Lavoro, Disabilità – Salute, Lotta alla povertà e insicurezza, Condivisione intergenerazionale e Ambiente. Quasi 160 azioni di solidarietà sono già disponibili, di persona, nel rispetto delle norme igieniche di base, o a distanza, a Parigi e nei dintorni e nelle regioni francesi. “Sono felicissima della partnership con Vendredi, che renderà più facile per il nostro staff entrare in contatto con associazioni in cerca di volontari per incarichi che ci stanno a cuore, in termini di azione di solidarietà e salvaguardia del nostro pianeta. Ringrazio tutti i dipendenti di Air France che, sono certo, vorranno contribuire con energia e passione per agire in linea con i nostri valori di solidarietà”, ha affermato Anne Rigail, CEO di Air France. Dal suo lancio, più di 1.800 dipendenti di Air France si sono già registrati sulla piattaforma, con 141 registrazioni programmate.

ICAO: NUOVO PROGETTO PER RAFFORZARE L’AVIATION SAFETY OVERSIGHT SYSTEM DELLA REPUBBLICA DEL CONGO – Il lancio di successo di un nuovo progetto di rafforzamento delle capacità dell’ICAO per rafforzare l’aviation safety oversight system della Repubblica del Congo è stato celebrato in una cerimonia all’inizio di questo mese. Finanziato con una donazione di un milione di dollari resa possibile dal China’s South-South Cooperation Assistance Fund, il nuovo progetto di collaborazione è in corso di attuazione tramite l’Ufficio di cooperazione tecnica dell’ICAO e dovrebbe durare fino alla fine di quest’anno. Oltre alla fornitura del supporto di esperti per il miglioramento delle attività tecniche nei settori degli aeroporti, dei servizi di navigazione aerea, delle indagini su incidenti e inconvenienti aerei e le licenze del personale, il progetto vedrà anche il sistema dell’aviazione civile della Repubblica del Congo beneficiare di seminari e formazione, per sviluppare le capacità delle risorse umane in questi campi. Mobilitare risorse per sostenere il potenziamento delle capacità dei sistemi di aviazione civile degli Stati membri dell’ICAO è una delle principali priorità per l’agenzia delle Nazioni Unite per l’aviazione e il progetto rappresenta un importante contributo a questo obiettivo. Durante la cerimonia è stato sottolineato che questa ultima cooperazione tra Repubblica del Congo, Cina e ICAO viene perseguita nonostante le numerose sfide poste dalla pandemia e che alla fine migliorerà il livello di implementazione degli standard e delle pratiche consigliate dell’ICAO nella Repubblica del Congo, per consentire operazioni aeree più sicure.

ICAO DISCUTE CON I LEADER DEL SETTORE AEROSPAZIALE SUL RECUPERO POST-PANDEMIA – Rivolgendosi al Board of Directors meeting of the Aerospace Industries Association, l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, ha commentato che l’UN aviation agency’s Secretariat and governing Council “sono oggi profondamente consapevoli di quanto sia importante l’innovazione per il recupero e la sostenibilità dell’aviazione all’indomani della pandemia”. “Questo è il motivo per cui abbiamo reso l’accelerazione di una standardizzazione e regolamentazione efficaci una delle massime priorità per i prossimi anni”, ha sottolineato, “in modo che i vantaggi delle numerose innovazioni sui tavoli dei produttori possano essere realizzati il più rapidamente e in modo prudente dall’industria”. Il presidente Sciacchitano ha espresso l’apprezzamento dell’ICAO al settore aerospaziale per gli importanti contributi che ha fornito ai risultati dell’Aviation Recovery Task Force del Consiglio ICAO, fornendo dettagli sulle ultime raccomandazioni e modifiche CART Phase III emesse a marzo. Il Presidente ha rilevato che l’ultima analisi di impatto economico dell’ICAO ha rivelato che il trasporto aereo internazionale è tornato ai livelli del 2003 in termini di capacità globale e che, sebbene l’ICAO si aspetti un miglioramento del quadro globale dal terzo trimestre del 2021, sarà pesantemente dipendente dall’efficacia della gestione della pandemia e del lancio della vaccinazione. “Alcuni segnali incoraggianti di ripresa per il traffico internazionale hanno iniziato a emergere più di recente”, ha commentato, “ma è vero che questi tentativi sono ancora ostacolati a volte da fattori imprevedibili che rimangono in gioco”. Il presidente Sciacchitano ha aggiornato i membri sulla prossima conferenza di alto livello dell’ICAO su COVID-19, prevista per questo ottobre. “La conferenza ad alto livello di ottobre affronterà le priorità della ripresa economica, cercherà di formalizzare nuovi e più forti impegni nazionali per garantire tale ripresa e presenterà flussi di sicurezza specializzati in cui le opinioni della vostra comunità saranno apprezzate”. Il Presidente del Consiglio ICAO ha ulteriormente apprezzato le numerose innovazioni che il settore aerospaziale sta già contribuendo a realizzare nelle fonti di energia rinnovabile e nei nuovi tipi di airframes and propulsion, sottolineando che questi giocheranno un ruolo chiave “nell’aiutare il nostro settore a soddisfare le aspettative di emissioni sempre più basse post-pandemia”.

ICAO: IL SEGRETARIO GENERALE DISCUTE SULLE PROSPETTIVE DELLA CIVIL AVIATION – Durante una discussione di alto livello sulle attuali prospettive per l’aviazione civile, ospitata dal Montreal Council for International Relations (CORIM) e con la partecipazione del Chairman and Chief Executive Officer of Aéroports de Montréal, Mr. Philippe Rainville, e dell’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, sono stati delinati gli impatti devastanti del COVID-19 sul settore del trasporto aereo a livello globale e le sfide ancora affrontate da paese a paese, esprimendo anche la speranza per il futuro dell’aviazione in termini di ripresa della domanda di passeggeri, nel periodo incredibilmente dinamico di oggi in tema di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. I partecipanti hanno anche notato lo stato attuale dello sviluppo cooperativo di certificati di vaccinazione COVID-19 validi a livello internazionale da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), lavoro a cui l’ICAO sta dando importanti contributi alla luce della sua esperienza e competenza nei documenti di viaggio ePassport. “L’ICAO ha sviluppato un Visible Digital Seal (VDS), una tecnologia chiave basata sulle specifiche del passaporto elettronico che fornisce una funzionalità sicura e conveniente che potrebbe essere aggiunta a un documento non elettronico, come una ‘prova di salute pubblica'”, ha osservato. Le specifiche tecniche del VDS sono state pubblicate la scorsa settimana ed entro la fine di giugno si prevede che le sperimentazioni sui certificati di vaccinazione nazionali e regionali ne faranno uso. Rispondendo alle preoccupazioni riguardo le restrizioni molto rigide sui viaggi internazionali, Liu ha sottolineato che la rigidità di queste misure continua a differire oggi perché i singoli paesi stanno ancora sperimentando livelli di gravità COVID variabili. “Ciò che i paesi hanno quindi adottato attraverso l’ICAO è una serie di raccomandazioni e linee guida per aiutarli ad allineare le loro risposte nel settore dell’aviazione al massimo grado possibile, tenendo conto delle differenze nelle loro situazioni di salute”, ha chiarito. “Sono inoltre incoraggiati a compiere ulteriori passi verso la creazione di corridoi di viaggio per la salute pubblica più normalizzati tra paesi con livelli simili di risposta alle pandemie in atto”. La discussione si è poi spostata sul tema dell’innovazione e sul ruolo che le nuove tecnologie avrebbero svolto nella “nuova normalità” post-pandemica del trasporto aereo. Liu ha osservato che i sistemi aerei senza pilota e la mobilità aerea urbana sono priorità chiave a breve termine in termini di integrazione di questi nuovi aeromobili e operazioni nello spazio aereo tradizionale. Sono state anche discusse le innovazioni nella passenger experience, su come lo screening sanitario diventerà probabilmente comune come lo è oggi lo screening di sicurezza e su come la digitalizzazione offrirebbe un’esperienza di viaggio più incentrata sulla salute e senza contatto per i futuri passeggeri.

DELTA ANNUNCIA IL NUOVO E.V.P. AND CHIEF FINANCIAL OFFICER – Delta continua a costruire il suo team di leadership, con Dan Janki che si unisce alla compagnia aerea come nuovo E.V.P. and Chief Financial Officer. In qualità di principale leader finanziario della compagnia aerea, Dan supervisionerà la rendicontazione finanziaria, l’audit aziendale, la pianificazione finanziaria, fleet and TechOps supply chain, fuel management, inclusa la raffineria di Delta, investor relations, supply chain management and treasury. Inoltre, corporate strategy riporterà a Dan. Dan entrerà a far parte del Delta Leadership Committee. Dan si unisce a Delta da General Electric, dove è attualmente Senior Vice President e CEO of GE Power Portfolio. Ha più di 25 anni di esperienza in GE in un’ampia varietà di ruoli senior. “Dan è noto per i suoi stretti rapporti di lavoro con i suoi team e una forte attenzione al cliente”, ha detto il CEO di Delta Ed Bastian in una nota ai dipendenti. “Condivide il nostro spirito di innovazione e collaborazione e i nostri valori di leadership al servizio, onestà, integrità e rispetto per tutti”. “Sono entusiasta di entrare a far parte del talentuoso team di Delta, rinomato per la sua cultura innovativa, collaborativa e incentrata sulle persone. In qualità di frequent flyer di lunga data e partner aziendale, ho un profondo apprezzamento per il forte impegno di Delta nei confronti dei suoi clienti e per il suo servizio affidabile”, afferma Dan Janki. Nella sua nota, Ed ha ringraziato Gary Chase e Bill Carroll per la loro leadership come co-CFO ad interim. Dan, che vive ad Atlanta con sua moglie e tre figli, entrerà a far parte di Delta a partire dal 12 luglio 2021.

CAMBIAMENTI NEL GROUP MANAGEMENT DI SAAB – Carl-Johan Bergholm è stato nominato nuovo head of Saab’s Business Area Surveillance. Charlotta Björklund è stata nominata nuovo head of the function Operational Excellence. Carl-Johan e Charlotta assumeranno le loro posizioni rispettivamente il 1 giugno e il 1 luglio. Entrambi diventeranno membri del Saab’s Group Management. Le modifiche seguono la mutata organizzazione e Direzione del Gruppo. Carl-Johan Bergholm è attualmente Deputy Head of Saab’s Business Area Surveillance e ha una lunga esperienza all’interno dell’azienda presso Surveillance. La Business Area Surveillance di Saab è responsabile per sensors and command and control systems di Saab. Il portafoglio comprende radar aerei, terrestri e navali. Carl-Johan sostituisce Anders Carp, che assumerà una posizione a tempo pieno come Deputy CEO e lascerà quindi il suo ruolo di Head of the Business area. Charlotta Björklund è attualmente Head of Sourcing & Production at Saab’s facility in Järfälla, Svezia. Charlotta ha una lunga esperienza in Ericsson. Operational Excellence è una nuova central group function in Saab con la responsabilità di sviluppare e supportare l’organizzazione in tutti gli aspetti dell’efficienza operativa. “Con Charlotta e Carl-Johan, Saab avrà due manager esperti nelle rispettive aree e con questo rafforzeremo ulteriormente la nostra gestione del gruppo”, afferma il presidente e CEO di Saab, Micael Johansson.