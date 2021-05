Qantas Group: la domanda di viaggi domestici continua a guidare la ripresa

Un forte rimbalzo della domanda di viaggi domestici e le performance delle sue divisioni Freight e Loyalty continuano a guidare la ripresa di Qantas Group dagli impatti del COVID-19.

Sulla base delle attuali condizioni commerciali, il Gruppo prevede un statutory free cash flow positivo per la seconda metà del FY21. I livelli di indebitamento netto hanno raggiunto il picco a febbraio a 6,4 miliardi di dollari e dovrebbero essere inferiori entro la fine dell’anno finanziario. I livelli di liquidità rimangono forti, con fondi totali per $4,0 miliardi, inclusi $2,4 miliardi di liquidità e $1,6 miliardi di linee di debito non utilizzate al 30 aprile 2021.

Si prevede che la perdita totale di ricavi per il Gruppo dall’inizio del COVID raggiungerà i 16 miliardi di dollari entro la fine del FY21, tuttavia il ruolo della domanda di viaggi domestici nella ripresa del Gruppo è evidenziato dal fatto che si prevedono entrate derivanti dai voli domestici quasi raddoppiate tra la prima e la seconda metà di quest’anno finanziario.

Supponendo che non vi siano ulteriori blocchi o significative restrizioni sui viaggi nazionali, il Gruppo prevede di avere un Underlying EBITDA positivo compreso tra 400 e 450 milioni di dollari per il FY21. Riguardo lo statutory level before tax, il Gruppo si aspetta ancora una perdita superiore a $2 miliardi, che include i costi significativi associati a licenziamenti annunciati in precedenza, svalutazioni di aeromobili e ammortamenti non monetari.

Riguardo i viaggi domestici, la fiducia dei consumatori nei viaggi interni si sta dimostrando più resiliente rispetto a prima durante la pandemia, nonostante l’inasprimento temporaneo di alcune restrizioni alle frontiere. I viaggi aziendali, compreso il segmento delle piccole imprese, continuano a riprendersi e sono ora al 75% dei livelli pre-COVID (rispetto al 65% di aprile). La domanda leisure è in forte crescita, con le vacanze internazionali differite che si convertono in più viaggi domestici.

Il Gruppo è sulla buona strada per raggiungere il 95% della sua capacità domestica pre-COVID per il quarto trimestre del FY21. Qantas e Jetstar prevedono una media rispettivamente del 107% e del 120% della loro capacità interna pre-COVID nel FY22.

Per soddisfare questa domanda, Qantas e Jetstar hanno ora rimesso in servizio tutti gli aerei domestici. Inoltre, QantasLink ha attivato otto (fino a 14) aeromobili Embraer E190 come parte del suo accordo con Alliance Airlines. Jetstar sta riattivando fino a cinque Boeing 787-8 per uso domestico e sei A320 in prestito da Jetstar Japan.

Con l’aumento della domanda domestica di viaggi leisure, Qantas e Jetstar hanno annunciato un totale di 38 nuove rotte dal luglio dello scorso anno.

Riguardo i voli internazionali, la domanda di viaggi tra l’Australia e la Nuova Zelanda si sta ricostruendo costantemente. Tutti i Boeing 787-9 di Qantas e circa la metà dei suoi aeromobili A330 sono attivi e volano con un mix di cargo, rimpatrio e servizi regolari passeggeri.

Qantas Freight continua a fungere da copertura naturale per la flessione dei viaggi internazionali passeggeri e la capacità cargo che normalmente porta. Si prevede che il cargo supererà le entrate ottenute nella prima metà del FY21.

Il Gruppo ha rivisto le sue aspettative per il ritorno di un livello significativo di voli internazionali da fine ottobre 2021 a fine dicembre 2021 (eccetto i voli Trans Tasman). Ciò è in linea con la tempistica rivista del governo australiano per l’effettivo completamento del programma nazionale di vaccinazione COVID-19 e Qantas Group è ottimista sul fatto che le opportunità per ulteriori bolle di viaggio con altri paesi aumenteranno in modo significativo da quel punto.

La divisione Loyalty continua a ottenere buoni risultati, con forti entrate dai partner e un elevato coinvolgimento dei membri

L’obiettivo del Gruppo di ridurre i costi annuali di almeno 1 miliardo di dollari entro il FY23 è sulla buona strada, con 600 milioni di dollari da consegnare quest’anno. Il novanta per cento degli esuberi associati alle 8.500 perdite di posti di lavoro (già annunciate) sono stati completati, mentre il resto sarà finalizzato entro la fine del FY21. Dei circa 22.000 ruoli in tutto il Gruppo, circa 16.000 sono attualmente operativi, compreso tutto il personale domestico, tutti i dipendenti aziendali e alcuni membri degli equipaggi internazionali.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Abbiamo ancora molta strada da fare in questo recupero, ma sembra che stiamo lentamente iniziando a svoltare l’angolo. La nostra strategia di ripresa mirata a puntare al cash-positive flying piuttosto che ai margini pre-COVID sta aiutando ad aumentare i livelli di attività e a riparare il nostro bilancio. La gestione dei costi rimane una parte fondamentale del nostro recupero, soprattutto considerando le entrate che abbiamo perso e il mercato estremamente competitivo in cui ci troviamo. Abbiamo modificato le nostre aspettative per l’inizio dell’apertura dei confini internazionali in base alla nuova tempistica del governo, ma la nostra ipotesi fondamentale rimane la stessa: una volta che il lancio del vaccino nazionale sarà effettivamente completato, l’Australia può e deve aprirsi. Ecco perché abbiamo allineato la data per la ripresa dei voli internazionali con un programma di vaccinazione di successo. L’Australia deve mettere la stessa intensità nell’introduzione del vaccino che abbiamo imposto ai blocchi e alle restrizioni, perché solo allora avremo la sicurezza di aprirci”.

