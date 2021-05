L’ACI World Customer Experience Global Summit ritorna nel 2021

Airports Council International (ACI) World ha annunciato che il suo industry-leading Customer Experience Global Summit tornerà a settembre 2021 per essere ospitato come evento ibrido a Montreal, in Canada.

La terza edizione del Customer Experience Global Summit di ACI World si terrà presso il Palais des Congres di Montreal l’8 e 9 settembre, esplorando il tema ‘Gateway to the new travel journey: Share. Rethink. Evolve.’.

L’evento comprenderà elementi fisici e virtuali per riunire i leader del settore, per discutere l’importanza della customer experience mentre gli aeroporti perseguono l’innovazione in questo settore alla ricerca di una ripresa sostenibile a lungo termine dalla pandemia COVID-19.

Anche quest’anno il vertice includerà la celebrazione dei 2020 Airport Service Quality (ASQ) Awards, offrendo l’opportunità di rendere omaggio a quegli aeroporti che hanno dato la priorità ai clienti in un momento in cui soddisfare le loro esigenze e aspettative non è mai stato così importante.

“Non vediamo l’ora di riportare il nostro Customer Experience Global Summit nel calendario degli eventi aeronautici internazionali, per esplorare le esigenze e le aspettative in evoluzione dei clienti in un momento cruciale per la ripresa del settore”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General.

“Gli aeroporti continuano ad ascoltare i loro clienti per adattare i servizi e le esperienze che offrono in circostanze molto difficili e, poiché vediamo segni di ottimismo all’orizzonte per la ripresa, ci riuniremo come settore per mostrare come il focus sui clienti aiuterà guidare la strada. L’ASQ programme è il principale airport customer experience measurement and benchmarking programme al mondo ed è stato adattato per garantire che rimanga della massima qualità durante la pandemia COVID-19”.

Questa, la terza edizione del vertice globale, era originariamente fissata a Cracovia, Polonia, ospitata da Krakow Airport nel settembre 2020. Dopo l’evento ibrido di quest’anno a Montreal, il vertice sarà ospitato a Krakow Airport nel settembre 2022.

Per maggiori informazioni sull’evento: https://aci.aero/event/aci-customer-experience-global-summit-3/.

(Ufficio Stampa ACI World)