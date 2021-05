IndiGo: CFM LEAP-1A Engine and Services Agreement per gli A320neo

IndiGo ha annunciato di aver selezionato i motori CFM International LEAP-1A per equipaggiare la sua flotta di 310 nuovi aeromobili Airbus A320neo, A321neo e A321XLR. Questo accordo include 620 nuovi motori installati e motori di ricambio associati, nonché un contratto di assistenza pluriennale.

Nel 2019 IndiGo ha selezionato i motori LEAP-1A e ha firmato un long-term service agreement per i motori che equipaggiano 280 aeromobili della famiglia A320neo. Questo nuovo accordo, quindi, assicura i motori LEAP-1A e i long-term service agreements per un totale di 590 IndiGo A320neo family aircraft.

La compagnia aerea attualmente opera sette A320neo e 15 A321neo con motori LEAP-1A. Questo accordo garantirà LEAP-1A engines and service agreements per i suoi aeromobili A320neo Family che verranno consegnati dal 2023 in poi.

“Questa è una pietra miliare fondamentale che riflette il nostro impegno di lunga data per rafforzare rapidamente la nostra rete sia a livello nazionale che internazionale. Questa espansione servirà da catalizzatore per stimolare la crescita economica dell’India e la mobilità della sua gente. Il settore dell’aviazione indiano è destinato a crescere sempre più e continueremo nella nostra missione di costruire un network di trasporto di livello mondiale. Siamo qui per mantenere la nostra promessa di fornire tariffe basse e un’esperienza cortese e senza problemi a tutti i nostri clienti”, afferma Ronojoy Dutta, Chief Executive Officer of IndiGo.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con CFM per il nostro prossimo lotto di Airbus A320neo, A321neo e A321XLR”, ha affermato Riyaz Peermohamed, Chief Aircraft Acquisition and Financing Officer of IndiGo. “L’introduzione dei motori CFM LEAP nella nostra flotta ci consente di mantenere la nostra forte attenzione alla riduzione dei costi operativi e alla fuel efficiency, con elevati standard di affidabilità”.

“Siamo incredibilmente onorati dalla rinnovata fiducia di IndiGo in CFM”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Siamo pienamente impegnati ad aiutare IndiGo a ottimizzare le sue operazioni, fornendo loro industry-leading asset utilization, fuel efficiency e overall cost of ownership”.

“Siamo orgogliosi di espandere la nostra relazione con IndiGo e svolgere un ruolo chiave nella loro continua crescita”, ha affermato Philippe Couteaux, vice president Sales & Marketing of CFM parent company, Safran Aircraft Engines. “Prendiamo la fiducia di IndiGo come una grande responsabilità per continuare a supportare la loro flotta con gli high-level CFM standards”.

Il motore LEAP, che ha registrato più di 10 milioni di engine flight hours in meno di cinque anni di servizio commerciale, continua a stabilire nuovi standard di settore per l’asset utilization, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 15%, mantenendo i più alti tassi di affidabilità in questa thrust class.

(Ufficio Stampa CFM International)