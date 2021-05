“Next Chapter” Plan: Iberia punta al recupero concentrandosi su quattro pilastri

Nel quadro della Madrid FITUR travel trade fair di quest’anno, Iberia ha presentato il suo piano quadriennale “Next Chapter”, con un focus iniziale a breve termine riguardante il recupero dalla crisi Covid-19, seguito da sforzi a più lungo termine per tornare tra le principali compagnie aeree del mondo.

I quattro pilastri del Next Chapter Plan sono massimizzare la fiducia dei clienti, sviluppare l’hub di Madrid e la connettività in Spagna, garantire la sostenibilità futura e rendere i dipendenti ambasciatori del brand.

Negli ultimi mesi Iberia ha riaperto le sue operazioni e ha adottato misure per ripristinare la fiducia dei clienti nei viaggi aerei: attraverso misure sanitarie e igieniche che hanno valso alla compagnia aerea una quarta stella Skytrax come sicura riguardo il Covid-19; dando ai clienti l’accesso ai test Covid-19 pre-volo (circa 25.000 ad oggi), oltre a nuove app per la digitalizzazione e l’archiviazione dei risultati dei test certificati, come IATA Travel Pass, che Iberia ha testato sui voli tra l’Europa e l’America Latina; dando ai clienti più libertà per annullare o modificare i piani di viaggio senza penalità, mantenendo allo stesso tempo lo stato pre-pandemia dei membri del programma fedeltà Iberia Plus; istituendo un programma di volo stabile, inizialmente limitato per mantenere un minimo di connettività tra Europa e America Latina, ma ora ampliato in vista di una piena ripresa.

Per questa stagione estiva, il nuovo ambizioso programma di volo di Iberia porterà la compagnia verso un record di 114 destinazioni, di cui tre nuove: la capitale moldava Lubiana, le isole Maldive nell’Oceano Indiano e l’arcipelago portoghese delle Azzorre nell’Atlantico. La rotta verso le Maldive è già così popolare che Iberia ha annunciato di aver aumentato la frequenza dei voli a tre a settimana.

A lungo termine, Iberia prevede di rafforzare il suo Madrid Airport T4 hub e la connettività in Spagna, sviluppando al contempo il suo air cargo business. Nel frattempo, il nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità AVE per l’aeroporto di Madrid inizialmente trasporterà fino a 500.000 passeggeri aerei all’anno. Iberia punta a riposizionare il suo hub come uno dei migliori punti di collegamento dell’Europa con l’Asia, portando allo stesso tempo maggiori entrate per il turismo in Spagna.

Il terzo pilastro del piano “Next Chapter” è garantire la futura sostenibilità della compagnia aerea in ogni modo possibile. Durante la pandemia Iberia ha adottato misure per preservare i sui bilanci, tagliare i costi, garantire la liquidità e proteggere l’occupazione.

La pandemia ha portato Iberia ad accelerare il ritiro della sua flotta di Airbus A340-600, sostituendola con Airbus A350 più ecologici. Ora opera una delle flotte a lungo raggio più giovani del mondo e negli ultimi 10 anni ha ridotto del 15% le emissioni di CO2 per passeggero, con l’obiettivo di ridurle di un altro 10% entro il 2025.

La compagnia aerea ha contribuito a finanziare l’Iberia Chair at Madrid’s Polytechnic University per impegnarsi nella ricerca e nello sviluppo di carburante per aviazione più sostenibile, per colmare il divario fino a quando gli aerei non potranno essere alimentati a idrogeno. Sta inoltre lavorando a un nuovo waste management system per i suoi voli a lungo raggio.

Il personale di Iberia ha ampiamente dimostrato la propria lealtà e impegno nei confronti dell’azienda durante la pandemia, nonché la propria adattabilità. Il piano “Next Chapter” richiede una formazione aggiuntiva sui valori aziendali e sull’assistenza ai clienti, per prepararli ad agire come veri ambasciatori per Iberia.

Sempre nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, Fitur, il Ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado e il presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, hanno firmato un accordo per promuovere il paese caraibico come destinazione turistica nelle oltre 90 destinazioni che la compagnia aerea spagnola offre in Europa. L’accordo raggiunto tra Iberia e Mitur comprende una serie di azioni attraverso i canali di comunicazione della compagnia aerea. Nel marzo 2021, la Repubblica Dominicana è stata protagonista del reportage di sei pagine che la rivista Ronda ha dedicato alla città di Santo Domingo. Questa pubblicazione a bordo ha più di 2 milioni di lettori mensili.

Durante la firma dell’accordo, il presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha sottolineato di essere impegnato nella Repubblica Dominicana per renderla una destinazione ideale per tutto l’anno e ha annunciato la crescita di questa rotta a undici frequenze settimanali durante l’estate, il che significa un aumento del 17% rispetto all’offerta precedente alla pandemia, rafforzando l’impegno della compagnia aerea in questo mercato e la sua leadership in America Latina.

Insieme all’aumento delle frequenze, Iberia offrirà più posti, nello specifico 248.686 posti all’anno, poiché questi voli sono operati con aeromobili Airbus A330-300, con una capacità di 292 passeggeri: 29 in Business class, 21 in Premium Economy e 242 in Economy.

Javier Sánchez-Prieto ha commentato: “Confidiamo che la nostra collaborazione sarà molto fruttuosa. La Repubblica Dominicana è stata senza dubbio la rotta su cui Iberia ha recuperato più velocemente la sua capacità, ed è per questo che abbiamo voluto accompagnare questa riattivazione della domanda con una maggiore offerta”.

Sempre al Fitur, il CEO di PROMTUR Panama, Fernando Fondevila, e il presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, hanno firmato un accordo per promuovere il paese come destinazione turistica in più di 90 destinazioni che la compagnia aerea spagnola offre in Europa. L’accordo raggiunto tra Iberia e PROMTUR Panama include una serie di azioni attraverso i canali di comunicazione della compagnia aerea.

Durante la firma dell’accordo con PROMTUR Panama, il presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha annunciato che la compagnia aerea ha programmato per questa estate una crescita della rotta da tre a sei frequenze settimanali, a dimostrazione dell’impegno della compagnia aerea in questo mercato. Questi voli saranno operati con aeromobili Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy.

Javier Sánchez-Prieto, ha commentato: “Confidiamo che la nostra collaborazione sarà molto fruttuosa. Dopo un anno complicato, è una gioia immensa aumentare il numero di frequenze con Panama. Questo aumento di capacità aiuterà a riattivare la domanda e a riportarci sulla via della normalità, con l’offerta di voli che avevamo prima dell’inizio della pandemia”.

La compagnia aerea ha aperto la strada al lancio, insieme a IATA, di IATA Travel Pass sulle sue rotte tra Europa e America Latina, in particolare in Uruguay, ora in fase di estensione anche sui suoi voli con Panama. I clienti Iberia che voleranno a Panama a partire dal 19 maggio avranno la possibilità di testare la nuova applicazione che permette di archiviare, gestire e verificare la documentazione sanitaria richiesta dai diversi paesi per viaggiare, ovvero i certificati COVID-test e in una fase successiva anche la vaccinazione.

