News Brevi – 22.05.2021

WORKSHOP A TRAPANI TRA COMPAGNIE AEREE E OPERATORI TURISTICI: ALBASTAR ANNUNCIA SHARM EL SHEIKH E DUBAI – In settimana, si è svolto il primo workshop in presenza all’aeroporto di Trapani Birgi in occasione dell’anteprima di Travelexpo, borsa globale del turismo, che ha riunito agenti di viaggio, tour operator e rappresentanti delle compagnie aeree operanti sullo scalo trapanese per un confronto sulle destinazioni della Summer 2021 e non solo. Durante l’incontro è stato anche annunciato, da parte della compagnia Albastar, il lancio di due nuove rotte: Sharm El Sheikh, operativa già da agosto e Dubai, in occasione dell’Expo, da fine settembre 2021. E’ stata una giornata di confronto ma anche di annunci, oltre a quello a sorpresa di Albastar, riguardante Sharm El Sheikh, in Egitto, dal 07 agosto al 18 settembre, il sabato, e di due collegamenti settimanali verso Dubai per l’EXPO 2022, dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 22. Blueair ha parlato di ulteriori ribassi nei prezzi per la tratta su Torino, con il programma fedeltà, e la conferma della rotta per la stagione invernale, già in vendita; Lumiwings ha lanciato Sicilia Last Minute, uno sconto del 15% per chi prenota fino al 15 giugno 2021 con il promo code MYSICILY e vola dal 28 maggio al 30 giugno. Il workshop “Time to travel” ha ospitato anche la firma simbolica dell’accordo tra Liberty Lines e Tayaranjet, che offrirà uno sconto di 10 euro sul biglietto ai possessori di un titolo di viaggio Liberty Lines, che a sua volta offrirà il 15% di sconto sul biglietto per il possessore di un titolo di viaggio Tayaranjet.

LEONARDO: SIGLATO ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO – Più flessibilità nell’organizzazione del lavoro, maggiore responsabilizzazione dei dipendenti nel conseguimento dei risultati aziendali, investimento continuo sulla professionalità e sul benessere delle persone. Questi i principali punti dell’Accordo Integrativo firmato da Leonardo con le sigle CIGL-Fiom, Cisl-Fim e UIL-Uilm all’esito di una trattativa fortemente impattata dalla pandemia, in cui le Parti hanno saputo dialogare in uno scenario in profonda e rapidissima evoluzione. L’Accordo, raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione all’area lavoro di Unindustria Lazio, siglato ai tempi del Covid-19, si ispira ai principi di sostenibilità, crescita, fiducia, corresponsabilità, e prevede l’aggiornamento del modello di relazioni industriali e una serie di intese economiche volte a coinvolgere sempre più i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, introducendo inoltre strumenti in grado di migliorare la vita aziendale e di accrescere le competenze delle persone. Tra le intese di contenuto economico, un Premio di Risultato per tutti i dipendenti che favorisce la partecipazione alla vita aziendale e il coinvolgimento in programmi di miglioramento continuo e un sistema di Target Bonus di Gruppo per tutti i lavoratori inquadrati nelle Categorie 7^ e Quadri. Alessandro Profumo ha dichiarato: “Le intese raggiunte confermano ancora una volta l’attenzione di Leonardo per le sue persone e puntano ad accrescere il benessere integrale di tutta la nostra comunità professionale, elementi che costituiscono le fondamenta su cui costruire insieme il nostro futuro”. Tra gli strumenti orientati al miglioramento della vita in Azienda e all’introduzione di una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, la possibilità di usufruire di permessi e compensazioni orarie durante tutto il corso della giornata lavorativa.

SECONDO MONA METTE ALLA PROVA UNA NUOVA “GENERAZIONE D’INDUSTRIA” – 8 incontri per 150 studenti di 6 istituti. Obiettivo: mettere i ragazzi alla prova sulla progettazione dei componenti per i fumogeni della Pattuglia Acrobatica Nazionale. “L’impegno delle imprese della provincia di Varese nei confronti delle scuole e degli studenti non si è fermato nemmeno in questo secondo anno scolastico di difficoltà legata al Covid. Rilanciare l’identità della cultura industriale, favorire uno scambio culturale tra imprese e scuola, trasferendo anche specifiche competenze e valorizzando il merito degli studenti, sono stati gli obiettivi di una iniziativa ad hoc di project work a distanza, che ha visto come protagonista la Secondo Mona Spa e che ha coinvolto 6 istituti superiori con 150 studenti. Una iniziativa di cui siamo orgogliosi: è in momenti come questi che la bontà della rete costruita sul territorio tra scuola e impresa dà i suoi frutti migliori”. A raccontarlo Claudia Mona, Amministratore Delegato della storica azienda aeronautica di Somma Lombardo e Vicepresidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. L’iniziativa che si è concretizzata in 8 incontri dedicati agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori, fa parte del percorso di Generazione d’Industria, un progetto nato 10 anni fa dalla volontà di un gruppo di imprese associate all’Unione Industriali desiderose di investire sui giovani e di aiutare concretamente le scuole. Un impegno che non si è fermato nemmeno in tempo di Coronavirus. Tra gli obiettivi del progetto c’è infatti quello di incoraggiare i giovani in prima persona a “generare” l’industria, mostrando loro modelli virtuosi di imprese e di imprenditori: tutto questo è reso possibile dalla condivisione di un programma di interscambio culturale tra aziende e istituti tecnici. “Il progetto, portato avanti da Secondo Mona per i ragazzi – spiega Ermanno Fossa, Direttore Business & Technology Development dell’azienda e docente per l’occasione – si è svolto in 8 appuntamenti caratterizzati da un’impronta fortemente pratica nonostante la modalità a distanza. E’ stato, infatti, realizzato un vero e proprio percorso di progettazione di un componente aeronautico, una valvola per impianto fumogeno per un velivolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell’Aeronautica Militare Italiana, meglio nota come Frecce Tricolori. Partendo dai cenni sui tipi di velivoli e meccanica del volo e da un inquadramento generale dell’azienda si è passati ad una analisi specifica sui sistemi progettati. Agli studenti sono state affidate anche attività di ricerca fino a simulare il completo percorso di progettazione e sviluppo di un vero e proprio componente. Spazio importante, durante gli appuntamenti, è stato dedicato agli aspetti di sostenibilità ambientale”. Le scuole coinvolte nel project work sono: ISIS Facchinetti di Busto Arsizio, ISIS Dalla Chiesa di Sesto Calende, ISIS Ponti di Gallarate, ISIS Newton di Varese, ITIS Riva di Saronno e ISIS Volontè di Luino.

IBERIA SOSTIENE LA “RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR” – Durante la fiera del settore dei viaggi FITUR di quest’anno a Madrid, la compagnia aerea spagnola Iberia e la stella del tennis spagnola Rafa Nadal hanno annunciato un accordo in base al quale Iberia faciliterà i viaggi degli studenti iscritti all’accademia di tennis “Rafa Nadal Academy by Movistar” nella città natale di Nadal, Manacor sull’isola spagnola di Maiorca. La scuola, rivolta sia ai giovani che ai professionisti emergenti, è stata fondata nel 2016, con il patrocinio della più grande aziends di telecomunicazioni spagnola, Movistar. Il Corporate Manager di Iberia, Juan Cierco, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa alleanza. Rafa Nadal rappresenta tutto ciò che Iberia ammira e condividiamo con lui valori come il duro lavoro, l’impegno, il desiderio di eccellere, così necessari durante questa ripresa. Inoltre, Rafa Nadal è uno dei più grandi ambasciatori della Spagna nel mondo, mentre per 90 anni Iberia ha portato la bandiera del nostro paese ovunque voliamo”. L’accordo di sponsorizzazione fa parte del programma “Talent Aboard” di Iberia, in cui la compagnia aerea presta il suo sostegno e la sua collaborazione a numerose iniziative, promuovendo la cultura spagnola nelle sue destinazioni in tutto il mondo.

EASA PUBBLICA IL SECONDO JOINT REPORT ON THE LEARNING ASSURANCE FOR NEURAL NETWORKS – L’European Union Aviation Safety Agency e Daedalean hanno concluso il loro secondo Innovation Partnership Contract dopo una collaborazione di 10 mesi. I risultati di questo progetto sono stati raccolti in un rapporto di 136 pagine, Concepts of Design Assurance for Neural Networks (CoDANN) II. È stata pubblicata una versione pubblica del rapporto CoDANN II per supportare le discussioni future in questo campo. L’obiettivo di questo secondo progetto era triplice: indagare su argomenti tralasciati nel primo progetto e nel report, maturare il concetto di Learning assurance e discutere i restanti AI building blocksIA della EASA AI Roadmap. Questi passaggi aprono la strada alle prime applicazioni. Il primo progetto nel 2020 ha studiato il possibile utilizzo di Machine Learning/Neural Networks in safety-critical avionics, esaminando in particolare l’applicabilità della guidance esistente. Una scoperta essenziale del primo joint CoDANN report (versione pubblica del primo rapporto CoDANN) è stata l’identificazione di un W-shaped development process che adatta il classico V-shaped cycle a machine learning applications. Laddove il primo progetto CoDANN ha dimostrato che l’utilizzo di reti neurali in safety-critical applications è fattibile, CoDANN II affronta le restanti domande, giungendo a una conclusione su ciascuno dei seguenti argomenti: implementation and inference parts of the W-shaped process, comprendenti gli aspetti di sviluppo e distribuzione; definizione e ruolo dell’ explainability; dettagli sul system safety assessment process, conclusione delle discussioni su integrating neural networks into complex systems e loro valutazione in safety assessments. L’EASA ha già utilizzato alcuni risultati di entrambi i progetti CoDANN nella stesura della prima usable guidance for Level 1 machine learning applications, rilasciata per la consultazione pubblica nell’aprile 2021. I commenti possono ancora essere presentati fino al 30 giugno 2021.

DELTA: UN MURALES PRESSO IL DELTA HEADQUARTERS EVIDENZIA L’IMPEGNO DELLA COMPAGNIA A PORRE FINE ALL’HUMAN TRAFFICKING – Delta e il suo partner Wellspring Living hanno recentemente dipinto un nuovo murales presso il Delta headquarters, come parte della campagna di sensibilizzazione contro il traffico di esseri umani, per il 20° anniversario di Wellspring Living. Questa campagna fa parte di una campagna multi-sito e multi-partner guidata da Wellspring Living in cui saranno dipinti murales unici nell’area della metropolitana di Atlanta, raffiguranti comunità che si uniscono contro l’human trafficking. Il murales è ora ben visibile su un muro presso il Delta’s In-Flight Training Center, dove centinaia di dipendenti camminano quotidianamente. “Questo murales non solo commemora la nostra importante partnership con Wellspring Living, ma serve anche come promemoria costante della lotta di Delta per porre fine al traffico di esseri umani”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer, and leader of Delta’s Anti-Human Trafficking Executive Steering Committee. “Il lavoro di Wellspring Living per aiutare i sopravvissuti a riprendersi e rimettersi in piedi è così importante e penso che tutti saranno ispirati e sfidati a continuare a combattere questa battaglia quando lo vedranno”. Il murales è stato realizzato da 20 volontari Delta provenienti da tutta la compagnia.

BRITISH AIRWAYS: PROSEGUE LO SFORZO PER INVIARE AIUTI IN INDIA – Un British Airways relief flight è atterrato in India per la seconda volta in due settimane. Il cargo only flight (BA257F) è partito da Londra alle 17:00 di venerdì 21 maggio ed è atterrato a Delhi alle 5.45 (ora locale) di questa mattina. Trasportava 18 tonnellate di aiuti per l’India. Tra le attrezzature mediche c’erano centinaia di concentratori di ossigeno di enti di beneficenza tra cui Oxfam, Khalsa Aid, Christian Aid e LPSUK. Il fuel partner Air bp ha supportato il volo e British Airways ha assicurato che il volo sia compensato riguardo le emissioni di carbonio. Sean Doyle, British Airways’ Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “All’inizio di questa settimana abbiamo riaccolto i clienti a bordo mentre i viaggi internazionali iniziano ad aprirsi, ma siamo consapevoli che la lotta contro il Covid-19 non è ancora finita. La nostra attività ha un profondo legame con l’India, è giusto che continuiamo a sostenere il paese, unendoci ai nostri travel and charity partners per trasportare le attrezzature mediche tanto necessarie in India”. British Airways e IAG Cargo hanno continuato a mantenere aperti i collegamenti aerei vitali tra Londra e l’India durante la pandemia, inviando aiuti su scheduled flights. Questo volo è uno special charter finanziato da British Airways, Air bp, NATS, HAL e Indian ground handlers. Negli ultimi 10 giorni, British Airways si è coordinata con enti di beneficenza e partner sia nel Regno Unito che in India per pianificare il carico di questo aereo.

EASYJET: NUOVI ONLINE TOOL IN UK PER AIUTARE A PIANIFICARE IL VIAGGIO – easyJet ha creato una nuova Traffic Light System information page per coloro che risiedono nel Regno Unito, per aiutare i clienti a navigare nel sistema e pianificare un viaggio. Con il ritorno dei viaggi di piacere internazionali, easyJet sta rendendo più semplice per i clienti esplorare e comprendere le loro opzioni con risorse di pianificazione del viaggio completamente nuove e facili da usare su easyjet.com/en/covid-19-travel-hub. La mappa di viaggio è uno strumento per aiutare i clienti a rimanere informati sulle ultime linee guida da e per i 35 paesi del network europeo di easyJet e filtra i risultati in base a quelli più aperti al viaggio. Include la possibilità di ottenere informazioni in tempo reale durante la ricerca di tipi di destinazioni popolari, tra cui spiagge, soggiorni in città, fughe all’aperto e viaggi d’affari. Realizzato dal fornitore di tecnologia di viaggio Smartvel, il nuovo Covid-19 Travel Hub e la travel map forniscono le informazioni più aggiornate sui requisiti di viaggio, mirando ad aiutare i clienti a trarre ispirazione, offrendo più tranquillità e fiducia per prenotare il loro prossimo volo. easyJet e easyJet holidays hanno anche creato una nuova Traffic Light System information page, per aiutare a navigare tra i requisiti delle destinazioni della lista verde, gialla e rossa. La pagina verrà aggiornata con lo stato più recente quando il governo UK farà annunci e funge da risorsa preziosa per i clienti mentre i paesi si spostano tra le categorie di semafori.

CIELI PULITI: UK E ITALIA A CONFRONTO PER LA SOSTENIBILITA’ DEL TRASPORTO AEREO – L’Ambasciatore Britannico Jill Morris e il Console Generale Britannico a Milano – Direttore del Department for International Trade (DIT) in Italia, Ben Greenwood, hanno ospitato una tavola rotonda virtuale con le principali autorità dell’aviazione civile britannica e italiana e alcuni degli operatori globali dell’aviazione. L’evento ha avuto come obiettivo quello di discutere le sfide più importanti dei prossimi decenni per condurre il settore verso una transizione ecologica, rendendolo più sostenibile anche attraverso un maggiore impulso alla ricerca sul trasporto green. Dal 30 settembre al 2 ottobre Milano ospiterà la Pre-COP, la conferenza di apertura alla COP26 (Conference of Parties) che si terrà a novembre a Glasgow. La tavola rotonda ha rappresentato la tappa inaugurale della serie “On the Road to COP26”, promossa dal Department for International Trade e inclusa nel programma ufficiale “All4Climate – Italy2021” del Ministero della Transizione Ecologica, il calendario ufficiale degli eventi in preparazione della Pre-COP26 e a Youth4Climate2021. L’aviazione civile è uno dei settori che hanno maggiormente subito perdite a causa della pandemia, con una riduzione mondiale del 60% dei passeggeri e conseguenti perdite di fatturato del 64%. La transizione ecologica del settore rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per i piani di rilancio di entrambi i Paesi. L’industria dell’aviazione riconosce infatti l’importanza della riconversione ecologica tanto che, nel Regno Unito, più di 20 player del settore hanno esortato il governo a maggiori investimenti in tecnologie sostenibili con l’obiettivo primario di raggiungere voli a zero emissioni entro il 2050.