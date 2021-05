MTU Maintenance firma un’estensione di 8 anni del GE Branded Service Agreement per i motori CF34

MTU Maintenance ha firmato un accordo per un eight-year GE Branded Service Agreement (“GBSA”) extension per CF34 engines con GE Aviation. La GBSA consente a MTU di continuare a servire come authorized service provider fino al 2030 per i motori CF34-3, CF34-8C, CF34-8E e CF34-10E e di eseguire OEM maintenance, overhaul workscoping and component repairs, oltre a fornire un completo materials support.

“Siamo lieti di continuare la nostra partnership consolidata con GE Aviation con questo CF34 licensing agreement”, afferma André Sinanian, Managing Director and Senior Vice President MTU Maintenance Berlin-Brandenburg. “Abbiamo recentemente celebrato la riconsegna del nostro 500° CF34-10E e dal 2003 abbiamo effettuato 1.400 shop visits e diverse centinaia di on-site events per l’intera famiglia di motori. I regional engines come il CF34 giocheranno un ruolo importante nella ripresa del settore post COVID-19, non vediamo l’ora di supportare gli operatori con l’eccellente competenza tecnica e le cost-effective MRO solutions che si aspettano da MTU”.

“Dal 2002, MTU è uno stretto partner di GE nel CF34 MRO network. Con oltre 4.000 motori CF34 in servizio, GE è molto lieta di estendere questa critical partnership per la forza a lungo termine del programma”, ha affermato Cristina Seda-Hoelle, General Manager of GE Aviation’s Regional and Business Aviation Engines and Services.

(Ufficio Stampa GE Aviation)