News Brevi – 24.05.2021

AMERICAN AIRLINES E’ PRONTA A COLLEGARE I LEISURE TRAVELLERS CON LA SPAGNA – I clienti che pianificano le loro vacanze estive ora hanno un’ulteriore opzione europea da considerare. Il governo spagnolo ha annunciato che accoglierà visitatori completamente vaccinati a partire dal 7 giugno. Quando saranno consentiti i viaggi di piacere, American Airlines sarà pronta a collegare i clienti leisure negli Stati Uniti con la Spagna. Il vettore opera già voli giornalieri per Barcellona (BCN) e Madrid (MAD) e quest’estate aggiungerà altri due voli per MAD, base dell’American Atlantic Joint Business partner, Iberia. “American è ansiosa di connettere ancora una volta i clienti leisure con la Spagna”, ha affermato Brian Znotins, Vice President of Network Planning, American. “Sia che vogliano passeggiare per Plaza del Sol e godersi l’entusiasmo della capitale spagnola o rilassarsi su una spiaggia assolata di Barcellona, American è pronta a portarli nei loro viaggi”. American attualmente opera voli giornalieri per BCN da Miami (MIA) e per MAD da Dallas-Fort Worth (DFW). A partire dal 17 giugno, i clienti avranno due opzioni aggiuntive per il sole e il divertimento della Spagna, quando inizierà il daily Boeing 777-200 service verso MAD da MIA e New York (JFK). I biglietti possono essere acquistati su aa.com.

AMERICAN AIRLINES NOMINA COLE BROWN COME CHIEF PEOPLE OFFICER – American Airlines ha annunciato che Mecole “Cole” Brown si unirà alla compagnia aerea come Chief People Officer. In questo ruolo, Brown guiderà tutti gli aspetti dell’organizzazione del personale della compagnia aerea, compresi i team che supportano Global Talent and Recruitment, Benefits and Compensation, People Operations and Diversity, Equity and Inclusion. Riporterà a Elise Eberwein, Executive Vice President of People and Global Engagement. “Cole è un leader straordinario e la persona giusta per guidare l’American’s People function mentre ci riprendiamo da una pandemia globale e diamo il benvenuto ai nostri clienti in American Airlines”, ha affermato Eberwein. “La sua esperienza con grandi aziende si tradurrà bene nel settore del trasporto aereo e l’ampiezza e la profondità della sua esperienza nel campo delle risorse umane sosterrà i nostri colleghi nel miglior modo possibile”. Brown ha recentemente ricoperto il ruolo di Vice President, Human Resources for Amazon’s Devices & Services, Corporate & Business Development, and Advertising & Entertainment business segments. Prima di questo ruolo, è stata Amazon’s Vice President of Human Resources for North America Customer Fulfillment. Prima di Amazon, Brown ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e Chief Human Resources Officer per Conifer Health Solutions. La sua esperienza include anche il ruolo di Senior Vice President of Human Resources for Walmart U.S. Stores Operations. Brown ha conseguito una laurea e un dottorato in giurisprudenza presso la Southern Methodist University di Dallas.

EMIRATES CELEBRA IL JORDANIAN INDIPENDENCE DAY – Emirates ha rivelato che quest’anno celebrerà in grande stile il Jordan’s 75th Independence Day. I clienti che si imbarcano sui voli Emirates dal 24 al 26 maggio possono aspettarsi tocchi in ogni fase del loro viaggio, dai piatti di ispirazione locale a bordo, alla commemorazione a terra dell’occasione al check-in e molto altro ancora. Mohammad Lootah, Area Manager Jordan, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare il Jordanian Independence Day con i nostri clienti, abbiamo lavorato duramente per rendere l’esperienza ancora più speciale per loro quest’anno. Facciamo parte di ogni comunità che serviamo ed Emirates è orgogliosa di aver svolto un ruolo nella crescita delle attività in Giordania, fornendo una migliore connettività e un prodotto superiore. Emirates ha radici profonde in Giordania e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per servire uno dei mercati più dinamici della regione”. Emirates vola in Giordania dal 1986 e quest’anno festeggerà il suo 35° anniversario nel paese. Emirates ha sviluppato le sue operazioni in Giordania, fornendo più connettività per i suoi clienti e potenziando i suoi servizi nel paese. Oggi opera voli giornalieri tra Amman e Dubai utilizzando l’A380, e aumenterà i voli a una doppia operazione giornaliera a partire da luglio.

IATA: STATEMENT SUL VOLO FR4978 – A proposito del volo FR4978, IATA dichiara: “IATA condanna fermamente qualsiasi interferenza o requirement for landing di civil aviation operations che non sia coerente con le regole del diritto internazionale. I dettagli dell’evento con il volo FR4978 non sono chiari. È necessaria un’indagine completa da parte delle autorità internazionali competenti”, afferma Willie Walsh, IATA Director General.

IBERIA PREMIA I SUOI MIGLIORI PARTNER NEL 2020 – Iberia ha consegnato durante il Fitur i premi ai migliori partner del 2020, che quest’anno festeggiano la loro dodicesima edizione. La compagnia aerea ha selezionato sette vincitori tra agenzie di viaggio, compagnie e altre organizzazioni con le quali ha avuto un ottimo rapporto durante la pandemia e che hanno contribuito a mantenere la connettività della Spagna con il mondo, o hanno collaborato alla creazione dei corridoi aerei e dei voli di rimpatrio o, semplicemente, hanno dimostrato la loro fiducia in Iberia nell’ultimo anno. A sua volta, Iberia si è aggiudicata il premio per il miglior stand in fiera, nella categoria Imprese. I criteri di valutazione stabiliti hanno esaminato l’adeguamento dello stand alle esigenze di marketing di ogni prodotto; la capacità di comunicazione/promozione in merito all’identificazione dello stand con l’immagine e il prodotto; il design, evidenziando in particolare il grado di originalità e innovazione. In questa edizione del Fitur, Iberia ha realizzato un grande stand, di 600 metri quadrati, la cui struttura è stata realizzata in carta riciclata, i cui pilastri sono stati il rafforzamento dell’hub di Madrid e della connettività della Spagna, la sostenibilità, il generare fiducia tra i clienti in modo che viaggino di nuovo.

DELTA: NUOVA BIRRA OTTIMIZZATA PER ESSERE GODUTA IN VOLO – A partire dal fine settimana del Memorial Day, i clienti Delta sulle rotte domestiche degli Stati Uniti possono godere dell’esclusiva Elevated H.A.Z.Y. IPA di SweetWater Brewing Company, creata in collaborazione con Delta e formulata appositamente per essere goduta a 35.000 piedi. La nuova birra è una rivisitazione dell’acclamata SweetWater H.A.Z.Y. IPA, ottimizzata in modo che la stessa esperienza che i clienti hanno a terra ora possa essere goduta in volo. “Sempre più clienti stanno rivendicando la gioia di riconnettersi con persone e luoghi, sappiamo come un assaggio di qualcosa fuori dall’ordinario – qualcosa creato solo per quel momento – può elevare il viaggio”, ha detto Mike Crowley, V.P. – Onboard Service Operations, Delta. “Proprio come abbiamo fatto con il nostro wine program, volevamo creare una birra che avesse un sapore delizioso in volo come a terra e il nostro hometown independent craft brewer è stato un partner perfetto per realizzarla”. Delta ha ampliato le sue SweetWater offerings a livello domestico e internazionale dalla partnership lanciata nel 2014. Delta ha anche reintrodotto il servizio di snack e bevande a bordo. All’inizio di giugno, le hot food options torneranno per i clienti che volano in Delta One o First Class su select domestic coast-to-coast flights, mentre i clienti di First Class su altre rotte chiave degli Stati Uniti potranno gustare fresh boxed meals a partire da luglio.

PRATT & WHITNEY CELEBRA L’AVIATION MAINTENANCE TECHNICIAN DAY – Pratt & Whitney celebra l’Aviation Maintenance Technician Day. “Quando si tratta di manutenzione aeronautica, il nostro team globale di tecnici lavora instancabilmente per fornire risultati impeccabili. Gli Aviation Maintenance Technicians utilizzano la loro formazione ed esperienza uniche, insieme a una profonda competenza e una passione per l’aviazione, per garantire la soddisfazione del cliente”. Per celebrare l’Aviation Maintenance Technician Day, la società ha riconosciuto tre AMT: Kaitlyn Sooklal, HPC Static/CIC lead, West Palm Beach, Florida; Marion Keeys, BX1 Inspector, Columbus, Georgia; Jose Luna, Mobile Repair Team (MRT).