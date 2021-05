News Brevi – 25.05.2021

AIRBUS: PRENDONO FORMA LE PREVISIONI METEO DI DOMANI – È alta sei metri, larga più di tre metri e pesa poco più di una tonnellata e costituisce la spina dorsale della nuova seconda generazione di polar-orbiting weather satellites. La struttura per il primo “B” satellite della MetOp Second Generation (MetOp-SG) series è arrivata all’Airbus satellite integration centre in Friedrichshafen (Germany). Entro novembre 2022, il satellite dovrebbe essere pronto per essere consegnato per la sua environmental test campaign durante la quale sarà verificato in condizioni simili allo spazio. Il MetOp-SG programme è implementato dalla European Space Agency in collaborazione con EUMETSAT. La flotta di satelliti MetOp-SG è composta da sei satelliti e garantirà la continuazione delle osservazioni meteorologiche da un’orbita polare nel periodo 2024-2045. I dati completi della suite di strumenti europei innovativi alimenteranno i modelli di previsione, portando le osservazioni a un nuovo standard. Le previsioni meteorologiche a livello regionale e globale trarranno vantaggio dal programma satellitare. MetOp-SG fornirà enhanced infrared, microwave and radio-occultation soundings riguardanti temperatura e umidità; polar atmospheric motion vectors estratti da immagini ottiche; precipitation and cloud measurements da immagini in optical, sub-millimetre and microwave spectra; high-resolution ocean surface wind-vector and soil moisture measurements estratti da scatterometer observations. MetOp-SG comprende due serie di satelliti, con tre unità in ciascuna serie. La Satellite A series trasporta strumenti ottici e atmospheric sounders, mentre la Satellite B series ospita strumenti a microonde. Entrambi i tipi sono basati sulle Airbus Defence and Space Astrobus high-power satellite platforms. Mentre la Satellite A series viene sviluppata e costruita sotto la guida industriale di Airbus a Tolosa (Francia), la progettazione e la produzione della Satellite B series è guidata dal sito dell’azienda di Friedrichshafen in Germania. Airbus è a capo di un consorzio industriale che comprende più di 110 aziende in 16 paesi europei e in Canada, per fornire più di 160 diverse apparecchiature e servizi per le piattaforme e gli strumenti dei satelliti. Ciascun satellite, con una massa di lancio di circa 4 tonnellate, sarà lanciato separatamente. I satelliti saranno posizionati sulla MetOp sun-synchronous polar orbit, a un’altitudine media di 831 Km. La vita utile nominale di ciascun satellite è di 7,5 anni. Dopo 7 anni verrà lanciato il successivo satellite della stessa serie, garantendo la piena copertura operativa per un periodo di 21 anni con una coppia di satelliti di tipo A e B sempre in orbita. Il primo lancio di un satellite MetOp-SG è attualmente previsto per l’inizio del 2024.

DELTA: HIGH-SPEED WI-FI E SEATBACK ENTERTAINMENT PERSONALIZZATO PER OFFRIRE UNA NUOVA ON BOARD EXPERIENCE – Con l’intenzione di dotare quasi tutta la Delta domestic mainline fleet di connettività ad alta velocità entro la fine del 2022, i clienti possono aspettarsi un’esperienza durante il viaggio più vicina a quella che avrebbero a casa. Fa tutto parte dello sforzo della compagnia aerea per rendere l’esperienza del cliente a bordo senza stress, personalizzata e piacevole dal decollo all’atterraggio. “I clienti si aspettano il meglio quando volano con Delta e i nostri investimenti in una migliore esperienza a bordo daranno loro ancora più motivi per attendere con impazienza il loro prossimo volo”, ha affermato Byron Merritt, V.P. – Brand Experience. La compagnia aerea prevede di dotare oltre 550 aeromobili di Wi-Fi ad alta velocità con qualità streaming entro la fine del 2022, con tutte le flotte Airbus A321ceo, Boeing 737-900 e 757-200 di Delta equipaggiate entro la fine del 2021. Aeromobili selezionati delle flotte Airbus A321neo, A220-300, A320ceo, A319 e Boeing 737-800 del vettore inizieranno l’installazione nel 2022. A partire da giugno, i clienti potranno acquistare l’accesso al Wi-Fi ad alta velocità a bordo di aeromobili dotati di Viasat per $8 per dispositivo, per volo. L’investimento di Delta apre la strada all’offerta di Wi-Fi gratuito in futuro. Dotando la flotta della giusta tecnologia, la compagnia aerea garantisce di poter supportare un servizio gratuito in futuro che possa adattarsi al mutare delle aspettative dei clienti. “Ci impegniamo a fornire Wi-Fi gratuito in futuro e questo investimento ci avvicina notevolmente a tale obiettivo”, ha affermato Ekrem Dimbiloglu, Managing Director – Brand Experience. “Abbiamo fatto molta strada dal CES 2020 e, sebbene il Wi-Fi gratuito non sarà disponibile dall’oggi al domani, la nostra missione di offrire un’esperienza senza precedenti per i clienti non è cambiata”. Combinando Wi-Fi leader del settore, seatback entertainment su quasi tutti gli aeromobili Delta e la Delta Portal Platform, i clienti possono aspettarsi un’esperienza personalizzata a bordo: una nuova era dell’intrattenimento a bordo che Delta chiama ‘Connected Cabin’. La compagnia aerea sta testando modi per portare più funzionalità a ogni posto. Le funzionalità della Connected Cabin possono includere qualsiasi cosa, dall’ordinazione di cibo e bevande direttamente dagli schermi sullo schienale ai consigli sui contenuti personalizzati per ogni cliente. In futuro, il vettore prevede di integrare le informazioni del profilo Delta SkyMiles, i contenuti di Delta Studio e le informazioni sui voli dei clienti per un’esperienza fluida e completamente personalizzata. Maggiori dettagli sulle funzionalità in arrivo verranno condivisi nei prossimi mesi. Un’esperienza più connessa a bordo ha vantaggi anche per gli equipaggi di volo. Il sistema prevede di integrare i Flight Attendant SkyPro devices e inviare dati operativi in tempo reale ai team di manutenzione per identificare meglio i problemi per un servizio proattivo.

QANTAS AGGIUNGE NUOVE ROTTE E OPERA IL DREAMLINER SU TRATTE DOMESTICHE – I clienti Qantas possono ora prenotare sette nuove rotte domestiche e viaggiare su più aerei widebody tra le principali capitali, per soddisfare la forte domanda di viaggi domestici in tutta l’Australia. Le nuove rotte – da Townsville ad Adelaide / Melbourne / Sydney, da Adelaide a Cairns / Hobart, Sydney-Uluru e Perth-Gold Coast – forniscono collegamenti diretti e riducono i tempi di viaggio per i clienti. Esse portano il numero totale di rotte che Qantas e Jetstar hanno aggiunto dall’inizio della pandemia a 45. Cinque delle rotte saranno operate da jet regionali Embraer E190 come parte della partnership di QantasLink con Alliance Airlines. I primi voli Qantas operati dagli E190 da 94 posti sono decollati oggi tra Adelaide, Darwin e Alice Springs. I clienti vedranno anche più aeromobili widebody con Business Suite sui voli tra le capitali della costa orientale verso Perth e Darwin. Solitamente utilizzato per voli internazionali a lungo raggio, incluso il Perth-Londra, il Boeing 787-9 Dreamliner da 236 posti inizierà a operare fino a nove voli da Sydney a Perth a settimana. Gli aeromobili widebody Airbus A330-200, che hanno servito rotte internazionali in Asia, opereranno su più voli verso Darwin da Sydney e Brisbane, e anche verso Perth da Sydney e Melbourne. Questi si aggiungeranno agli A330 che già volano sulle rotte est-ovest. I voli aggiuntivi vedranno la capacità di Qantas superare il 100% dei livelli pre-COVID nei prossimi mesi e la quota di mercato del Gruppo intorno al 70%. Il CEO di Qantas Domestic and International, Andrew David, ha affermato: “Poiché la maggior parte dei viaggi internazionali per ora rimane vietata, gli australiani stanno prendendo vacanze più regolari all’interno del paese e ci aspettiamo che questi nuovi voli diretti verso le principali destinazioni turistiche saranno apprezzati dai viaggiatori. I nostri clienti ora hanno 45 rotte in più da volare rispetto a quelle che avevamo prima del COVID, rendendo loro ancora più facile arrivare alla loro prossima vacanza o incontro di lavoro. In precedenza, viaggiare tra queste città significava un volo con coincidenza nel mezzo, ora possono volare direttamente e risparmiare almeno un’ora nel processo. La nostra strategia di aggiungere nuove rotte domestiche sta generando entrate dai nostri aerei piuttosto che lasciarli a terra. Significa più lavoro per i nostri dipendenti e tariffe ancora più basse per i nostri clienti. Sappiamo quanto siano popolari i 787 e gli A330 presso i nostri clienti sulla nostra rete internazionale e pensiamo che ci sarà un’enorme domanda per i voli domestici su cui operano questi aeromobili. Qantas è anche l’unica compagnia aerea in Australia che opera con questi aeromobili widebody che offrono Business Suite e intrattenimento in volo per tutti i clienti”. I nuovi voli si aggiungono ai servizi esistenti di Jetstar, fornendo una gamma di opzioni di viaggio per i clienti di Qantas Group.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN BIELORUSSIA – KLM in un proprio comunicato afferma: “In seguito a quanto accaduto il 23 maggio, KLM Royal Dutch Airlines ha immediatamente condotto il suo consueto internal risk assessment e si è consultata intensamente con le autorità competenti. La conclusione comune è stata che non ci sono rischi per la sicurezza, il che implica che non ci sono motivi validi per sospendere le operazioni di volo KLM sulla Bielorussia. Da allora, KLM ha preso atto della richiesta del Primo Ministro Rutte, prima del prossimo incontro dell’UE, di sospendere le operazioni di volo sulla Bielorussia fino a nuovo avviso. KLM terrà conto di questa chiamata, compresi i voli in code share per Minsk operati da Belavia”.

SAAB: CONTRATTO PER AGGIORNARE I RADAR WARNING EQUIPMENT DEI TORNADO TEDESCHI – Saab ha ricevuto un ordine da Panavia Aircraft GmbH per aggiornare i radar warning equipment sui Tornado operati dall’aeronautica tedesca. Il valore dell’ordine è di circa 400 milioni di SEK. Saab fornirà componenti digitali moderni, che miglioreranno la potenza di elaborazione e prolungheranno la durata dei radar warning equipment del Tornado. Le consegne avverranno tra il 2021 e il 2025. Saab eseguirà i lavori nei suoi siti di Norimberga, in Germania, e Järfälla, in Svezia. “Fiducia reciproca, affidabilità e performance sono le pietre angolari della partnership di successo a lungo termine tra Panavia, le forze armate tedesche e Saab. Non vediamo l’ora di supportare la Luftwaffe con le ultime tecnologie che contribuiscono alla sopravvivenza della piattaforma e al successo della missione. Il lavoro essenziale sarà svolto in Germania, il che è in linea con la strategia di Saab per espandere la nostra presenza sul German defence market”, afferma Anders Carp, deputy CEO of Saab and head of business area Surveillance. I radar warning equipment all’avanguardia di Saab forniscono agli equipaggi una situational awareness superiore dello spettro elettromagnetico in ambienti difficili. Saab ha ricevuto l’ordine iniziale per radar warning equipment per i Germany Tornado fighters nel 1999.

L’EMBRAER EDUCATION AND RESEARCH INSTITUTE CELEBRA 20 ANNI – L’Embraer Education and Research Institute, uno dei principali riferimenti dell’investimento sociale privato in Brasile, celebra il suo 20° anniversario. La data verrà celebrata in un evento virtuale trasmesso in live streaming sul canale YouTube dell’Istituto. L’iniziativa è nata nel maggio 2001 per offrire un’istruzione di qualità a giovani talenti in cerca di un futuro migliore. Il primo progetto – Colégio Embraer Juarez Wanderley, rivolto agli studenti delle scuole superiori delle scuole pubbliche nella zona di São José dos Campos, SP – è stato solo l’inizio di un seguito di azioni filantropiche, che si sono moltiplicate in questi due decenni attraverso le partnership e lo spirito di volontariato, con apprendimento reciproco. “L’Embraer Institute fa parte di un ecosistema di diffusione della conoscenza che stimola un’istruzione di alta qualità dei nostri dipendenti, la competitività della catena di fornitura aeronautica nazionale, promuove lo sviluppo scientifico e ha un impatto positivo sulla società nel suo complesso”, ha affermato Francisco Gomes Neto, CEO di Embraer. “L’istruzione è stata la base per la creazione di Embraer e rimane un pilastro fondamentale dell’azienda. Per questo motivo, le nostre attività di impegno sociale sono conformi alla nostra visione e alle best practice ambientali, sociali e di governance (ESG)”. Oltre 4.000 studenti si sono diplomati alle Embraer High Schools. Inoltre, migliaia di altre famiglie ogni anno subiscono un impatto positivo attraverso altri progetti sociali moltiplicatori, come il Programma di partenariato sociale (PPS), che ha sostenuto direttamente 180 progetti educativi nelle aree di San Paolo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. In media, l’investimento sociale di Embraer è di circa $20 milioni all’anno. Le azioni sociali sono condotte in linea con il governo, i partner locali e i dipendenti volontari e contano sulla crescente partecipazione delle comunità locali per stabilire priorità strategiche attraverso consultazioni pubbliche e sondaggi di opinione.

ETIHAD AIRWAYS NOMINATA AI TRANSFORM AWARDS PER LA SUA SOUND IDENTITY – Etihad Airways è stata nominata nelle categorie “Best Audio Branding” e “Best Brand Experience” ai Transform Awards a Dubai, un evento globale che riconosce l’eccellenza e premia l’innovazione nel branding. Creata in collaborazione con la principale agenzia di sonic branding, Sixième Son, Etihad è la prima compagnia aerea in Medio Oriente a sviluppare una solida sonic identity. Si espande in tutta la suite dei punti di contatto interni ed esterni della compagnia aerea per offrire un’esperienza coerente e promuovere il riconoscimento del brand. Amina Taher, Vice President Brand, Marketing & Sponsorships, Etihad Airways, ha dichiarato: “La promessa del brand Etihad è di portare il mondo ad Abu Dhabi. Ispirato dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti, il lancio della nostra identità sonora è un’espressione non solo della nostra casa, ma della nostra cultura. È un mix eclettico di strumentazione e arrangiamenti emiratini e internazionali, suonato da musicisti con sede negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo. I nostri ospiti e le parti interessate ascolteranno dozzine di brani musicali su misura che sono stati costruiti da un unico DNA sonoro quando sono a bordo dei nostri aerei, nelle nostre lounge, in occasione di eventi, quando chiamano il nostro contact center, alla radio e attraverso i nostri branded content”. L’identità sonora della compagnia aerea è stata composta aggiungendo strati di strumenti che si sovrappongono e rispondono l’uno all’altro. Laurent Cochini, Managing Director, Sixième Son, ha dichiarato: “L’esperienza sonora su misura creerà ricordi positivi del brand. Etihad comprende davvero il potere del suono e come può arricchire la conversazione con i suoi ospiti”.