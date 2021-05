Il future combat air programme Tempest porterà benefici in UK

Un rapporto indipendente prodotto dalla società di servizi professionali PwC, ha confermato che l’impatto economico del programma Tempest si farà sentire in ogni regione del Regno Unito, sostenendo una media di 21.000 posti di lavoro all’anno, con il 70% del valore del programma generato nel Nord Ovest, sud-ovest e est dell’Inghilterra.

Il programma Tempest dovrebbe generare occupazione di alto valore a lungo termine.

Il programma è fornito dal Team Tempest, che unisce UK Ministry of Defence (MOD), BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK e Rolls-Royce. Lavorando con partner internazionali, il team sta conducendo progressi verso un internationally collaborative Future Combat Air System guidato dal Regno Unito, che garantirà alla Royal Air Force e ai suoi alleati di mantenere capacità militari leader a livello mondiale.

La chiave del successo del Tempest è fornire questa capacità altamente avanzata in modo più rapido ed economico.

Gli investimenti dell’industria e del MOD nella ricerca e sviluppo per Tempest genereranno benefici di ricaduta positivi per l’economia in generale, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie in altri settori e guidando l’innovazione in collaborazione con centinaia di aziende, PMI e organizzazioni accademiche.

Il rapporto PwC ha confermato che l’impatto previsto del programma Tempest:

– Fornirà un contributo stimato di 26,2 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito tra il 2021 e il 2050.

– Supporterà in media 21.000 posti di lavoro all’anno, dallo sviluppo al servizio operativo (2026-2050).

– Creerà posti di lavoro ad alta produttività con un GVA medio per lavoratore di £ 101.000, il 78% in più rispetto alla media nazionale del Regno Unito e il 42% in più rispetto alla media di produzione del paese.

– Supportrà vantaggi significativi nelle economie regionali.

Diane Shaw, EMEA Aerospace, Defence and Security Consulting Leader, PwC, ha commentato: “Come sottolinea la nostra ricerca, la portata del programma Tempest è significativa e si prevede che fornirà vantaggi di ampio respiro al Regno Unito, stimolando gli investimenti in nuove tecnologie e promuovendo competenze e capacità critiche che assicureranno che il Regno Unito possa continuare a operare in prima linea nel mondo. Il programma stimolerà la R&S nelle regioni più bisognose e genererà benefici economici più ampi per queste aree, sostenendo le UK Government’s levelling up priorities e contribuendo alla ripresa economica e alla prosperità del Regno Unito nei decenni a venire”.

Il ministro della Difesa britannico, Jeremy Quin, ha aggiunto: “Investendo nella ricerca e sviluppo per supportare questo sforzo nazionale per creare il Future Combat Air System (FCAS) insieme ai nostri partner, stiamo dando slancio alla nostra combat air industry”.

I partner del Team Tempest stanno lavorando in collaborazione con l’industria britannica, adottando un approccio agile, adottando nuove pratiche di lavoro digitale per fornire capacità e processi tecnologicamente avanzati che guidano l’efficienza e aumentano la produttività. I partner sono già impegnati con più di 600 fornitori, PMI e istituzioni accademiche in tutto il Regno Unito, contribuendo a fornire vantaggi oltre il settore della difesa.

Si prevede che le Combat Air activities dei quattro partner del Team Tempest nel complesso contribuiranno con 100,1 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito e sosterranno 62.000 posti di lavoro all’anno tra il 2021 e il 2050. Tempest costituisce una quota crescente delle UK Combat Air activities e delle loro supply chain, passando dall’attuale 12% circa a quasi il 50% del contributo economico entro il 2050 ed è un elemento cruciale della continua prosperità dell’industria aerospaziale e della difesa.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)