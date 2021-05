SMBC Aviation Capital ordina 14 Boeing 737 MAX

Boeing e SMBC Aviation Capital hanno annunciato oggi che il lessor sta posizionando il suo portfolio per il recupero del traffico aereo, ordinando 14 737-8 aggiuntivi, aumentando così il suo 737 MAX portfolio. Il nuovo ordine arriva mentre le compagnie aeree si preparano per un robusto ritorno ai viaggi aerei e modernizzano le loro flotte narrowbody per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio.

“Siamo lieti di aver concluso un accordo con Boeing per l’acquisto di 14 aeromobili 737 MAX configurati per low-cost carrier, un aereo per il quale stiamo assistendo a una maggiore domanda da parte dei clienti a seguito del suo ritorno in servizio di successo”, ha affermato Peter Barrett, CEO di SMBC Aviation Capital..

Il nuovo acquisto porta il 737 MAX portfolio di SMBC Aviation Capital a 121 jet, ampliando il loro investimento nella famiglia single-aisle di Boeing. SMBC Aviation Capital continua inoltre a incorporare nuovi aerei 737 MAX nella global fleet. Nel primo trimestre del 2021, il lessor ha consegnato 13 737-8 ai clienti, inclusi 11 aerei a Southwest Airlines negli Stati Uniti e due aerei a TUI in Europa.

“SMBC ha gestito attivamente il proprio portafoglio in un mercato molto dinamico. Con questo nuovo ordine per il 737-8, il lessor è ben posizionato per aiutare i suoi clienti a catturare la domanda di viaggi interni in diversi paesi e regioni”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Siamo onorati della fiducia di SMBC nella famiglia 737 e non vediamo l’ora di collaborare con loro per supportare le compagnie aeree per la ripresa del mercato”.

L’acquisto di SMBC Aviation Capital segue i recenti ordini e impegni di Alaska Airlines, Southwest Airlines e United Airlines. Il numero totale di gross orders and commitments per il 737 MAX quest’anno supera ora i 250 aeroplani.

Membro della famiglia 737 MAX, il 737-8 è progettato per offrire maggiore efficienza nei consumi, affidabilità e flessibilità nel single-aisle market. Il 737-8 può volare per 3.550 miglia nautiche – circa 600 miglia più lontano del suo predecessore – consentendo alle compagnie aeree di offrire rotte nuove e più dirette per i passeggeri. Rispetto agli aerei che sostituisce, il 737-8 offre anche un’efficienza superiore, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 16%, riducendo anche i costi operativi.

SMBC Aviation Capital è uno dei principali aircraft lessors al mondo, con 85 airline customers in 36 paesi. Al 31 marzo 2021 la società possedeva e gestiva 496 aeromobili. Fondata nel 2001, la società è stata acquisita nel 2012 da un consorzio composto da due grandi società giapponesi, SMFG e Sumitomo Corporation.

(Ufficio Stampa Boeing)