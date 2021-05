SWISS riceve il suo trentesimo Airbus A220 e conclude il programma di acquisizione

Swiss International Air Lines (SWISS) ha ricevuto il suo trentesimo nuovo Airbus A220 (precedentemente noto come Bombardier C Series) all’aeroporto di Zurigo. L’aereo, un A220-300 con marche di registrazione HB-JCU, è arrivato direttamente dalla sede di Montreal Mirabel di Airbus Canada. Il suo arrivo conclude il programma di acquisizione di SWISS per questo avanzato twinjet a corto e medio raggio.

“Con la consegna odierna del nostro trentesimo Airbus A220, abbiamo segnato un’altra pietra miliare nel più grande rinnovamento della flotta nella storia della nostra compagnia”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “Siamo orgogliosi di avere ora 30 di questi aerei innovativi nella nostra flotta. L’Airbus A220 ci offre una delle flotte di aeromobili più avanzate d’Europa. Questo a sua volta ci consente di essere all’altezza delle nostre responsabilità ambientali. SWISS continuerà a investire in velivoli e tecnologie avanzate. Per fare ciò, però, dobbiamo essere in grado di operare entro parametri che ci consentano di mantenere sia il vantaggio competitivo che la capacità di investimento”.

SWISS opera ora nove dei più piccoli Airbus A220-100 (con 125 posti) e 21 dei più grandi Airbus A220-300 (con 145 posti). La compagnia è stata sia vettore di lancio che primo operatore dell’A220, che è stato progettato e sviluppato da zero. SWISS ha quindi effettuato il primo volo commerciale al mondo di un Airbus A220-100, da Zurigo a Parigi, il 15 luglio 2016.

L’innovativo Airbus A220 a corto e medio raggio ha stabilito nuovi parametri di riferimento sia in termini di credenziali ambientali che di economicità operativa da quando è entrato in servizio con SWISS nel luglio 2016. Le sue emissioni di anidride carbonica sono inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle di tipi di aeromobili precedenti. “Ci siamo posti l’obiettivo di dimezzare le nostre emissioni di carbonio rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030 e di essere completamente a impatto zero entro il 2050″, spiega il CEO, Dieter Vranckx. “Investire nelle più recenti tecnologie aeronautiche e in synthetic aircraft fuels sono due delle leve più efficaci per ridurre le nostre emissioni di carbonio. L’Airbus A220 emette anche il 50% in meno di ossido di azoto ed è anche sostanzialmente più silenzioso, cosa apprezzata non solo dai nostri passeggeri ma anche dai residenti negli aeroporti locali”.

L’ultimo Airbus A220-300 di SWISS, HB-JCU, è stato ufficialmente chiamato ‘Davos’ subito dopo il suo arrivo a Zurigo in una cerimonia alla presenza del sindaco di Davos, Philipp Wilhelm, del CEO di Destination Davos, Klosters Reto Branschi, del CEO di SWISS, Dieter Vranckx e dello SWISS pilot and A220 Programme Leader, Peter Koch. “In quanto nativo di Davos”, ha detto Koch, “sono particolarmente lieto che il nostro trentesimo A220 ora porti il nome della mia città natale, mostrandolo in città e destinazioni di svago in tutta Europa”.

I rappresentanti di Davos erano altrettanto soddisfatti. “Gli aerei collegano le nazioni del mondo e portano le persone nel paese dei congressi e delle vacanze che è la Svizzera”, ha affermato Reto Branschi. “Sinonimo di vacanze, sport, cultura, congressi, istruzione e ricerca, Davos è una delle destinazioni più sfaccettate del mondo. Siamo orgogliosi che SWISS abbia ora chiamato uno dei suoi aerei più nuovi e avanzati come la nostra città”.

Il sindaco Wilhelm ha concordato: “Davos è un luogo dove, ormai da generazioni, persone di tutti i paesi e di tutti i circoli culturali si incontrano per congressi e progetti di ricerca di importanza globale. Un aereo chiamato “Davos” è un ambasciatore volante per la nostra città cosmopolita”.

Sabato 29 maggio HB-JCU effettuerà il suo primo SWISS commercial flight per Londra.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)