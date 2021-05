Emirates nominata ‘Best Airline Worldwide’ ai Business Traveller Middle East Awards 2021 per l’ottava volta consecutiva

Emirates è stata votata per l’ottava volta consecutiva ‘Best Airline Worldwide’ ai Business Traveller Middle East Awards 2021. La compagnia aerea ha anche ricevuto riconoscimenti come ‘Airline with the Best First Class’ e ‘Airline with Best Economy Class’.

“Le vittorie dimostrano l’approccio strategico di Emirates al miglioramento continuo dell’esperienza a bordo e a terra, offrendo un viaggio sicuro attraverso tutti i punti di contatto, senza lasciare alcun dettaglio dietro, garantendo nel contempo di soddisfare le aspettative dei clienti in evoluzione durante il periodo più impegnativo che il settore dei viaggi aerei abbia vissuto”, afferma Emirates.

Per mantenere la sua leadership nel settore, la compagnia aerea ha anche raddoppiato il suo approccio digitale per modernizzare l’esperienza di viaggio aereo, avviando e aumentando il percorso biometrico e il check-in senza contatto, fornendo ulteriori garanzie e soddisfacendo le aspettative in evoluzione dei clienti per un esperienza di viaggio touchless. Oggi, dal check-in al gate, i clienti possono scegliere di vivere il futuro del viaggio in oltre 33 Emirates biometric checkpoints e con 50 touchless kiosks al Dubai International Airport.

Emirates continua a lavorare per rendere i viaggi più facili e ridurre al minimo le restrizioni, collaborando strettamente con gli enti del settore e le autorità governative per standardizzare la documentazione medica relativa al Covid-19, come i registri dei vaccini e i risultati dei test PCR. Emirates ha iniziato a provare IATA Travel Pass ad aprile e lo implementerà completamente su tutti i voli entro la fine di maggio. Emirates ha inoltre collaborato con la Dubai Health Authority per la verifica digitale delle cartelle cliniche relative al Covid-19, a supporto di un’esperienza continua e paperless per i clienti al momento del check-in.

Quando si tratta di proteggere i piani di viaggio dei clienti, la compagnia aerea ha anche ampliato le iniziative per offrire maggiore sicurezza e flessibilità. I clienti ora hanno maggiore protezione quando pianificano e riprenotano i loro viaggi, con un’esperienza di riprenotazione senza interruzioni se le loro circostanze cambiano per un massimo di 36 mesi. Sul fronte Skywards, Emirates ha esteso lo stato dei suoi membri fino al 2022 e continua a lanciare più modi per guadagnare miglia, inclusi acquisti online e al dettaglio, nonché carte di credito a marchio congiunto e altri legami con il brand.

La compagnia aerea è stata la prima nel settore quando ha introdotto la copertura Covid-19 gratuita per aiutare i clienti a viaggiare con maggiore sicurezza. L’iniziativa ha generato feedback positivi da parte dei clienti e del settore in generale, con molte compagnie aeree che hanno seguito l’esempio. Emirates lo ha ampliato per offrire la prima multi-risk travel insurance and COVID-19 cover. Questa generosa copertura è offerta da Emirates su tutti i biglietti senza alcun costo per i clienti. Oltre alla copertura medica COVID-19, la copertura tiene conto anche di incidenti personali durante il viaggio, copertura per sport invernali, perdita di effetti personali e interruzioni del viaggio a causa di chiusura imprevista dello spazio aereo, consigli o avvisi di viaggio e altre circostanze.

Fedele alla sua promessa “Fly Better”, Emirates ha continuato a investire nell’esperienza a bordo nonostante le sfide della pandemia. L’esperienza di Emirates in First Class guida il settore. Oltre alle Boeing 777-300ER Gamechanger fully enclosed suites, le ultime A380 private suites sono state recentemente rinnovate, con ancora più privacy e comfort. I clienti che viaggiano sull’ammiraglia A380 possono anche aspettarsi in-flight Shower Spa, Onboard Lounge e molti altri tocchi che portano il volo a un livello completamente nuovo.

Quando i clienti tornano in viaggio, Emirates offre loro un’esperienza generosa e confortevole in Economy Class. Sul suo ultimo A380, Emirates ha sostituito i suoi sedili Economy a bordo con sedili dal design più ergonomico, dotati di poggiatesta interamente in pelle e pannelli laterali flessibili che possono essere regolati verticalmente per un supporto ottimale, un passo avanti rispetto alla versione attualmente installata sul Boeing 777 Gamechanger di Emirates. Ogni sedile presenta un’elegante finitura con venature di legno sui tavolini e uno schermo personale da 13,3 pollici per godersi il sistema ICE di Emirates, che offre oltre 4.500 canali su richiesta.

I Business Traveller Middle East awards sono dedicati ai viaggi d’affari e coprono tutti gli aspetti del settore da compagnie aeree, aeroporti, hotel e programmi fedeltà. I premi sono stati presentati virtualmente e hanno partecipato centinaia di professionisti del settore da tutta la regione. Le aziende selezionate vengono giudicate da una giuria di esperti di viaggi, insieme alla redazione della rivista, oltre al feedback dei lettori.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)