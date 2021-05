IATA: ottimismo per la riapertura dei paesi

International Air Transport Association (IATA) e Tourism Economics hanno rilasciato una visione a lungo termine per la ripresa della domanda passeggeri post-COVID-19, che dimostra che le persone rimangono desiderose di viaggiare a breve e lungo termine. Per garantire che l’aviazione possa fornire in modo sostenibile i suoi vantaggi sociali ed economici soddisfando questa domanda a lungo termine, è fondamentale che i governi intensifichino il loro sostegno per operazioni più efficienti e promuovano un’efficace transizione energetica.

I punti salienti delle previsioni includono:

– Nel 2021 il numero di passeggeri globali dovrebbe tornare al 52% dei livelli pre-COVID-19 (2019).

– Nel 2022 il numero di passeggeri globali dovrebbe tornare all’88% dei livelli pre-COVID-19.

– Nel 2023 il numero di passeggeri globali dovrebbe superare i livelli pre-COVID-19 (105%).

– Si prevede che entro il 2030 il numero di passeggeri globali raggiungerà i 5,6 miliardi. Ciò sarebbe del 7% inferiore alla previsione pre-COVID-19, con una perdita stimata di 2-3 anni di crescita a causa del COVID-19.

– Oltre il 2030 i viaggi aerei dovrebbero rallentare, a causa della demografia più debole e di un’ipotesi di base di una liberalizzazione del mercato limitata, con una crescita media annua tra il 2019 e il 2039 del 3,2%. La previsione di crescita pre-COVID-19 di IATA per questo periodo era del 3,8%.

La ripresa del numero di passeggeri è leggermente più forte della ripresa della domanda misurata in RPK, che dovrebbe crescere in media annua del 3% tra il 2019 e il 2039. Ciò è dovuto alla forza prevista dei mercati domestici come la Cina, con un gran numero di passeggeri e distanze più brevi.

“Sono sempre ottimista sull’aviazione. Siamo nella crisi più profonda e grave della nostra storia. Ma la popolazione vaccinata in rapida crescita e i progressi nei test restituiranno la libertà di volare nei mesi a venire. E quando ciò accadrà, le persone vorranno viaggiare. La sfida immediata è riaprire i confini, eliminare le misure di quarantena e gestire digitalmente i certificati di vaccinazione / test. Allo stesso tempo, dobbiamo assicurare al mondo che le prospettive di crescita a lungo termine dell’aviazione sono supportate da un impegno incrollabile per la sostenibilità. Entrambe le sfide richiedono che i governi e l’industria lavorino in partnership. L’aviazione è pronta. Ma non vedo i governi muoversi abbastanza velocemente”, ha detto Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il danno della crisi COVID-19 si farà sentire negli anni a venire, ma tutti gli indizi indicano che le persone hanno conservato il loro bisogno e il desiderio di viaggiare:

– Qualsiasi possibilità di riapertura delle frontiere incontra un’impennata immediata delle prenotazioni. L’esempio più recente è il picco di 100 punti percentuali nelle prenotazioni dal Regno Unito al Portogallo quando la “Green List” del Regno Unito è stata annunciata all’inizio di maggio.

– L’economia è forte e può alimentare la crescita dei viaggi. I livelli di produzione industriale di febbraio 2021 si sono attestati al 2% sopra i livelli di febbraio 2019.

– I consumatori hanno accumulato risparmi nei blocchi, in alcuni casi superiori al 10% del PIL.

– I tassi di vaccinazione nei paesi sviluppati (con la notevole eccezione del Giappone) dovrebbero superare il 50% della popolazione entro il terzo trimestre del 2021″, afferma IATA.

“Questo dovrebbe essere un chiaro invito ai governi a prepararsi. Il settore dei viaggi e del turismo è un importante contributo al PIL. Sono in gioco i mezzi di sussistenza delle persone. Per evitare maggiori danni economici e sociali a lungo termine, il riavvio non deve essere ritardato. I governi possono facilitare un riavvio sicuro con politiche che consentono viaggi senza restrizioni per le persone vaccinate e test alternativi per coloro che non possono essere vaccinati. I governi devono anche essere pronti con i processi per gestire digitalmente il vaccino o i certificati di test, garantendo che anche un riavvio sicuro sia efficiente”, ha affermato Walsh.

“L’aviazione crescerà perché le persone vogliono e hanno bisogno di viaggiare. Ma dobbiamo essere in grado di soddisfare la domanda dei consumatori in modo sostenibile. Queste sono le regole di base per qualsiasi attività commerciale. Non è un segreto che questo sia più impegnativo per l’aviazione rispetto ai settori con alternative energetiche più ampie. Ma con il sostegno dei governi ci arriveremo attraverso una combinazione di mezzi”, ha detto Walsh.

“L’aviazione si è impegnata a ridurre le proprie emissioni nette di carbonio alla metà dei livelli del 2005 entro il 2050. Ha già una buona esperienza di disaccoppiamento delle emissioni e della crescita della domanda per viaggi passeggeri della metà dal 1990 attraverso miglioramenti dell’efficienza, ma anche i governi devono migliorare.

Oltre all’efficienza e ai guadagni tecnologici, CORSIA (il primo sistema globale di compensazione del carbonio per un settore industriale) sta stabilizzando le emissioni dei voli internazionali ai livelli del 2019. Una transizione energetica a basse emissioni di carbonio per l’aviazione è iniziata con carburanti per aviazione sostenibili che alimentano il volo oggi, per essere seguiti da aerei elettrici e alimentati a idrogeno. E si può fare molto di più con le infrastrutture – aeroporti e gestione del traffico aereo – per operare con la massima efficienza e emissioni minime”, prosegue IATA.

“Se lavoriamo in collaborazione con i governi, c’è un grande potenziale in tutte queste aree. Ma le vittorie facili della sostenibilità vengono lasciate sul tavolo. In Europa, che ha portato avanti molte iniziative di sostenibilità, perché stiamo ancora aspettando il cielo unico europeo? Ciò potrebbe ridurre immediatamente le emissioni fino al 10%. Non ci sono scuse perché la tecnologia esiste da due decenni o più. La partnership con i governi sulla sostenibilità deve esistere nei fatti oltre che nelle parole”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)