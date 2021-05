News Brevi – 26.05.2021

DELTA: SEMPRE PIU’ PAESI EUROPEI STANNO RIAPRENDO AI VIAGGI LEISURE DAGLI U.S. – Dopo più di un anno di restrizioni sui viaggi internazionali, più paesi europei stanno riaprendo per viaggiatori leisure e per viaggi non essenziali dagli U.S., sostenendo ulteriormente la ripresa economica dalla pandemia globale. La Spagna è l’ultimo paese ad aver riaperto ai viaggi leisure, poiché i funzionari del governo spagnolo hanno annunciato la scorsa settimana che il paese sarà aperto ai viaggiatori vaccinati a partire dal 7 giugno. Delta attualmente serve Madrid tutti i giorni da New York-JFK e aggiungerà un servizio tre volte a settimana da New York-JFK a Barcellona a partire dal 6 giugno e da ATL a partire dal 5 agosto. Mentre l’Unione Europea fa dei passi verso la riapertura dei confini, spetta ai singoli paesi membri decidere quando e come revocare le loro restrizioni. Delta continuerà ad espandere il servizio con il ritorno dei viaggi e manterrà i clienti aggiornati sulle destinazioni internazionali aperte ai visitatori. I clienti sono incoraggiati a rivedere i requisiti di ingresso per la loro destinazione, incluso se è richiesto un certificato di vaccinazione o un test COVID-19 negativo. Oltre alla Spagna, riprenderanno i voli verso Atene, Dubrovnik, Reykjavik. Per quanto riguarda l’Italia, per Milano il servizio giornaliero da JFK è disponibile su A330-300. Per Roma, il servizio giornaliero da ATL inizia il 26 maggio su Airbus A330-300, il nuovo servizio da BOS inizierà il 5 agosto su Boeing 767-300ER, il servizio tre volte alla settimana da JFK è ora disponibile su Airbus A330, aumentando a giornaliero dal 1° luglio. Per Venezia, il servizio cinque volte alla settimana da ATL inizia il 5 agosto con Boeing 767, il servizio giornaliero da JFK inizia il 2 luglio su Boeing 767-300ER. I voli per Croazia, Grecia, Islanda e Spagna sono operati in collaborazione con Air France, KLM e Virgin Atlantic. I voli per l’Italia sono operati in collaborazione con Alitalia. Questo programma, comprese le rotte e le frequenze, rimane soggetto a modifiche. Delta continua inoltre a fornire servizi per altri mercati transatlantici in cui si applicano ulteriori restrizioni all’ingresso, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Consultare la Delta Discover Map per ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso.

AMERICAN AIRLINES: SEMPRE PIU’ VANTAGGI NELLA NORTHEAST ALLIANCE CON JETBLUE – American Airlines Group Inc. e JetBlue continuano a offrire vantaggi ai clienti per creare un’esperienza semplice e senza interruzioni, questa volta sotto forma di accumulo di miglia. A partire da oggi, i membri AAdvantage di American e i membri TrueBlue di JetBlue possono guadagnare miglia o punti viaggiando con entrambi i vettori. AAdvantage è ora l’unico programma fedeltà che offre elite status earning opportunities quando si vola su tre vettori statunitensi: American, Alaska Airlines e JetBlue. “Uno degli aspetti migliori della nostra Northeast Alliance sono i vantaggi aggiuntivi che offre ai clienti. Ciò include più modi per guadagnare miglia e, eventualmente, più scelta nel modo in cui utilizzarle, creando un programma fedeltà davvero prezioso”, ha affermato Alison Taylor, Chief Customer Officer di American. “La nostra partnership con JetBlue offre ai viaggiatori più opzioni per raggiungere più luoghi con facilità, grazie a orari migliori e a un prodotto premium”. I membri AAdvantage erano già in grado di guadagnare miglia sui voli in codeshare con JetBlue. Tuttavia, oggi possono anche guadagnare miglia viaggiando su qualsiasi volo JetBlue commercializzato e operato nelle Americhe. Quando prenotano voli su aa.com o jetblue.com, i clienti possono scegliere dove accumulare i punti. E per facilità, i membri guadagneranno miglia nello stesso modo in cui fanno oggi su American, in base al prezzo del biglietto. “Giusto in tempo per i viaggi estivi, stiamo offrendo ai membri TrueBlue più valore e versatilità offrendo la possibilità di guadagnare punti TrueBlue su migliaia di voli giornalieri operati dal nostro Northeast Alliance partner, American Airlines”, ha affermato Don Uselmann, Vice President Loyalty & Personalization, JetBlue. “Poiché JetBlue e American aggiungono più rotte e nuove destinazioni da e verso il nord-est, siamo in grado di aumentare la potenza della nostra Northeast Alliance in modo che i nostri clienti fedeli possano essere ricompensati più spesso”. I membri di entrambi i programmi potranno anche guadagnare elite qualifying currency in questi viaggi. Dall’annuncio della Northeast Alliance lo scorso anno, i clienti hanno già beneficiato di migliori opzioni poiché American e JetBlue hanno introdotto 57 nuove rotte dal nord-est, oltre a oltre 100 voli in code-share. I vettori hanno lavorato su orari migliorati in diversi northeast markets, quindi i clienti possono scegliere di volare quando è più conveniente. L’alleanza ha anche migliorato l’esperienza premium quando si viaggia tra northeast – New York e Boston – Los Angeles e San Francisco, con lie-flat seats.

LUFTHANSA TECHNIK SUPPORTA LA 737 MAX 8 FLEET DI FLAIR AIRLINES – Lufthansa Technik e il Canadian ultra low-cost carrier Flair Airlines hanno firmato un comprehensive Total Component Support (TCS®) contract che copre repair and overhaul of components per la flotta della compagnia aerea di Boeing 737 MAX 8. Sono inclusi fino a 24 aeromobili della flotta attuale e futura della compagnia aerea per un periodo di dieci anni. Il supporto per l’aereo è iniziato nell’aprile 2021. Guy Borowski, Vice President Maintenance, Flair Airlines, afferma: “Siamo felici di esserci assicurati il supporto di Lufthansa Technik per l’ultimo tipo di aeromobile che abbiamo introdotto. L’affidabilità della flotta è particolarmente importante per noi, poiché abbiamo avviato un ambizioso piano di espansione della flotta”. “Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con Flair supportando la sua ultima generazione di aeromobili. Lufthansa Technik ha offerto MRO services per il 737 MAX 8 sin dall’inizio delle operazioni di questo tipo”, afferma Matthias Zimmermann, Director Corporate Sales USA & Canada, Lufthansa Technik. Con l’accordo, Flair beneficia di un concetto di fornitura individuale che consente percorsi di trasporto brevi e rapidi. Il nuovo contratto include anche il supporto per Engine Related Components (ERC) del velivolo. Il Component support della flotta 737 MAX 8 sarà assicurato attraverso uno stock di base a Toronto e Calgary. Lufthansa Technik fornisce già component support per i Boeing 737-800 di Flair e ha anche eseguito landing gear overhaul per questi velivoli in passato.

EASYJET LANCIA IL COLLEGAMENTO TRA BELFAST E BOURNEMOUTH – easyJet ha lanciato oggi per la prima volta voli dall’aeroporto internazionale di Belfast a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, fornendo ai clienti dell’Irlanda del Nord ancora più collegamenti interni quest’estate. I voli operano fino a due volte a settimana il mercoledì e il sabato per tutta l’estate e sono in vendita su easyJet.com. Ali Gayward, Country Manager UK di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare per la prima volta il lancio del nostro nuovo servizio nazionale da Belfast a Bournemouth, rafforzando ulteriormente la nostra rete a Belfast e offrendo maggiori opportunità ai nostri clienti dell’Irlanda del Nord di prenotare un viaggio quest’estate. Siamo orgogliosi di essere la più grande compagnia aerea a Belfast e restiamo impegnati a offrire ai clienti tariffe vantaggiose e più scelta quando volano con noi”. Uel Hoey, Business Development Director, Belfast International Airport, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare oggi un altro servizio domestico easyJet dall’aeroporto internazionale di Belfast”.

EASYJET INAUGURA IL SERVIZIO TRA MANCHESTER E NEWQUAY – easyJet ha celebrato il 24 maggio il lancio del suo nuovo servizio tra Manchester e Newquay. Il primo volo è partito alle 08:00 dall’aeroporto di Manchester. La nuova rotta è una delle numerose aggiunte al Manchester Network di easyJet per questa estate, insieme al nuovo volo da Manchester a Kos a partire dal 26 giugno, da Manchester a Nizza a partire dal 4 luglio e da Manchester a Ibiza a partire dal 24 luglio. I voli da Manchester a Newquay opereranno fino a cinque volte a settimana per tutta la stagione estiva. Con la pittoresca costa della Cornovaglia che vanta oltre 300 spiagge, la nuova rotta per Newquay dovrebbe essere popolare tra coloro che desiderano godersi una vacanza domestica quest’estate. Ali Gayward, Country Manager UK di easyJet, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di celebrare il lancio della nostra nuova rotta da Manchester a Newquay. Sappiamo che le persone in tutto il Regno Unito vogliono viaggiare quest’estate, quindi siamo lieti di offrire rotte domestiche ancora più dirette”.

EASYJET: PARTNERSHIP CON COLLINSON IN UK – easyJet ha annunciato un nuovo travel testing service con Collinson, partner di lunga data e fornitore di test di viaggio COVID-19, per fornire un facile accesso a una serie di test per i viaggi internazionali dal Regno Unito. Con il ritorno dei viaggi leisure internazionali dal Regno Unito, i clienti easyJet potranno accedere ai test Collinson a prezzi scontati. Le strutture di test sono situate negli aeroporti easyJet di tutto il Regno Unito, tra cui Londra Luton, Londra Gatwick (parcheggio APH) e Manchester, nonché presso la O2 Arena nel centro di Londra. Collinson è l’unico fornitore approvato dal governo del Regno Unito del Test to Release (TTR) process, che può liberare i viaggiatori in arrivo dai paesi “Amber” dalla quarantena il prima possibile, dopo aver completato 5 giorni interi di quarantena. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha commentato: “In easyJet ci impegniamo a garantire che il viaggio sia facile e accessibile a tutti. Questa partnership con Collinson ci consente di fornire ai clienti un facile accesso a servizi di test approvati più convenienti, facilitando loro i viaggi all’estero quest’estate”.

TECNOLOGIA E FORMAZIONE: IL CONTRIBUTO DELL’AERONAUTICA MILITARE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LA SALUTE DELL’UOMO – E’ stata l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli la sede scelta per presentare lunedì 24 maggio le best practice ed i risultati del progetto “Tecnologia e formazione: il contributo dell’Aeronautica Militare per la tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo”. L’evento, che si inserisce nell’ambito di una serie di percorsi di formazione extra-curriculare su temi quali l’impiego dei droni, la cyber-defence e l’aerospazio per permettere ai giovani frequentatori dell’Istituto di ampliare, con attività di studio, ricerca e dimostrazione, gli ambiti di conoscenza in campo aeronautico, è stato l’ultimo di un ciclo di tre incontri dedicati alle capacità di Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (ISR) nelle operazioni militari. Tali capacità, mutuate in altri domini – come ad esempio l’Ambiente, possono favorire una migliore consapevolezza in molteplici situazioni di rischio e/o nel fronteggiare emergenze. A sottolineare il particolare significato istituzionale dell’evento è stata la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’AM, Generale di squadra aerea Alberto Rosso: “Quella di oggi è un’opportunità fondamentale per promuovere il sistema Paese, ovvero per fare sinergia non solo a vantaggio dei giovani, in questo caso i ragazzi dell’Accademia Aeronautica, ma anche a sostegno di esigenze di altri dicasteri, per il benessere e la tutela della salute e del nostro territorio. Sono orgoglioso – ha continuato il Generale – sia perché i processi formativi dell’Accademia sono attuali, sono al passo coi tempi e offrono ai giovani la possibilità di confrontarsi con quelle che sono le nuove tecnologie e i nuovi domini: lo spazio, i droni, la dimensione cibernetica, l’informatica; sia perché la collaborazione con le università, i centri di ricerca e l’industria può portare profitto e benefici, per crescere insieme e offrire nuove opportunità al nostro Paese”. Ha concluso l’evento una dimostrazione live con l’impiego di diverse capacità impegnate a fronteggiare una situazione di criticità ambientale ricreata in un sito appositamente allestito in loco (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INTESA TRA LEONARDO ED ERICSSON PER PORTARE I VANTAGGI DEL 5G ALL’INDUSTRIA – Ericsson e Leonardo hanno avviato una collaborazione per esplorare e sviluppare soluzioni 5G e nuovi modelli di business per applicazioni che spaziano dall’industria, alla sicurezza pubblica, alle infrastrutture critiche. L’accordo, di portata sia domestica sia internazionale, mira a promuovere soluzioni che consentano alle industrie di trasformare le proprie operazioni, aumentare la sicurezza e la protezione e fornire prodotti e servizi innovativi. I casi di utilizzo di nuova generazione richiederanno dalle reti mobili 4G e 5G soluzioni più affidabili e ad alte prestazioni. La collaborazione vedrà Ericsson e Leonardo condividere capacità e competenze di ricerca e sviluppo che abbracciano la sicurezza informatica, le reti e i servizi 5G. La partnership riguarderà anche la cyber security, laddove le minacce informatiche stanno diventando sempre più complesse, in particolare per le infrastrutture critiche strategiche. Per alcuni progetti e opportunità specifici la collaborazione sarà aperta anche agli operatori e ad altri partner dell’ecosistema. Enrico Savio, Chief Strategy & Market Intelligence Officer di Leonardo, commenta: “L’accordo mette insieme due grandi operatori, rispettivamente nella tecnologia 5G e nella sicurezza informatica, per accelerare la fornitura di comunicazioni più efficaci, sicure e affidabili. Questo andrà a vantaggio delle comunità, delle organizzazioni pubbliche e private, permettendo loro di sentirsi più sicure e protette, come tracciato negli obiettivi del piano strategico della nostra azienda ‘Be Tomorrow – Leonardo 2030′”.

LEONARDO: PROSEGUE L’ITER PER IL NUOVO CONTRATTO – Leonardo informa: “Nella giornata di oggi (ieri NdR) il vertice di Leonardo e i Segretari Generali di FIM-FIOM-UILM si sono incontrati nella sede centrale della Società in occasione della positiva conclusione della trattativa sul rinnovo del Contratto Integrativo aziendale, per condividere gli aspetti innovativi dell’ipotesi d’intesa siglata il 21 maggio, che adesso, dopo le ultime formalità per la stesura, sarà sottoposta all’approvazione delle assemblee dei lavoratori presso tutti i Siti produttivi del Gruppo. L’incontro sarà seguito nelle prossime settimane da una serie di appuntamenti dell’Osservatorio Strategico, previsto dal nuovo Modello di Relazioni Industriali quale sede di illustrazione delle scelte aziendali e confronto partecipativo con le Segreterie Nazionali sull’evoluzione del Piano Industriale”.

LEONARDO E MICROSOFT INSIEME PER LA DIGITALIZZAZIONE SICURA DELLA P.A. E DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI – Leonardo e Microsoft uniscono forze e competenze per contribuire allo sviluppo digitale del Paese all’insegna della sicurezza cibernetica e dell’innovazione tecnologica. Le due aziende collaboreranno alla realizzazione di progetti per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione Italiana e per le infrastrutture critiche nazionali, focalizzandosi sulla protezione dei dati e l’impiego di tecnologie e soluzioni cloud avanzate. La cooperazione, in base ad un Memorandum of Understanding siglato dalle due parti che evolverà secondo intese mirate sulle specifiche iniziative, prevede la progettazione e la realizzazione degli elementi necessari alla creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) che gestirà gli asset tecnologici in grado di abilitare i servizi più sensibili del Paese. Sulla base dei futuri requisiti governativi, l’iniziativa congiunta potrà quindi estendersi a tutte le infrastrutture ‘critiche’ italiane. Verranno, in definitiva, messe a fattor comune, da una parte, l’esperienza pluriennale di Leonardo quale campione nazionale per la Cyber Security e partner della P.A. e, dall’altra, le grandi competenze e l’ampia diffusione di tecnologie e soluzioni avanzate nel cloud nel settore pubblico e privato che caratterizzano l’offerta di prodotti e servizi di Microsoft. Unica multinazionale italiana dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, Leonardo si candida al ruolo di system integrator e responsabile dei servizi di Cyber Security per i programmi di trasformazione digitale e consolidamento dei data center della P.A.. Microsoft, a sua volta, metterà a disposizione le piattaforme tecnologiche e i servizi cloud utilizzati oggi da migliaia di imprese e organizzazioni pubbliche per i propri progetti di trasformazione digitale. La collaborazione include anche attività sia nelle soluzioni “HPC on cloud” sia nelle soluzioni applicative o architetturali ed è particolarmente orientata al programma di trasformazione digitale della sanità nazionale.