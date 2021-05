EASA pubblica un Safety Information Bulletin sulle operazioni nello spazio aereo della Bielorussia

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato un Safety Information Bulletin (SIB) in merito alle operazioni nello spazio aereo della Bielorussia, a seguito dell’incidente che ha coinvolto il volo Ryanair FR4978 il 23 maggio 2021.

Il SIB raccomanda che gli operatori con la loro sede principale di attività in uno degli stati membri EASA evitino operazioni nella FIR di Minsk, a meno che tali operazioni non siano ritenute necessarie per operazioni sicure in circostanze impreviste.

Consiglia inoltre agli operatori di paesi terzi autorizzati dall’EASA, quando conducono operazioni da, verso e all’interno dell’UE, di evitare operazioni in quello spazio aereo, a meno che tali operazioni non siano ritenute necessarie per operazioni sicure in circostanze impreviste.

“EASA ha contattato domenica le autorità aeronautiche nazionali degli Stati membri per sensibilizzare sulla situazione. Si raccomanda alle autorità nazionali di trasmettere queste informazioni alle loro compagnie aeree, per includerle nel risk assessment process di ciascuna compagnia aerea”, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)