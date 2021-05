Boeing Italia e ScuolAttiva celebrano la conclusione della quarta edizione di “STEM 4 future” e premiano i migliori studenti

Si è svolto oggi l’evento finale di STEM 4 future, il programma educativo promosso da Boeing Italia con il supporto di ScuolAttiva, che ha coronato un anno di intensa attività didattica per gli oltre 200 studenti coinvolti. Dal 2017 Boeing promuove la conoscenza e l’interesse per le materie scientifiche nelle scuole, in collaborazione con due prestigiosi atenei: la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Politecnico di Bari. Otto scuole superiori hanno partecipato all’edizione 2020-2021: per Roma i Licei Morgagni, Peano e Orazio; per Milano i Licei Vittorini e Tito Livio; per Bologna il Liceo Sabin e per Taranto i Licei Vico e Tito Livio, per una durata complessiva di 30 ore di moduli formativi.

Nel corso dell’evento di oggi, gli studenti più meritevoli di questa quarta edizione sono stati premiati nell’ambito del concorso creativo “La rotta verso il futuro”. La squadra che si è classificata al primo posto e ha vinto il titolo nazionale è il Liceo Scientifico Tito Livio di Taranto con l’idea progettuale “W.I.S.S.E.”, sviluppo di un prodotto low-tech per il filtraggio dell’acqua per portare acqua pulita e potabile alle comunità rurali o arretrate. Il team premiato avrà l’opportunità unica di partecipare alla #Boeing Experience, una serie di giornate aziendali da trascorrere a diretto contatto con il team di Boeing Italia.

“Se il cielo non ha limiti, vogliamo che anche questi studenti non abbiano limiti in ciò che sognano e per cui vogliono lottare”, ha commentato Angela Natale, Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa. “Nonostante la pandemia, che ha creato un contesto così difficile e sfidante in cui operare, l’impegno degli studenti è stato apprezzabile e degno di nota. Boeing è orgogliosa di averli condotti a completare con successo il loro percorso didattico, riaffermando il fermo credo dell’azienda nel valore dell’istruzione e delle materie STEM”.

Nel corso delle sue quattro edizioni, STEM 4 future ha coinvolto attivamente oltre 5.000 studenti delle scuole superiori di varie città italiane, raccogliendo unanime entusiasmo da parte dei giovani partecipanti e anche dei professori che hanno coordinato le attività. Il programma STEM 4 future fa parte dei P.C.T.O., i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ufficialmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.

STEM 4 future ha il pieno supporto di Boeing Italia nell’ambito delle attività che l’azienda svolge attraverso la divisione “Boeing Global Engagement”, il dipartimento di Boeing che si occupa di progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa in tutto il mondo, al fine di costruire e trasmettere valori all’interno delle comunità in cui opera attivamente.

Ideatore del format di STEM 4 future, ScuolAttiva Onlus è partner di Boeing Italia da oltre 10 anni nel promuovere l’educazione e la crescita culturale del mondo scolastico, contribuendo al miglioramento della qualità educativa di migliaia di studenti.

(Ufficio Stampa Boeing)