Qatar Airways espande il suo U.S. Network e riprende i voli verso Malaga

La ripresa dei voli quattro volte alla settimana per Atlanta da parte di Qatar Airways il 1° giugno segna il pieno ritorno della rete statunitense pre-pandemia della compagnia aerea, aumentando i suoi gateway a 12, due in più rispetto a quelli operati prima del COVID-19. La compagnia aumenterà anche le frequenze per Boston, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco e Seattle, offrendo opzioni di viaggio più flessibili per i suoi passeggeri con oltre 85 voli settimanali negli Stati Uniti. Questi maggiori servizi forniranno una migliore connettività a molte delle destinazioni di svago globali della compagnia aerea, tra cui Città del Capo, Maldive, Seychelles e Zanzibar, insieme ad altri flussi di traffico chiave in Africa, Asia e Medio Oriente.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Nonostante le sfide della pandemia, Qatar Airways è rimasta impegnata nei confronti dei suoi passeggeri e partner commerciali negli Stati Uniti, mantenendo servizi continui mentre ricostruisce la sua rete statunitense e lancia due nuove destinazioni: San Francisco e Seattle. Abbiamo anche rafforzato la nostra presenza negli Stati Uniti attraverso partnership strategiche con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue che ci hanno permesso di collegarci a più punti negli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea, fornendo ai viaggiatori statunitensi il modo più conveniente per viaggiare a livello internazionale quest’estate.

Man mano che un numero sempre maggiore di passeggeri torna nei cieli, può trarre conforto sapendo che sta viaggiando con l’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al nostro hub globale all’avanguardia Hamad International Airport, ha raggiunto quattro 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating e 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Siamo orgogliosi di aver guidato il settore durante questo periodo difficile, stabilendo il punto di riferimento per innovazione, sicurezza e servizio clienti, e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti a bordo mentre pianificano i loro viaggi estivi”.

Atlanta – Quattro voli settimanali che riprendono il 1° giugno.

Boston – Aumento a quattro voli settimanali dal 3 luglio.

Miami – Aumento a cinque voli settimanali dal 7 luglio.

New York – Aumento a due voli giornalieri dal 21 luglio.

Philadelphia – Aumento a cinque voli settimanali dal 2 luglio.

San Paolo – Aumento a due voli giornalieri dal 6 agosto.

San Francisco – Aumento a voli giornalieri dal 2 luglio.

Seattle – Aumento a voli giornalieri dall’8 luglio.

Inoltre, Malaga ritorna nel network di rotte di Qatar Airways dal 2 luglio, mentre la Spagna inizia ad allentare le restrizioni di viaggio per i turisti. Malaga è una delle mete preferite dai vacanzieri di tutto il mondo e presto i viaggiatori completamente vaccinati potranno visitarla ancora una volta, godendo anche della premiata ospitalità e del servizio di Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Mentre il mondo inizia di nuovo ad aprirsi, noi di Qatar Airways siamo pronti a prendere l’iniziativa nel sostenere la ripresa economica e sociale globale, come dimostrato dal nostro sostegno al turismo. La Spagna è sempre stata un paese strategicamente importante per la nostra compagnia aerea, come dimostra la nostra profonda partnership con Iberia e la costante ricostruzione della nostra rete spagnola. La nostra rete globale continua a ricostruirsi ed espandersi anche in questi tempi difficili. I passeggeri che prenotano con Qatar Airways possono farlo con la completa certezza di poter apportare modifiche alla loro prenotazione qualora fattori al di fuori del loro controllo interrompano i loro piani di viaggio”.

Malaga è diventata la terza destinazione spagnola per la rete Qatar Airways nel giugno 2018 e sarà servita da voli venerdì e domenica da Doha, utilizzando uno degli aeromobili Airbus A350-900 con 36 posti in Business Class e 247 in Economy Class. Il servizio stagionale opererà dal 2 luglio al 12 settembre. Qatar Airways opera un totale di 19 voli settimanali da e per la Spagna, con voli giornalieri per Barcellona, dieci voli settimanali per Madrid e presto riprenderanno due voli settimanali per Malaga.

Qatar Airways ha recentemente ampliato la sua partnership strategica con il membro di oneworld, Iberia. L’espansione della cooperazione commerciale aumenterà il numero di destinazioni disponibili per i passeggeri di Iberia da 29 a 36 sulla rete di Qatar Airways, comprese nuove destinazioni in Angola, Australia, Mozambico, Nuova Zelanda e Sud Africa. I passeggeri di Qatar Airways beneficeranno anche di connettività aggiuntiva, con la possibilità di prenotare viaggi da e per altre quattro destinazioni sulla rete di Iberia in Brasile, Cile, El Salvador, Guatemala e Senegal. In qualità di partner dell’alleanza oneworld, ai membri Qatar Airways Privilege Club e Iberia Plus viene garantito il riconoscimento del loro livello con vantaggi tra cui l’accesso alle lounge in tutto il mondo, through check-in, franchigia bagaglio extra, check-in e imbarco prioritari, accumulo e riscatto di miglia, attraverso le reti dei vettori partner.

Programma verso Malaga a partire dal 2 luglio (venerdì e domenica):

Da Doha (DOH) a Malaga (AGP), QR 155, con partenza alle 08:00 e arrivo alle 14:40.

Da Malaga (AGP) a Doha (DOH), QR 156, con partenza alle 15:55 e arrivo alle 23:55.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)