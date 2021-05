KLM amplia il network intercontinentale quest’inverno, aggiungendo sei nuove destinazioni

Dopo le espansioni precedentemente annunciate in Europa per l’estate 2021, KLM aggiungerà nuove destinazioni al suo network intercontinentale all’inizio del suo winter schedule (dal 31 ottobre 2021 al 26 marzo 2022). Ciò si ricollega alla strategia di KLM di espandere innanzitutto la propria rete laddove il recupero sarà più rapido, offrendo ai clienti la più ampia scelta possibile di destinazioni. Le nuove destinazioni includono Mombasa, Orlando, Cancun, Bridgetown, Port of Spain e Phuket.

La destinazione balneare keniota di Mombasa sarà servita due volte a settimana, operata con Boeing 787-9. Questo tipo di aeromobile sarà utilizzato anche per operare voli per Orlando in Florida (quattro volte a settimana) e per la località balneare messicana di Cancun (tre volte a settimana). L’Airbus A330 porterà i clienti a Bridgetown (Barbados, tre volte a settimana) e Port of Spain (Trinidad e Tobago, tre volte a settimana). L’isola thailandese di Phuket sarà servita con quattro voli a settimana, con Boeing 777-300.

“Durante la pandemia Covid-19, KLM ha fatto tutto il possibile per mantenere la sua rete di destinazioni al fine di continuare a trasportare merci e consentire ai passeggeri di viaggiare quando necessario, ovviamente in conformità con le norme e i regolamenti prescritti dal governo olandese e le autorità locali. KLM continuerà a lavorare a stretto contatto con il governo olandese per sostenere misure efficaci e proporzionate adattate alla situazione nei Paesi Bassi e all’estero.

Questa strategia ha servito bene KLM durante la crisi Covid-19. Con la situazione generale e le prospettive che stanno ora migliorando, l’espansione della rete è tornata all’ordine del giorno, soprattutto all’interno e verso le regioni in cui la ripresa sarà più rapida. Le sei nuove destinazioni si adattano a questa strategia.

L’obiettivo è offrire ai clienti KLM la più vasta rete possibile. La pianificazione della rete deve essere flessibile, consentendo a KLM di rispondere rapidamente alle opportunità di mercato. Con questa espansione, il network di destinazioni raggiungerà quasi il livello precedente al Covid-19, utilizzando solo meno capacità, meno frequenze e aeromobili. Una volta che la domanda aumenterà, opereremo più voli e/o utilizzeremo aeromobili più grandi”, afferma KLM.

“Per KLM, questo rappresenta il prossimo, significativo passo verso la ricostruzione della sua rete a vantaggio dei nostri clienti. Durante l’estate verranno servite fino a 99 destinazioni in Europa e, con questa ultima espansione, la rete intercontinentale di KLM sarà notevolmente rafforzata anche per l’inverno”, afferma il CEO di KLM, Pieter Elbers.

Mombasa sarà combinata con Nairobi durante il viaggio di ritorno ad Amsterdam. Questo vale anche per Orlando e Miami. Phuket sarà servita sia da che per Amsterdam via Kuala Lumpur. Bridgetown e Port of Spain saranno combinati e Cancun sarà un collegamento non-stop.

KLM ha adottato tutte le misure necessarie per garantire che i suoi voli siano sicuri sia per i passeggeri che per il personale. Ad esempio, le maschere facciali sono obbligatorie durante l’imbarco e durante il volo e gli aeromobili KLM vengono sottoposti a pulizia extra. L’aria a bordo viene rinfrescata rapidamente e frequentemente utilizzando filtri HEPA. Grazie a questo pacchetto di misure, l’agenzia di ricerca APEX ha assegnato a KLM il massimo livello di sicurezza sanitaria, rendendola una delle compagnie aeree leader al mondo in termini di igiene.

(Ufficio Stampa KLM)