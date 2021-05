L’Aeroporto di Forlì punta sulla responsabilità ambientale e sociale

L’Aeroporto di Forlì informa: “Fin dalla sua nascita FA Srl è particolarmente sensibile ai temi di sostenibilità ambientale e sociale, un obiettivo che sta raggiungendo grazie ad importanti investimenti.

Queste le principali attività già implementate e quelle che saranno realizzate nel breve periodo.

– Aeroporto Plastic Free. FA srl ha avviato i progetti per eliminare la plastica per far ottenere all’aeroporto Ridolfi la certificazione ‘plastic free’.

– Tecnologie Paperless. Gli investimenti effettuati per l’innovazione tecnologica che ha informatizzato la totalità delle procedure, ha consentito ad FA srl di ridurre l’utilizzo della carta dell’80%. Tutte le procedure del gestore e dell’handling sono già completamente paperless.

– Efficientamento energetico. L’aeroporto è stato dotato di luci led dimerabili monitorate e gestite con una puntuale domotica che le attiva, disattiva e regola basandosi sui parametri di presenza e quantità di luce filtrata dall’esterno. L’impianto, già in funzione, è installato in tutto il sedime aeroportuale.

– Colonnine di ricarica. Nell’area esterna all’aeroporto verranno posizionate colonnine di ricarica elettrica per auto, biciclette e moto che potranno essere utilizzate anche dalla cittadinanza.

– Indipendenza energetica ed energie rinnovabili. L’aeroporto sarà dotato di un sistema fotovoltaico al fine di ottenere l’indipendenza energetica. La società FA srl sta inoltre valutando la possibilità di creare Comunità Energetiche per condividere l’utilizzo della eventuale energia prodotta in eccesso.

– Riciclo rifiuti. FA srl collabora con Alea per il riciclo dei rifiuti, disponendo anche di un sistema di videosorveglianza a protezione dei suoi depositi.

– Inversione pista d’atterraggio. È prevista nei prossimi mesi l’inversione della pista di atterraggio a 180 gradi: gli aerei arriveranno quindi da Bertinoro e al decollo percorreranno la direzione opposta.

– Studi per ridurre l’inquinamento. FA srl ha avviato una collaborazione con una importante azienda internazionale per lo studio di motori elettrici con la finalità di ridurre l’inquinamento degli scarichi emessi dai motori.

– Collaborazione con l’Università di Bologna. FA srl finanzierà borse di studio agli studenti dell’Università di Bologna iscritti alla facoltà di Ingegneria Ambientale con l’obiettivo di realizzare tesi riguardanti la riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale.

– Impiego di mezzi elettrici. Il parco mezzo dedicati ai servizi di assistenza agli aeromobili è in parte elettrico: in programma c’è la completa conversione all’elettrico”.

(Ufficio Stampa Forlì Airport)