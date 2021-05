Air Senegal aumenta i voli diretti da Milano a 5 voli settimanali

Incoraggiata dall’elevato numero di prenotazioni, Air Senegal ha annunciato che aumenterà ulteriormente i voli diretti da Milano (Malpensa) da 3 a 5 settimanali a partire dal 1° luglio 2021. Sarà quindi la compagnia aerea con il numero più elevato di voli settimanali tra Italia e Senegal per la stagione estiva 2021.

Il 4° volo è programmato la domenica a partire dal 20 giugno, mentre il 5° inizierà ad operare giovedì 1° luglio. Tutti e cinque i voli settimanali saranno operati esclusivamente con Airbus A321 tutti i lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, offrendo 16 posti in business class e 149 in classe economica.

I voli sono opportunamente schedulati per garantire collegamenti rapidi, in entrambe le direzioni via Dakar, verso altre destinazioni africane quali Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Nouakchott, Ziggachoir e presto Freetown.

L’orario dei voli, già disponibili nei GDS, è il seguente (orari locali):

Lun/Mer/Gio/Sab/Dom – Dakar 00:35 – Milano (MXP) 08:20.

Lun/Mer/Gio/Sab/Dom – Milano (MXP) 09:50 – Dakar 14:05.

La compagnia aerea informa i propri passeggeri che la franchigia bagaglio inclusa nella tariffa è di 46 kg suddivisi in due valigie (23 kg ciascuna) ed è valida per i passeggeri che volano da Milano verso l’intera rete africana via Dakar, in entrambe le direzioni.

Air Senegal ha un nuovo programma frequent flyer chiamato Teranga Loyalty e il vettore annuncerà a breve le promozioni della stagione estiva a disposizione dei membri frequent flyer.

Air Senegal è il primo vettore africano ad installare sedili reclinabili in business class, un servizio premium disponibile a bordo di tutti gli Airbus A321.

La compagnia aerea, creata nel 2016, ha iniziato le operazioni commerciali il 14 maggio 2018. Air Senegal, si pone come obiettivo la leadership nel trasporto aereo dell’Africa occidentale, facendo affidamento sull’aeroporto di Dakar (Blaise Diagne International Airport) che funge da principale hub aeroportuale per collegare l’Europa all’Africa occidentale. La sua mission è servire le destinazioni nazionali e internazionali e contribuire alla crescita dell’aviazione africana.

La compagnia aerea attualmente gestisce una flotta di due Airbus A330-900neo, due Airbus A321, due Airbus A319 e due ATR 72-600, distributi attraverso le destinazioni dell’Africa occidentale, Marocco, Africa centrale, Francia, Spagna e Italia. Di recente ha ordinato, al Dubai Air Show 2019, altri 8 Airbus A220-300 per alimentare la sua crescente espansione a lungo termine.

(Ufficio Stampa Air Senegal – Photo Credits: Air Senegal)