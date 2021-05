Airbus fornisce ai suppliers un aggiornamento sui piani di produzione

Airbus continua ad aspettarsi che il commercial aircraft market riprenda i livelli pre-COVID tra il 2023 e il 2025, guidato dal single-aisle segment. La Società sta quindi fornendo ai suppliers un aggiornamento dei propri piani di produzione, dando visibilità al fine di programmare gli investimenti necessari e garantire capacità a lungo termine e prontezza dei tassi di produzione, in linea con la ripresa attesa.

“Il settore dell’aviazione sta iniziando a riprendersi dalla crisi COVID-19″, ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Il messaggio alla nostra supplier community fornisce visibilità all’intero ecosistema industriale, per garantire le capacità necessarie ed essere pronti quando le condizioni di mercato lo richiedono. Parallelamente, stiamo trasformando il nostro sistema industriale ottimizzando la configurazione delle nostre aerostrutture e modernizzando le nostre A320 Family production facilities. Tutte queste azioni sono messe in moto per preparare il nostro futuro”.

A320 Family: Airbus conferma un average A320 Family production rate di 45 aeromobili al mese nel quarto trimestre del 2021 e invita i fornitori a prepararsi per il futuro assicurandosi un firm rate di 64 entro il secondo trimestre 2023. In previsione di un mercato in continua ripresa, Airbus sta anche chiedendo ai fornitori di attivare uno scenario per un rate pari a 70 entro il primo trimestre 2024. A lungo termine, Airbus sta studiando opportunità per ratei fino a 75 entro il 2025.

A220 Family: attualmente a un rateo di circa cinque aeromobili al mese da Mirabel e Mobile, è confermato che salirà a circa sei all’inizio del 2022. Airbus prevede anche un monthly production rate di 14 entro la metà del decennio.

A350 Family: attualmente con un average production rate di cinque aerei al mese, si prevede che aumenterà a sei entro l’autunno 2022.

A330 Family: la produzione rimane a un average monthly production rate di due al mese.

Airbus sta proteggendo la sua capacità di adattarsi ulteriormente con l’evoluzione del mercato.

(Ufficio Stampa Airbus)