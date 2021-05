ICAO: il TRIP Symposium 2021 esplora il ruolo del seamless and contactless travel

Migliorare l’efficienza ai valichi di frontiera e soddisfare le aspettative post-pandemia dei viaggiatori per un’esperienza di viaggio sicura e salutare sarà la chiave per la ripresa del settore dell’aviazione globale, ha detto l’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu ai partecipanti del 16th ICAO Traveller Identification Programme Symposium.

Riuniti per esplorare il tema TRIP2021 del Game Changing Technologies Driving Seamless Border Management, gli innovatori e gli esperti presentano soluzioni che consentono sinergie più forti tra la gestione dell’identità, i documenti di viaggio, il controllo delle frontiere, lo sdoganamento.

“L’ICAO TRIP strategy fornisce una base da cui partire per assicurare questi obiettivi”, ha sottolineato Liu nelle sue osservazioni di apertura. I partecipanti hanno appreso che esiste ancora un’ampia variazione nei livelli di impatto della pandemia tra gli Stati membri dell’ICAO e livelli molto bassi di public health risk tolerance a livello globale, fattori che stanno ritardando una piena ripresa globale nonostante i miglioramenti in alcune regioni.

Liu ha osservato che una priorità chiave attuale è garantire che le parti interessate ai viaggi e al turismo in tutto il mondo siano completamente preparate per il lancio dei vaccini e ha sottolineato che la certificazione affidabile dei test e dello stato di vaccinazione sarà probabilmente la chiave per i progressi del recupero a breve termine. “Una possibile soluzione per autenticare questi documenti sarà il Visible Digital Seal (VDS), una tecnologia che si basa sull’esperienza ICAO nelle specifiche per i documenti di viaggio internazionali e in particolare per i passaporti elettronici”.

L’ICAO VDS è un codice a barre con firma digitale conveniente e facile da implementare che può essere trasportato su uno smartphone o stampato su carta. Sfruttando le specifiche di interoperabilità esistenti già adottate dai paesi attraverso l’ICAO, ha il potenziale per garantire un’implementazione più rapida di certificati sanitari che siano sicuri e verificabili a livello internazionale.

Il Segretario generale dell’ICAO ha sottolineato l’importanza vitale in questo contesto di partnership e coordinamento efficaci tra il trasporto aereo e i responsabili delle decisioni in materia di salute pubblica e ha espresso il suo apprezzamento per i livelli di collaborazione di lunga data e molto efficaci tra ICAO e World Health Organization (WHO). Commentando come la ICAO TRIP strategy include elementi relativi a Machine Readable Travel Documents (MRTD) e al controllo e alla gestione delle frontiere, Liu ha sottolineato le elevate performance di sicurezza dei documenti di viaggio contemporanei, inclusi gli oltre un miliardo di ePassports ora in circolazione globale. Ha anche osservato che il framework di fiducia stabilito per eMRTD, supportato dall’ICAO Public Key Directory (PKD), svolge un ruolo importante nel raggiungimento di questo sistema sicuro a livello globale, oltre all’integrità dei sistemi di gestione delle identità sottostanti.

“Questi obiettivi richiedono un coordinamento ampio e stretto tra molte entità governative e altre parti interessate, sottolineando l’importanza dei programmi nazionali di facilitazione del trasporto aereo”, ha affermato. “I programmi di facilitazione svolgono anche un ruolo fondamentale nella creazione di Advance Passenger Information (API) and Passenger Name Record (PNR) data systems, che sono ora richiesti in ogni Stato membro ICAO”.

Concludendo le sue osservazioni, Liu ha sottolineato come i contributi della strategia TRIP dell’ICAO alla sicurezza globale e alle priorità della lotta al terrorismo siano ben riconosciuti e che l’ICAO sia un partner fondamentale dell’UN Countering Terrorist Travel Programme (UNCTTP), che promuove l’implementazione dei passenger data systems in tutto il mondo.

Liu ha apprezzato i risultati promettenti del riconoscimento facciale e di altre iniziative biometriche in accelerazione a livello globale, anche per quanto riguarda la soluzione Digital Travel Credential (DTC) sviluppata dall’ICAO che consentirà ai viaggiatori di presentare una rappresentazione digitale del loro documento di viaggio.

(Ufficio Stampa ICAO)