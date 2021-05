Ravn Alaska avvia le procedure di disinfezione della cabina sui Dash 8 con Autonomous UVC Disinfecting Robot

Ravn Alaska ha introdotto RAY, il robot autonomo per disinfettare le cabine degli aerei Dash 8 tra un volo e l’altro. Progettato e prodotto da aero hygenx inc. in Canada, con il supporto di De Havilland Aircraft of Canada (“De Havilland Canada”), il robot emette luce ultravioletta-C (UVC) per fornire una disinfezione coerente, sostenibile e priva di sostanze chimiche dell’aria della cabina e delle superfici tra i voli. Ravn Alaska, che opera 10 aerei Dash 8-100 prodotti da De Havilland Canada, è una delle prime compagnie aeree a utilizzare il robot su aerei regionali.

RAY fornisce luce UVC ad alta frequenza che distrugge fino al 99,9% degli agenti patogeni, incluso il virus COVID-19. L’uso della luce UVC riduce la necessità di frequenti disinfezioni a base di sostanze chimiche che potrebbero avere un impatto sulle superfici interne degli aeromobili e sulle apparecchiature sensibili e lasciare residui che potrebbero entrare in contatto con i passeggeri e l’equipaggio.

“Stiamo migliorando la nostra capacità di proteggere i nostri passeggeri includendo il metodo di disinfezione privo di sostanze chimiche fornito da RAY tra le procedure che stiamo utilizzando per disinfettare il nostro aereo Dash 8”, ha affermato Rob McKinney, Chief Executive Officer, Ravn Alaska. “Prevediamo che RAY sarà una risorsa preziosa per la nostra compagnia aerea e per altre compagnie aeree in tutto il mondo, poiché insieme cerchiamo di ricostruire la fiducia dei passeggeri e aiutare il nostro settore a riprendersi”.

“Il settore dei trasporti è stato messo in ginocchio a causa della pandemia. Ora più che mai, una disinfezione rapida, coerente, sicura e priva di sostanze chimiche dell’aria e delle superfici è vitale per la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri nella lotta contro le pandemie attuali e future”, ha affermato Arash Mahin, Chief Executive Officer, aero hygenx. “Siamo grati per il supporto che De Havilland Canada ha fornito per ottimizzare RAY per l’uso nei velivoli della serie Dash 8. Siamo fiduciosi che gli operatori vedranno risparmi significativi rispetto ai tradizionali metodi di pulizia a base di sostanze chimiche”.

“Non vediamo l’ora di vedere l’implementazione di molti altri robot RAY a emissione di luce UVC tra gli operatori dei velivoli Dash 8”, ha affermato Robert Mobilio, Vice President, Engineering and Quality, De Havilland Canada. “De Havilland Canada ha lavorato durante tutta la pandemia per aiutare i nostri operatori con soluzioni che aiutano a riportare in servizio le flotte aeree, quindi siamo felici di supportare aero hygenx nella personalizzazione di RAY per l’uso su aerei regionali e siamo molto lieti che un operatore Dash 8 di lunga data come Ravn fa parte di questo viaggio”.

Ottimizzato per l’uso su aeromobili serie Dash 8, RAY fornisce il dosaggio UVC richiesto e una copertura a 360° in tutta la cabina, lavatories and crew area. La procedura di disinfezione tra i voli sugli aeromobili della serie Dash 8 può essere completata in meno di cinque minuti. A differenza dei tradizionali metodi di pulizia a base di sostanze chimiche, non è necessario alcun tempo aggiuntivo per la dissipazione delle sostanze chimiche prima che l’equipaggio e i passeggeri possano salire a bordo dell’aereo. RAY viene monitorato continuamente tramite HygenX Stream e gli operatori possono accedere a preziose metriche chiave e report relativi alla disinfezione della flotta, al monitoraggio dello stato di salute delle unità e alla manutenzione predittiva. HygenX Stream facilita anche la personalizzazione del livello di disinfezione in base alla durata del volo e ai fattori di rischio regionali. Fornisce inoltre la possibilità di integrarsi nelle app mobili degli operatori per aumentare la fiducia dei passeggeri.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)