Pratt & Whitney Canada celebra il centesimo PT6 E-Series Engine

“Il PT6 E-Series™ engine è il nuovo arrivato nel General Aviation block, ma sta già festeggiando una pietra miliare: 100 motori prodotti. È stato il lavoro dei nostri ingegneri, dei team di produzione e del personale del nostro Lethbridge (Alberta, Canada) PT6 Centre of Excellence che ha reso il rapido avvio della linea di produzione uno sforzo impeccabile”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“Tutto ciò che riguarda il motore PT6 E-Series è speciale: le sue capacità, la sua tecnologia, i suoi sistemi di monitoraggio delle performance e il suo ESP™ platinum pay-per-hour maintenance program, quindi è appropriato che anche la production line del motore sia eccezionale”, afferma Nick Kanellias, Vice-President, General Aviation. “Il fatto che abbiamo raggiunto il traguardo dei 100 motori nel mese di marzo – National Engineering Month in Canada – è stato particolarmente gratificante e una testimonianza dell’esperienza e della dedizione dell’intero PT6 E-Series team”.

Il motore PT6 E-Series alimenta il velivolo Pilatus PC-12 NGX e porta avanti la lunga tradizione di performance e versatilità della famiglia di motori PT6. È il primo turboprop engine per il General Aviation market che presenta un dual-channel integrated propeller and engine control system. Il motore fornisce anche un aumento di potenza fino al 10% grazie all’ultima generazione di materiali e design della turbina.

“Il successo immediato del motore PT6 E-Series è il risultato diretto della nostra fiducia nella ricerca e nello sviluppo”, afferma Nick Kanellias. “A gennaio, siamo stati nominati il primo investitore nel Canada’s Aerospace Research and Development sector e il quarto più grande investitore in ricerca e sviluppo nel paese. Abbiamo continuato il nostro programma di investimenti in ricerca e sviluppo per il 2020 durante la pandemia con la stessa determinazione che ha guidato i nostri dipendenti mentre producevano in sicurezza i 100 PT6 E-Series engines, osservando le rigorose linee guida sanitarie nei nostri stabilimenti”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)