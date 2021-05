L’EASA completa la prima CO2 Emissions Certification per l’Airbus A330-900

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha certificato per la prima volta un aeromobile per CO2 emissions, applicando un nuovo processo e una nuova metodologia e avanzando così verso la sua visione per un’aviazione civile sempre più sicura ed ecologica.

Il nuovo certification process fornisce un assessment riguardo la fuel efficiency di un aeromobile e quindi della CO2 che emette durante le operazioni. In termini precisi, è certificata la fuel efficiency in cruise flight, che è influenzata dai motori, ma anche dalle caratteristiche aerodinamiche e dal peso del velivolo. Questa certificazione è una pietra miliare nella roadmap EASA per stabilire, entro il 2022, una environmental label for aviation. Tra gli altri valori, l’etichetta utilizzerà i dati sulle emissioni di CO2 per fornire una valutazione completa delle performance ambientali di un aeromobile.

“Questo è un nuovo e importante fattore per l’environmental certification alla luce degli sforzi globali per decarbonizzare l’industria aeronautica”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director. “C’è ancora molta strada da fare per raggiungere questo obiettivo, ma ogni passo è importante nel dimostrare che l’aviazione si sta muovendo con determinazione”.

Airbus ha richiesto volontariamente la CO2 certification dell’A330-900 a seguito di una call all’EASA alla fine del 2019. Il CO2 standard è stato finalizzato da ICAO CAEP a febbraio 2016, adottato dall’CAO Council a marzo 2017 e implementato nell’EASA Basic Regulation a luglio 2018. Airbus sarà il primo produttore ad applicare questo requisito di certificazione e la sua esperienza contribuirà a migliorare e sviluppare ulteriormente gli standard stabiliti dall’ICAO, che andranno a beneficio dell’intero settore.

Rispetto alla misurazione della CO2 per le automobili (ad esempio il consumo di carburante in litri di carburante per 100 km), la CO2 certification per gli aeromobili è complessa, a causa del modo in cui viene operato un aeromobile. Il consumo di carburante dipende non solo dalla velocità, ma anche dall’altitudine di volo e dal peso dell’aeromobile, che è maggiore all’inizio della fase di crociera rispetto alla fine, poiché durante il volo viene bruciato carburante.

I requisiti di certificazione si prefiggono quindi di valutare le performance tecnologiche dell’aeromobile rispetto a fuel efficiency and CO2 emissions, che viene comparata con un limite definito dall’ICAO Aeroplane CO2 Emissions Standard, contenuto nell’ICAO Annex 16 Volume III.

Sulla base di varie manifestazioni di interesse fino ad oggi, EASA prevede che più produttori cercheranno una CO2 certification anticipata nell’immediato futuro.

Airbus a riguardo ha dichiarato: “L’A330-900 (neo) è diventato il primo large airliner ad essere certificato da EASA per il nuovo ICAO CO2 emissions standard. Con questa pietra miliare, non solo Airbus è il primo produttore a ricevere tale certificazione per qualsiasi aereo commerciale in tutto il mondo, ma ciò dimostra anche che l’aereo che Airbus produce oggi, e continuerà a produrre anche in futuro, sarà conforme alle prevedibili CO2 regulations.

Il nuovo requisito, adottato nel 2017, è stato sviluppato dall’ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) e viene ora trasferito alle certifying airworthiness authorities di tutto il mondo. Inoltre, integra gli standard esistenti sul rumore degli aeromobili e sulle emissioni dei motori e sarà applicabile sia agli aeromobili con certificazione di nuovo tipo che agli aeromobili in produzione. Entro gennaio 2028 tutti gli aeromobili prodotti dovranno essere conformi allo standard ICAO CO2. Gli aeromobili in servizio esistenti, nel frattempo, sono oggetto di misure ambientali separate”.

Simone Rauer, Head of Aviation Environmental Roadmap di Airbus, ha commentato: “Airbus è orgogliosa di essere il primo produttore di aeromobili commerciali a ricevere la certificazione EASA per il nuovo CO2 emissions requirement dell’ICAO. Gli standard ICAO sono elementi importanti dell’ICAO action plan per regolare le emissioni e per contribuire a garantire condizioni di parità nel settore. Per l’A330neo in particolare, questo riconoscimento dimostra che questo aereo soddisfa le ICAO’s environmental regulations oltre il 2028″.

“Quando l’ICAO ha rilasciato la sua raccomandazione agli Stati membri, l’EASA è stata la prima grande autorità di certificazione a implementare il CO2 standard nei suoi certification requirements for commercial aircraft. Andando avanti, Airbus imparerà dall’essere il primo produttore ad applicare questo requisito di certificazione e contribuirà a migliorare e sviluppare ulteriormente gli standard stabiliti dall’ICAO, a beneficio dell’intero settore. Tutti gli altri prodotti Airbus riceveranno la certificazione a tempo debito in un lasso di tempo coerente con i requisiti di certificazione e saranno quindi conformi ai CO2 requirements entro la scadenza di gennaio 2028”, afferma Airbus.

“Inoltre, gli standard ICAO come questo incoraggiano la tecnologia e si basano su tecnologie comprovate che possono essere inserite nella prossima generazione di aeromobili. Questo particolare è un nuovo importante “mattone” per completare una serie di misure ICAO esistenti che aiutano a controllare e ridurre le emissioni attribuite all’aviazione civile. Tali altre misure includono anche sustainable aviation fuels e market-based incentives, inclusi gli ICAO CORSIA – Annex 16 Volume 4 carbon offsetting mechanisms for operational CO2 emissions.

Va notato che solo il 12% delle flotte mondiali oggi comprende aeromobili di ultima generazione, quindi c’è ancora una grande riduzione delle emissioni di CO2 che può essere ottenuta semplicemente attraverso il rinnovo della flotta su larga scala con aeromobili di nuova generazione come le A220, A320neo, A321neo, A330neo e A350 families”, conclude Airbus.

Si prevede che la CO2 certification delle attuali linee di prodotti (come i tipi di aeromobili Airbus sopra elencati, più gli ultimi aeromobili di altri OEM) sarà uno dei pilastri chiave dell’imminente EASA Environmental Label (che comprende, oltre alla CO2, rumore e local emissions certification standards) al fine di esprimere le environmental product performance degli aeromobili di nuova generazione.

(Ufficio Stampa EASA – Airbus – Photo Credits: Airbus)