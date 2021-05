Air Astana è stata premiata con l’APEX Diamond status per la prevenzione del COVID

Air Astana è la prima compagnia aerea della CSI e del sud-est asiatico a superare con successo un audit APEX, ottenendo il Diamond Status per aver minimizzato e prevenuto la diffusione del virus COVID-19 durante il volo.

L’audit APEX è stato sviluppato in collaborazione con SimpliFlying e copre categorie tra cui i test preliminari dei passeggeri e dell’equipaggio alla partenza, la tracciabilità dei contatti dei passeggeri infetti, l’assistenza a terra, le precauzioni durante il volo e la qualità della pulizia pre-volo.

L’audit ha valutato la conformità alle norme sanitarie obbligatorie. Gli assistenti di volo di Air Astana sostituiscono le loro maschere facciali ogni due ore, igienizzano le mani prima e durante il servizio in volo e si assicurano che i passeggeri non cambino posto. A causa della pandemia, anche la pulizia a bordo è cambiata radicalmente: ora ogni superficie in cabina viene sterilizzata prima di ogni volo.

Al fine di promuovere la sicurezza sanitaria dei passeggeri, SimpliFlying ha istituito un gruppo di lavoro composto da personale medico e scientifico, che esaminerà recenti ricerche per combattere la diffusione del COVID-19. La compagnia aerea a sua volta procederà a riesaminare e, se applicabile, attuare le modifiche in linea con le raccomandazioni.

Margaret Phelan, Vicepresidente Inflight Services, ha detto: “L’impatto della pandemia coronavirus sul trasporto aereo globale è senza precedenti e, mentre in base alle revisione governativa e ai requisiti per il Covid-19 rimane estremamente sicuro volare per le compagnie aeree, questo programma fornisce una valutazione scientificamente fondata per definire gli standard del settore. Siamo lieti di essere la prima compagnia aerea nella regione della CSI ad aver raggiunto lo status Diamond, il livello più alto raggiungibile”.

Altre compagnie aeree che si sono sottoposte all’audit APEX sono: Turkish Airlines, Qatar Airways, United, Delta, Etihad Airways e Singapore Airlines.

Air Astana, la compagnia di bandiera del Kazakistan, opera voli nazionali e internazionali dagli hub di Nur-Sultan (NQZ) e Almaty (ALA). La compagnia ha iniziato le operazioni nel 2002. La flotta di Air Astana è composta da aeromobili Boeing, Embraer e Airbus. Air Astana è una joint venture tra il fondo patrimoniale nazionale del Kazakistan, Samruk Kazyna, e BAE Systems, con quote rispettivamente del 51% e del 49%.

(Ufficio Stampa Air Astana)