Austrian Airlines saluta l’ultimo Dash aircraft

È la fine di un’era. Oggi Austrian Airlines ha operato per l’ultima volta un volo passeggeri con un aereo turboprop. Il Dash 8-Q400 con marche di registrazione OE-LGI ha volato come OS905/6 da Vienna a Innsbruck e ritorno. Dopo più di 40 anni, questo segna la fine del tempo dei Dash in Austrian. La futura flotta di Austrian Airlines sarà composta interamente da aeromobili Airbus, Boeing ed Embraer.

“Austrian Airlines è ben preparata per il ritiro della Dash fleet. Con i comodi ed efficienti aeromobili Embraer e Airbus, continueremo a offrire ai nostri passeggeri un buon feeder service con Vienna come nostro hub”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

“Il Dash ha avuto una carriera impressionante nella nostra compagnia, è e rimarrà parte della nostra storia. Non lo dimenticheremo. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno servito l’aereo Dash negli ultimi decenni, dai cabin and cockpit crews, ai team di tecnici e molti altri”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines.

“Nei momenti di picco, il Dash 8-Q400 ha completato fino a 44.000 voli individuali all’anno”, afferma Thomas Bleimuth, Austrian Airlines Dash fleet manager. “Con questo tipo di velivoli è stato possibile volare anche in località particolarmente impegnative. Ad esempio, Tyrolean Airways era solita far volare il quadrimotore Dash 7 a Courchevel nelle Alpi francesi, un aeroporto a oltre 2.000 metri sul livello del mare”.

Il 9 aprile 1980, la storia del Dash iniziò non solo in Austria, ma in tutta Europa. A quel tempo, Tyrolean Airways è stata la prima compagnia aerea europea a prendere in consegna il primo predecessore del Dash 8, un De Havilland Canada DHC-7. Con le sue eccellenti short-landing performance, l’aereo regionale da 50 posti era ideale per l’uso in aeroporti difficili come Innsbruck o Courchevel. Dal 1985 Tyrolean Airways ha utilizzato il successore, il bimotore Dash 8-100, sui voli per Graz, Francoforte e Zurigo. Fino alla completa acquisizione del Tyrolean carrier da parte di Austrian Airlines nel 1998, un totale di 44 diversi Dash 8 delle serie -100, -300 e -400 hanno volato per Tyrolean.

In Austrian Airlines, 18 Dash 8-Q400 sono stati gli ultimi in servizio sulle rotte a corto raggio, ad esempio sui voli da Vienna a Milano, Varsavia o Zagabria. Dopo quasi 20 anni di attività presso la compagnia di bandiera austriaca, questo tipo di aeromobile può da solo vantare alcune cifre impressionanti:

– Oltre 20 milioni di passeggeri hanno volato sul Dash 8-Q400 negli ultimi 20 anni.

– Il Dash 8-Q400 ha volato per 237 milioni di chilometri, senza incidenti. Sono 310 voli per la luna e ritorno.

– I nostri Dash 8-Q400 hanno trascorso insieme 54 anni in aria.

– Durante la carriera, l’aereo ha completato più di 520.000 safe landings.

– Durante i controlli pre-volo, i Dash 8-Q400 pilots hanno percorso a piedi più di 52.000 chilometri, ovvero 20 circumnavigazioni dell’Austria.

Per chi fosse interessato alla storia del Dash in modo più dettagliato, il nuovo Dash Chronicle è disponibile nell’Austrian Airlines Jetshop (https://jetshop.austrian.com/, solo in tedesco). È anche disponibile presso l’Austrian Airlines Pop Up Store a Vienna.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)