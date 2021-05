News Brevi – 31.05.2021

IBERIA RECUPERA LE OPERAZIONI CON GLI STATI UNITI – Iberia compie un ulteriore passo nella ripresa della propria attività e, da questo giugno, incorpora nuove destinazioni nel proprio network con gli Stati Uniti. Finora la compagnia offriva voli per New York e Miami, da domani aggiungerà al proprio network i voli per Chicago e da luglio aggiungerà Boston e Los Angeles. Iberia ha programmato un volo giornaliero diretto da Madrid verso le città di New York e Miami per i tre mesi estivi. Chicago avrà da domani, e per tutto il mese di giugno, tre frequenze settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato, e una aggiuntiva ogni domenica a luglio e agosto. Boston sarà la prossima aggiunta, a partire dal primo luglio, con tre frequenze a settimana. Come Los Angeles, dove i voli riprenderanno il 30 giugno. Per riattivare questo mercato, Iberia ha lanciato offerte speciali per viaggiare negli Stati Uniti: biglietti andata e ritorno per Miami da 215 euro, 239 euro per New York, 259 per Chicago, da 267 euro solo andata e Boston e da 449 euro a Los Angeles. Maggiori informazioni e prenotazioni su www.iberia.com.

ICAO: L’IMPLEMENTAZIONE DEI PASSENGER DATA EXCHANGE STANDARDS E’ CRUCIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI – All’ICAO/Interpol Passenger Data Exchange Forum, tenutosi virtualmente dal 27 al 28 maggio in concomitanza con l’ICAO TRIP Symposium di quest’anno, Fang Liu, ICAO Secretary General, ha sottolineato l’importanza vitale di accelerare l’implementazione globale dei nuovi Advanced Passenger Information (API) and Passenger Name Record (PNR) standards, data la loro importanza fondamentale per gli UN-system counter terrorism and crime prevention efforts. Il Forum ha offerto agli Stati partecipanti approfondimenti su come l’efficace attuazione dei sistemi di scambio di dati sui passeggeri e l’analisi dei dati possano migliorare gli strumenti di controllo delle frontiere per affrontare il terrorismo e le forme gravi di criminalità e ha fornito informazioni sui relativi tipi di supporto a loro disposizione. L’evento ha riguardato anche la cooperazione di ICAO e Interpol attraverso l’United Nations Countering Terrorist Travel Programme, insieme ad altri partner delle Nazioni Unite. Questo programma migliora le capacità di prevenire, rilevare e indagare i reati attraverso l’elaborazione di dati API e PNR. Assiste 40 stati in tutto il mondo ed è stato generosamente finanziato da Paesi Bassi, Unione Europea, Stati Uniti, Qatar, Australia, Giappone e India. “L’ICAO non ha certo sottovalutato le sfide che gli Stati devono affrontare nell’attuazione dei programmi di scambio di dati sui passeggeri e speriamo che questo evento abbia aiutato i governi ad apprezzare l’ampio supporto a loro disposizione, sia dall’ICAO stesso, dai nostri partner delle Nazioni Unite, sia da altre organizzazioni internazionali e dai tanti Stati che hanno già affrontato questo viaggio”, ha dichiarato Liu. “Un dato fondamentale condiviso, un semplice controllo in prima linea, può significare che viene identificata una potenziale minaccia per i viaggi aerei”, ha osservato Jürgen Stock, INTERPOL Secretary General. “Dobbiamo colmare le lacune che vengono sfruttate da criminali e terroristi per minare le nostre società e questo forum è un passo importante per raggiungere questo obiettivo”. La nuova API/PNR guidance rivista è diventata applicabile ai sensi della Chicago Convention’s Annex 9 – Facilitation del 28 febbraio 2021. Gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) stabiliscono un quadro globale per la raccolta, l’uso, l’elaborazione e la protezione dei dati PNR. Anche Interpol, Frontex e il Ministero dell’Interno francese hanno fornito importanti contributi, offrendo spunti interessanti su come elaborare i dati API e PNR per diversi obiettivi delle forze dell’ordine.

IATA: DICHIARAZIONE CONGIUNTA CON L’INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ITF) IN OCCASIONE DELL’INTERNATIONAL CABIN CREW DAY – IATA comunica: “Oggi è l’International Cabin Crew Day. Salutiamo tutti i cabin crew del mondo per la loro dedizione nell’aiutare le persone a rimanere in contatto attraverso i viaggi aerei. Rendiamo un tributo speciale a coloro i cui mezzi di sussistenza sono stati vittime della pandemia. E il saluto include tutti coloro che continuano a mantenere le persone al sicuro in volo durante la pandemia. Purtroppo, questi tempi difficili non hanno tirato fuori il meglio di tutti noi. Il ritorno dei viaggi ha visto un aumento delle segnalazioni di passeggeri molesti in alcune aree del globo. Questo comportamento è inaccettabile. Le azioni di una minoranza di passeggeri che si comportano male non saranno tollerate. Tutti i passeggeri devono rispettare le regole e le procedure necessarie per mantenere i passeggeri e l’equipaggio sani e salvi. Nella pandemia, ciò include misure temporanee come indossare la maschera. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza non è mai accettabile e i passeggeri dovrebbero aspettarsi un approccio di tolleranza zero nei confronti di comportamenti abusivi nei confronti dell’equipaggio o dei loro compagni di viaggio. Un quadro internazionale è un deterrente fondamentale. Ma l’accettazione del Montreal Protocol 14 (MP14), che consente il perseguimento di comportamenti indisciplinati a bordo dei servizi internazionali, non è ancora universale. Esortiamo tutti i governi a ratificare senza indugio MP14. Chiediamo inoltre ai governi di riconoscere l’importanza degli equipaggi e dell’industria del trasporto aereo in modo più ampio, dando priorità al personale di volo per la vaccinazione come raccomandato dall’ICAO e in linea con la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità per i governi di dare priorità alle vaccinazioni per i lavoratori dei trasporti. Supereremo questa crisi. E quando la libertà di viaggiare sarà completamente ripristinata, sappiamo che possiamo contare sui cabin crew del mondo per aiutarci a viaggiare in sicurezza”.

EMIRATES TORNA AL ROLAND GARROS 2021 – Emirates torna al Roland-Garros 2021 per il nono anno consecutivo come Official Airline and Premium Partner dell’iconico torneo di Parigi, che si svolgerà dal 30 maggio al 13 giugno 2021. La compagnia aerea è partner di lunga data del Roland Garros dal 2013 ed è diventato un Premium Partner del Grande Slam nel 2018. Con il suo accordo quinquennale, Emirates gode di una presenza significativa durante tutto il torneo. L’impegno di Emirates verso il Roland Garros è una naturale estensione del suo portafoglio di sponsorizzazioni tennistiche esistente in tutto il mondo, che ora include tre dei quattro tornei del Grande Slam e altri 60 tornei nel corso dell’anno attraverso una partnership con l’ATP. Quest’anno, Emirates collegherà gli appassionati di tennis utilizzando l’hashtag #EmiratesFlyBetterMoments per catturare e condividere la passione per il tennis attraverso le piattaforme multimediali. Emirates opera attualmente due voli giornalieri tra Parigi e Dubai, utilizzando il Boeing 777-300 e l’Airbus A380, rendendolo l’unico vettore ad operare questo aereo nel cielo francese. Attraverso il suo hub di Dubai, Emirates serve più di 100 destinazioni in tutto il mondo con misure sanitarie rafforzate per garantire la sicurezza e la fiducia dei suoi passeggeri. Si ricorda ai clienti che le restrizioni di viaggio rimangono in vigore e che i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se soddisfano i requisiti di idoneità e criteri di ingresso dei loro paesi di destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare www.emirates.com/wherewefly. Il portfolio tennistico di Emirates include alcuni degli eventi di più alto profilo del calendario tennistico: l’Australian Open, l’Open di Francia e l’US Open. La compagnia aerea è anche Official Airline and Premier Partner dell’ATP World Tour.

ICAO: WEF ‘SHAPING THE FUTURE OF MOBILITY’ EVENT – Fang Liu, ICAO Secretary General, si è unito all’onorevole J. Adair Turner, Chairperson of the United Kingdom’s Energy Transitions Commission, nella co-presidenza della riunione del World Economic Forum (WEF) ‘Shaping the Future of Mobility’ Stewardship Board Meeting. L’incontro, incentrato sulla sostenibilità, ha riguardato argomenti come Getting-to-Zero in Global Maritime Transport; Road Freight Zero – Decarbonization in Global Heavy Transport; Clean Skies of Tomorrow – Net-Zero in Global Aviation; Scaling Institutional Finance for Sustainable e-Fleets and Infrastructure. Nella sua introduzione alla sessione multi-argomento, Liu ha commentato come la mobilità sia diventata più essenziale che mai, soprattutto in considerazione della continua crescita demografica globale e della necessità di realizzare uno sviluppo sostenibile attraverso il movimento di persone e merci. Il Segretario generale dell’ICAO ha anche richiamato l’attenzione sul fatto che la transizione verso global net-zero è ben avviata nel settore del trasporto aereo e che si sta entrando in una nuova era molto dinamica nella mobilità aerea, in cui le innovazioni stanno prendendo il volo. Evidenziando il ruolo fondamentale dell’innovazione nella ripresa dalla pandemia, Liu ha osservato come “la comunità dell’aviazione vede un’enorme opportunità per fare le cose in modo diverso e ricostruire meglio e più forte che mai nella nostra storia”. Liu ha anche attirato l’attenzione dei partecipanti sul fatto che il 2021 è un importante anno di avvicinamento al COP26 e che vi è un livello crescente di ambizioni di sostenibilità a livello economico non solo da parte dei governi, ma anche del settore privato. Ha sottolineato il numero crescente di net-zero commitments per l’aviazione assunti da operatori privati e alleanze di compagnie aeree globali, dimostrando la leadership in un momento chiave in termini di sostenibilità globale. “Nuove innovazioni ecologiche stanno emergendo in tutto il mondo, dagli aerei a idrogeno ed elettrici alle nuove modalità di mobilità aerea urbana, la disponibilità e l’accesso all’energia pulita saranno cruciali per renderle realtà”, ha affermato. I paesi hanno anche chiesto all’agenzia delle Nazioni Unite di esplorare un nuovo obiettivo ambizioso a lungo termine per l’aviazione internazionale, da prendere in considerazione dalla prossima sessione dell’Assemblea ICAO nel 2022. “Per garantire che in questa ricerca venga preso in considerazione il pieno potenziale delle ultime innovazioni, l’ICAO sta utilizzando un processo di inventario per consentire alle parti interessate di condividere iniziative, soluzioni e nuove idee”, ha spiegato Liu. “Per accelerare il ritmo di implementazione, innovatori e pionieri dell’aviazione di tutto il mondo si sono uniti alla ICAO Global Coalition for Sustainable Aviation”. Il Segretario Generale ha concluso ribadendo l’importanza di unire gli sforzi pubblico-privato e intraprendere subito azioni concrete per raggiungere la sostenibilità per il settore dei trasporti.

SITAEL E ITS CUCCOVILLO PRESENTANO IL PRIMO CORSO PER LA FORMAZIONE DI “SUPERTECNICI” PER L’INDUSTRIA DEI SATELLITI – SITAEL, azienda spaziale italiana leader nel settore dei piccoli satelliti, e ITS Cuccovillo, firmano l’accordo quadro per l’Alta Formazione di III livello di “supertecnici” per l’Industria dei Satelliti, e presentano il primo corso post diploma nel campo dello sviluppo e della realizzazione di nuove tecnologie per lo spazio e l’osservazione della terra. Il corso in “Meccatronica applicata all’Industria dei Satelliti”, previsto per il prossimo biennio 2021-23, consentirà a 15 giovani diplomati, che sognano di lavorare nel mondo dello Spazio, di acquisire competenze specialistiche all’avanguardia, in aula e sul campo (cosiddetto Modello Duale), sviluppando un’altissima professionalità tecnica, molto richiesta dal settore. Gli studenti, muovendosi tra camere pulite e laboratori di test, dialogando con i progettisti di SITAEL e clienti internazionali, impareranno a gestire tecnologie innovative. Si occuperanno dell’assemblaggio, dei collaudi e dei test meccatronici dei satelliti che SITAEL produrrà nello stabilimento di Mola di Bari. L’Accordo Pluriennale, che si allinea agli Obiettivi di Europa 2030, alle Azioni per l’investimento ottimale delle Risorse del Recovery Found e al NEXT GENERATION EU, si avvale inoltre del supporto della Regione Puglia, del Comune di Mola di Bari e dell’IISS “Majorana – da Vinci”e rappresenterà una svolta per il Territorio, grazie alle attività formative integrate, che SITAEL e ITS “Cuccovillo” effettueranno in sinergia con l’obiettivo di fare qualcosa di importante per il futuro dei giovani, del Territorio e dell’intero Paese. I termini dell’operazione sono stati illustrati il 31 maggio, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede di SITAEL a Mola di Bari, dal Managing Director Sales and Products di SITAEL Ing. Marco Molina, dalla Presidente dell’ITS Cuccovillo, Dott.ssa Lucia Scattarelli, dal Direttore Tecnico Fondazione ITS “A. Cuccovillo”, Dott. Roberto Vingiani, dall’Assessore della Regione Puglia, Prof. Sebastiano Leo, dal Sindaco di Mola di Bari Dott. Giuseppe Colonna e dal Dirigente Scolastico dell’IISS “Majorana-da Vinci” Prof. Andrea Roncone.

AIR FRANCE: AUGURI AI SUOI CABIN CREW – Air France comunica: “Il 31 maggio, l’International Flight Attendant Day ci ricorda il ruolo essenziale svolto dagli Air France cabin crews nell’incredibile avventura dell’aviazione. Gli Air France flight attendants accompagnano i nostri clienti in tutto il mondo e fanno ogni sforzo per garantire loro un’esperienza di viaggio unica. Questi uomini e donne di Air France offrono quotidianamente la loro esperienza e il loro know-how ai nostri clienti per garantire loro i più alti standard di sicurezza e servizio. Oggi è l’occasione ideale per ricordare che 83 anni fa, i primi assistenti di volo entrarono in Air France. Gli steward assunti nel 1938 svolgevano principalmente compiti di barman. Nel 1946, dopo la seconda guerra mondiale, mentre la compagnia subiva una ricostruzione per espandere l’influenza della Francia nel mondo, le prime hostess iniziarono a lavorare a fianco degli steward a bordo. Celebriamo oggi il 75° anniversario di un mito, quello di una professione che continua ad ispirare. Air France è orgogliosa di promuovere ed evidenziare la Francia in tutto il mondo dal 1933 e con i suoi cabin crew, la compagnia collega e unisce le persone, trasformando il viaggio in un’esperienza piacevole e memorabile”.

IBERIA: I CLIENTI POTRANNO UTILIZZARE I VOUCHER ANCHE IN ALCUNE AGENZIE – Le restrizioni sanitarie e i continui cambiamenti delle normative dovuti al Covid-19 costringono spesso i clienti a modificare i piani di viaggio. Per questo Iberia ha ideato alcuni mesi fa un’alternativa in modo che i clienti potessero ritardare i loro voli senza fissare una data precisa, con un unico voucher per l’importo dei loro voli e quelli della loro famiglia. Fino ad ora, questi voucher potevano essere riscattati su iberia.com, ma la compagnia aerea ha fatto un ulteriore passo avanti: i clienti che hanno effettuato la loro prenotazione originale su Viajes El Corte Inglés e Logitravel ora potranno riscattare i loro voucher Iberia anche presso queste agenzie. Viajes El Corte Inglés e Logitravel sono state le prime ad adattare i loro sistemi per offrire questa opzione, inoltre il resto delle agenzie che aderiscono a NDC possono accedere a questo vantaggio aggiuntivo, sebbene debbano effettuare uno sviluppo precedente. Inoltre, grazie a questa struttura, il cliente può acquistare con il voucher altri tipi di prodotti disponibili sul sito Web dell’agenzia, come volo+hotel o noleggio auto, tra gli altri.