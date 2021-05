Qatar Airways e Oman Air espandono ulteriormente la loro cooperazione strategica

Qatar Airways e Oman Air hanno compiuto il passo successivo per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione strategica, ampliando la loro codeshare partnership per coprire più di 80 destinazioni sulla rete Qatar Airways. L’espansione dell’accordo fornirà opzioni di viaggio più convenienti e senza soluzione di continuità per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree. Questa espansione segue di poco l’annuncio di un accordo per rafforzare significativamente la cooperazione strategica tra le due compagnie aeree nel dicembre 2020 (leggi anche qui).

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra partnership con Oman Air, dopo aver annunciato i nostri piani nel dicembre 2020 per rafforzare ulteriormente la cooperazione strategica tra le nostre due principali compagnie aeree del Golfo. Nonostante le sfide della pandemia, siamo rimasti impegnati a forgiare ed espandere la nostra rete globale di partner per fornire opzioni di viaggio più fluide e flessibili per i nostri milioni di passeggeri. Avendo stabilito per la prima volta una cooperazione commerciale con Oman Air oltre 20 anni fa, non vediamo l’ora di continuare a costruire sulla nostra partnership forte e storica e di offrire ai nostri clienti in Oman e in tutto il mondo ancora più vantaggi”.

Abdulaziz Al Raisi, Oman Air Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La partnership in espansione di Oman Air con Qatar Airways sottolinea l’impegno di entrambe le compagnie aeree a fornire ai propri ospiti più voli, più scelta di destinazioni e una maggiore flessibilità durante i loro viaggi con noi. Per Oman Air e molte compagnie aeree in tutto il mondo, la chiave per la ripresa post-pandemia risiede nelle collaborazioni strategiche con i partner del settore e nell’identificazione di opportunità di espansione delle rotte innovative, mentre navighiamo in un ambiente in continua evoluzione. La nostra cooperazione di lunga data con Qatar Airways, una compagnia aerea che condivide il nostro impegno per l’eccellenza di prodotti e servizi, riflette una relazione molto apprezzata e non vediamo l’ora di far crescere le nostre reti insieme”.

Questa più recente espansione della partnership strategica consentirà ai passeggeri di Oman Air di usufruire di collegamenti senza interruzioni tramite l’Hamad International Airport da e verso 16 nuove rotte: Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Istanbul Sabiha e Izmir, Turchia; Berlino e Monaco di Baviera, Germania; Mykonos, Grecia; San Pietroburgo, Russia; Zurigo, Svizzera; Atlanta e Seattle, Stati Uniti; Abuja, Nigeria; Johannesburg, Sud Africa; Gassim, Arabia Saudita.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 130 destinazioni, con piani per aumentare a oltre 1.200 voli settimanali verso oltre 140 destinazioni entro la fine di luglio 2021.

Quando i viaggiatori tornano nei cieli con Qatar Airways, possono trarre conforto sapendo che stanno viaggiando con l’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al suo hub globale all’avanguardia Hamad International Airport, ha raggiunto quattro 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating, 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)