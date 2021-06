News Brevi – 01.06.2021

EMIRATES: PROMOZIONE PER VIAGGI A DUBAI – Ogni biglietto Emirates acquistato tra l’1 e il 15 giugno per viaggi fino al 30 settembre 2021 (inclusive) includerà un pass valido un giorno per l’Aquaventure Waterpark e il The Lost Chamber Aquarium – due delle più popolari attrazioni turistiche di Dubai. Per ottenere un pass i viaggiatori dovranno prenotare il loro viaggio su emirates.com con il codice promo AQUADAY e attraverso le agenzie di viaggio che partecipano a questa iniziativa (l’offerta non include i viaggiatori che transitano da Dubai o si fermano a Dubai durante il transito). Il biglietto gratuito per l’Aquaventure Park e il The Lost Chambers Aquarium permette un ingresso valido un giorno, durante gli orari di apertura delle strutture (il parco acquatico è aperto dalle 10 fino al tramonto, l’acquario dalle 10 alle 21). Si applicano termini e condizioni. Le tariffe per l’Italia partono da 529 euro per l’Economy, 2.649 per la Business, 4.799 per la First e saranno valide fino al 16 giugno, per i viaggi tra il 1° giugno e il 30 settembre 2021.

EASYJET LANCIA I VOLI DA GLASGOW A NEWQUAY – easyJet ha lanciato per la prima volta voli da Glasgow a Newquay in Cornovaglia durante il fine settimana, fornendo ai clienti in Scozia ancora più collegamenti interni quest’estate. Tutti i clienti che prenotano voli con easyJet beneficiano di alcune delle politiche più flessibili previste dalla ‘Protection Promise’, il che significa che i clienti possono prenotare ora per la fine dell’anno con la certezza che se i loro piani cambiano, anche la loro prenotazione può cambiare. Ali Gayward, Country Manager UK di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare per la prima volta il lancio del nostro nuovo servizio da Glasgow a Newquay, rafforzando ulteriormente la nostra rete domestica nel Regno Unito e offrendo maggiori opportunità ai nostri clienti in Scozia di prenotare un viaggio quest’estate. Siamo orgogliosi di essere la più grande compagnia aerea in Scozia e rimaniamo impegnati ad offrire ai clienti tariffe convenienti e più scelta quando volano con noi”. Ronald Leitch, Operations Director at Glasgow Airport, ha dichiarato: “Siamo assolutamente entusiasti di vedere questa nuova rotta prendere il volo oggi. La decisione di easyJet all’inizio di quest’anno di introdurre quella che è una nuova destinazione per la compagnia aerea si è rivelata estremamente popolare tra i viaggiatori scozzesi che desiderano godersi un soggiorno in una delle zone costiere più famose dell’Inghilterra”.

ETIHAD AIRWAYS: MIGLIORI OPPORTUNITA’ DI VIAGGIO DAGLI UAE GRAZIE ALLA “GREEN LIST” – A seguito dell’ultimo aggiornamento della ‘Green List’ di Abu Dhabi e del recente annuncio degli Emirati Arabi Uniti riguardo I safe travel corridors, Etihad Airways guida i viaggiatori sul modo migliore per viaggiare senza problemi. Ora i passeggeri in arrivo da Germania, Spagna e Stati Uniti possono viaggiare senza quarantena quando arrivano ad Abu Dhabi. Questi si aggiungono ai paesi già rappresentati nella Green List, tra cui Marocco, Russia, Svizzera e Regno Unito. I viaggiatori possono esplorare le grandi città degli Stati Uniti con i voli Etihad per Chicago, New York e Washington DC. Gli ospiti in partenza da Abu Dhabi hanno accesso all’USA pre-clearance di Etihad, l’unica struttura doganale degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ciò consente ai passeggeri diretti negli Stati Uniti di eseguire tutte le ispezioni in materia di immigrazione e dogana ad Abu Dhabi prima di salire a bordo del volo. Dal 1 giugno 2021, i viaggiatori che non hanno bisogno di un visto per entrare in un paese Schengen potranno viaggiare a Milano o Roma senza obbligo di quarantena. Gli ospiti devono sottoporsi a un test PCR al massimo 48 ore prima dell’orario di partenza del volo da Abu Dhabi, oppure è possibile eseguire un test rapido per gli ospiti in transito all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. All’arrivo in Italia, agli ospiti sarà richiesto di eseguire un test rapido antigenico. Per gli ospiti che viaggiano tra Abu Dhabi e il Bahrain, la Grecia e le Seychelles, è stato istituito un corridoio di viaggio sicuro per le persone completamente vaccinate. I certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie di questi paesi sono reciprocamente riconosciuti e consentono ai visitatori di entrare senza quarantena. Per i residenti vaccinati e i cittadini che tornano nella capitale da paesi non inclusi nella “Green List” di Abu Dhabi, il periodo di quarantena è stato ridotto a cinque giorni. Per semplificare l’esperienza di viaggio, Etihad ha recentemente lanciato Verified to Fly, che consente agli ospiti di convalidare i propri documenti di viaggio Covid-19 prima di arrivare in aeroporto. I viaggiatori che utilizzano Verified to Fly possono usufruire del check-in rapido in aeroporto recandosi al banco dedicato per un’esperienza più rapida e agevole. Per utilizzare il servizio Verified to Fly, gli ospiti possono registrarsi visitando ‘Manage my Booking’ e riceveranno ulteriori informazioni su come inviare i propri documenti. Tutti i viaggiatori devono sottoporsi a un test PCR Covid-19 48 o 72 ore prima del volo, a seconda di dove stanno viaggiando. Etihad consiglia a tutti i viaggiatori di controllare attentamente i requisiti prima del viaggio, che possono essere trovati su etihad.com/destinationguide.

EMIRATES SKYWARDS: NUOVI MODI PER GUADAGNARE TIER MILES A TERRA – Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha annunciato il ritorno della sua offerta esclusiva che offre agli ADIB Emirates Skywards Cardholders, Emirates-Citibank Credit Cardholders e Emirates NBD Skywards Credit Cardholders l’opportunità di accumulare Tier Miles, oltre a Skywards Miles, sulle spese giornaliere fino al 31 dicembre 2021. L’offerta è valida su tutte le spese idonee in tutte le categorie. Con le restrizioni di viaggio ancora in vigore a causa del COVID-19, il programma fedeltà rimane agile e flessibile, introducendo più modi per i soci di guadagnare Tier Miles a terra, oltre a volare con Emirates e flydubai. I membri possono ora accedere più rapidamente al livello successivo e sbloccare i vantaggi. L’offerta sarà presto estesa anche a tutte le Emirates Skywards co-branded credit cards negli Emirati Arabi Uniti. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Dall’inizio della pandemia, Emirates Skywards si è rapidamente adattata per offrire ai membri maggiore flessibilità durante questo periodo difficile. Siamo stati tra i primi al mondo ad estendere il member’s tier status fino al 2022 e ora offriremo ai nostri soci nuovi modi per accedere rapidamente al tier status successivo accumulando Tier Miles sulla spesa quotidiana con le loro Emirates Skywards cobranded credit cards”. Emirates Skywards continua a sperimentare modi innovativi per i suoi 1,9 milioni di soci con sede negli Emirati Arabi Uniti per guadagnare e spendere Miglia in volo e a terra. Il programma fedeltà è stato uno dei primi al mondo ad offrire ai propri soci un’estensione del tier status fino al 2022. Emirates Skywards offre inoltre Tier Miles doppie sui voli Emirates e flydubai prenotati fino al 31 luglio 2021. Per ulteriori informazioni, visitare www.emirates.com/skywards.

ANA MODIFICA LE FREQUENZE DI ALCUNI SERVIZI INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per selezionate città a causa delle modifiche in corso alle linee guida sull’immigrazione, alle misure di quarantena e alla tendenza della domanda passeggeri. ANA continuerà a monitorare le restrizioni sull’immigrazione locale e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda, mentre decide la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA aderirà agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in sicurezza e comfort. La compagnia consiglia di controllare le ultime informazioni da ambasciate, consolati e istituzioni sanitarie nella propria destinazione prima del viaggio. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le azioni appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/.

AMERICAN AIRLINES: NUOVI FILM PER L’INTRATTENIMENTO A BORDO – In occasione del Pride Month, American Airlines presenta una raccolta di 23 film. I clienti che visitano il canale Pride possono scegliere tra selezioni che includono successi recenti come Rocketman e Bohemian Rhapsody, insieme a classici come Philadelphia. Ogni mese, American Airlines porta in cielo nuovi film e programmi affinché i clienti possano divertirsi gratuitamente con il suo intrattenimento a bordo. American collabora con i suoi Employee Business Resource Group – 20 gruppi composti da oltre 26.000 membri del team di American Airlines che rappresentano background, culture ed esperienze diverse – per evidenziare film che celebrano la diversità nel suo intrattenimento in volo. Tutto l’intrattenimento di bordo a bordo dei voli American è gratuito, inclusa la libreria di un massimo di 600 film e programmi TV e una raccolta di oltre 150 lezioni creative, di produttività o di lingua sul nuovo Lifestyle inflight entertainment channel di American.

DELTA: NUOVI FILM E SERIE TV DI SUCCESSO IN ARRIVO SU DELTA STUDIO IN ESTATE – I clienti che tornano a viaggiare quest’estate troveranno un teatro personale a 30.000 piedi grazie a Delta Studio, con nuovi contenuti che arriveranno a bordo giusto in tempo per l’estate. L’aggiornamento estivo presenta più di 200 film, con 21 nuove uscite che abbracciano una vasta gamma di generi tra cui azione, commedia, documentario, dramma e famiglia. Delta aggiunge a bordo anche 166 nuovi episodi dei programmi TV preferiti. Delta celebra anche il Pride Month questo giugno con una nuova raccolta con 13 film e serie che celebrano la diversità e l’accettazione. Con seatback screens onboard a bordo di quasi tutta la mainline fleet di Delta, i clienti hanno ancora più modi per godersi il loro prossimo volo.

IAG CARGO: PIU’ DI UN MILIONE DI VACCINI GESTITI NELL’HUB DI MADRID NEGLI ULTIMI TRE MESI – IAG Cargo, responsabile della commercializzazione del cargo in tutte le compagnie aeree del Gruppo IAG, continua a concentrare tutti i suoi sforzi nella lotta alla pandemia trasportando la merce più preziosa al momento, i vaccini contro il COVID-19, in tutto il mondo. Da quando è iniziato il trasporto di questi vaccini nel dicembre 2020, l’Hub di Madrid – il più grande dell’Europa meridionale, con certificazione GDP (Good Distribution Practices) per la gestione e la distribuzione dei farmaci – è un centro fondamentale. In particolare, da febbraio a maggio 2021, IAG Cargo e il Gruppo Iberia hanno consegnato più di un milione di dosi attraverso il Cargo Terminal di Madrid Airport. Questo milione di dosi è stato distribuito, soprattutto, su tutto il territorio nazionale in più di 90 spedizioni originate da Amsterdam e Bruxelles e destinate alle Isole Canarie, Maiorca e Melilla. Anche Iberia e IAG Cargo di Madrid hanno debuttato nel trasferimento del vaccino Moderna, nello specifico sul volo IB6250 del 17 maggio da New York a Madrid. Il carico di sei pallet, del peso di 2 tonnellate, aveva la particolarità di essere dosi “non finite” che venivano inviate ai laboratori farmaceutici ROVI situati a Madrid per la finalizzazione e la distribuzione mondiale. Nei prossimi mesi è previsto l’arrivo di 5 tonnellate di questo vaccino ogni settimana. La scorsa settimana, IAG Cargo e Iberia hanno trasportato per la prima volta il vaccino Pfizer da Bruxelles a Quito e Lima, con circa 80 chilogrammi che si traducono in quasi 10.000 dosi. Fernando Terol, direttore del Centro spagnolo e operazioni di IAG Cargo, ha detto: “Dopo la ristrutturazione del nostro terminal cargo due anni fa, l’hub di Madrid è un punto di riferimento a livello mondiale come centro farmaceutico all’avanguardia. Il nostro prodotto “constant climate”, specifico per il mantenimento della catena del freddo, e il grande team di professionisti che compongono IAG Cargo, ci consentono di offrire un servizio globale a supporto della logistica coinvolta nel trasporto e nella consegna dei vaccini in tutto il mondo”. Il trasporto dei vaccini non è stata l’unica priorità per IAG Cargo e Iberia. Il 19 maggio, il ministero degli Esteri spagnolo ha noleggiato un volo aereo per Kathmandu per salvare un centinaio di cittadini spagnoli e stranieri europei intrappolati in Nepal dopo la chiusura dei suoi confini a causa dell’avanzata della pandemia. L’operazione è stata completata a tempo di record – tenendo presente che la compagnia aerea stava volando per la prima volta su questa destinazione – e la rotta di andata IB2901 è stata caricata con oltre 5,5 tonnellate di medicinali, respiratori e dispositivi di protezione inviati dall’Agenzia. IAG Cargo è la divisione cargo del Gruppo IAG creata dopo la fusione di British Airways World Cargo e Iberia Cargo nell’aprile 2011. Dopo l’integrazione delle altre compagnie aeree del Gruppo – Aer Lingus, Vueling e LEVEL – IAG Cargo copre una rete globale di 60 destinazioni nei 5 continenti. Nel 2020 IAG Cargo ha realizzato ricavi commerciali per 1.306 milioni di euro e, per fatturato, è il terzo gruppo in Europa e il sesto nel mondo.

EASA PUBBLICA UNA GUIDANCE SU ALoSP, SAFETY PERFORMANCE MANAGEMENT E SAFETY ASSURANCE – EASA ha pubblicato ‘guidance on the Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP), Safety Performance Management and Safety Assurance’. L’allegato 19 dell’ICAO richiede agli Stati contraenti dell’ICAO di stabilire il livello accettabile di safety performance (ALoSP) da raggiungere attraverso i loro aviation State Safety Programmes (SSP). Questo ALoSP può essere raggiunto attraverso l’implementazione e il mantenimento della SSP, nonché indicatori di performance di sicurezza e obiettivi che dimostrano che la sicurezza è gestita in modo efficace. Gli Stati che hanno intrapreso l’implementazione degli SSP hanno incontrato sfide nell’implementazione di ALoSP. Inoltre, in Europa, il contesto deve considerare gli obiettivi generali fissati nell’European Plan for Aviation Safety (EPAS) derivante dal regolamento (UE) 1139/2018, che si concentra su un livello di safety performance da raggiungere a livello dell’Unione. Questo documento fornisce quindi guidelines sul livello (accettabile) delle safety performance e sulla attuazione a livello nazionale nel contesto europeo. Si rivolge principalmente agli Stati membri, ma approfondisce ulteriormente il rapporto tra lo Stato e le organizzazioni, per raggiungere in modo collaborativo obiettivi di sicurezza definiti. Viene data maggiore chiarezza sul concetto di Safety Performance Management (SPM) e Safety Assurance, in particolare su come dovrebbe essere implementato nella pratica a livello statale e industriale. Alla fine di ogni capitolo del documento, il lettore può trovare alcuni messaggi chiave da considerare per l’istituzione e il mantenimento di ALoSP, SPM e Safety Assurance, nonché per la supervisione in un performance-based environment.

SAAB DIMOSTRA CON SUCCESSO LA NUOVA GUIDED MULTIPURPOSE MUNITION (GMM) – Saab, in collaborazione con l’esercito degli Stati Uniti e Raytheon Missiles & Defense, ha dimostrato con successo la nuova Guided Multipurpose Munition (GMM). La dimostrazione della capacità del sistema GMM è stata un’attività congiunta tra Saab e Raytheon Missiles & Defense, finanziata nell’ambito di uno U.S. Government Rapid Innovation Funding (RIF) effort del governo degli Stati Uniti assegnato dall’U.S. Army. Questo sforzo contrattuale di tre anni è culminato in una live firing demonstration nel novembre 2020. Gli sforzi del RIF sono destinati a supportare lo sviluppo di tecnologie promettenti che affrontano la capacità militare di soddisfare un’esigenza operativa o nazionale. I sistemi d’arma Carl-Gustaf e AT4 di Saab sono utilizzati dalle forze armate statunitensi e dalle forze di terra di oltre 40 altri paesi.