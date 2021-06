Swiss si prepara all’estate con la ripresa di numerose rotte

Con i continui progressi sul fronte della vaccinazione COVID-19 e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi internazionali, Swiss International Air Lines (SWISS) ha registrato un recente aumento delle prenotazioni per la prossima stagione estiva. Le destinazioni mediterranee – come Spagna, Portogallo, Grecia e Italia – si stanno rivelando particolarmente apprezzate. Sul fronte intercontinentale, i voli per il Nord America e gli Emirati Arabi Uniti sono i più richiesti. SWISS è fiduciosa che il programma di volo offerto sarà ben accolto dal mercato. Il presente programma è principalmente allineato ai turisti e ai viaggiatori in visita di amici e parenti, sebbene sia stato anche progettato per soddisfare le esigenze dei clienti business.

SWISS opererà un totale di 125 rotte nell’estate 2021, 85 delle quali da Zurigo e 40 da Ginevra. La compagnia fornirà servizi nuovi o ripristinati verso 24 destinazioni da Zurigo e Ginevra a giugno e verso altri 25 punti a luglio, con un totale di 49 destinazioni. In termini strutturali, tuttavia, questa capacità complessiva è ancora sostanzialmente inferiore ai volumi offerti prima dell’attuale pandemia: anche in piena estate, si prevede che raggiungerà solo il 50-55% dei livelli del 2019.

“L’aumento che abbiamo visto di recente nelle nostre prenotazioni per i mesi estivi ci mostra chiaramente quanto le persone siano desiderose di viaggiare”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Ci stiamo impegnando per soddisfare questo desiderio offrendo un programma di voli il più completo possibile e il più su misura possibile per la domanda del mercato. Prevediamo inoltre di vedere un ulteriore aumento delle prenotazioni durante i mesi estivi. Tutto sommato, però, i nostri volumi di prenotazione sono ancora ben al di sotto dei livelli a cui si trovavano in epoca pre-pandemia. Purtroppo non vediamo ancora segni di una più ampia ripresa strutturale del settore del trasporto aereo”.

SWISS riprenderà nelle prossime settimane i servizi sospesi di recente verso numerose destinazioni da Zurigo e Ginevra. Da Zurigo queste includono le destinazioni europee di Amsterdam, Bordeaux, Brindisi, Cork, Firenze, Heringsdorf, Lubiana, Marsiglia, Milano e Oslo. Verranno ripristinati anche i servizi a lungo raggio per Il Cairo e Los Angeles. Nuovi servizi saranno offerti da Zurigo a Billund e Tallinn.

I viaggiatori provenienti da Ginevra potranno usufruire dei servizi SWISS diretti per Alicante, Biarritz, Brindisi, Catania, Corfù, Faro, Heraklion, Ibiza, Mykonos e Salonicco. SWISS aggiungerà anche Funchal, Ponta Delgada, Santorini e Spalato al suo network con base a Ginevra.

SWISS continua a offrire ai suoi clienti la massima flessibilità di riprenotazione. I biglietti per tutte le tariffe emessi entro il 31 luglio 2021 rimangono prenotabili gratuitamente un numero qualsiasi di volte fino a tale data. Successivamente è possibile anche un’ulteriore modifica della prenotazione gratuita. Il volo può essere riprenotato per qualsiasi data entro la validità del biglietto fino al 31 luglio 2022. In base alla disponibilità, i viaggiatori possono anche modificare la rotta di viaggio. Le riprenotazioni possono comportare costi aggiuntivi se, ad esempio, la categoria tariffaria originale non è più disponibile alla nuova data di viaggio o in caso di cambio di destinazione.

SWISS sostiene sistematicamente lo sviluppo e l’adozione di certificati sanitari digitali. “Il nostro obiettivo principale è rendere il viaggio aereo dei nostri clienti semplice e affidabile”, spiega Tamur Goudarzi Pour. “E ciò di cui i viaggiatori SWISS hanno bisogno per questa estate è un passaporto sanitario digitale standardizzato e riconosciuto a livello internazionale che certifichi le loro vaccinazioni, i risultati dei loro test COVID e/o il loro recupero COVID”.

Su rotte SWISS selezionate, i clienti possono già caricare online i risultati dei test COVID-19 prima di intraprendere il viaggio. Questi verranno quindi verificati per garantire che il viaggiatore sappia prima della partenza se soddisfano i requisiti delle autorità a destinazione. SWISS sta anche sperimentando IATA Travel Pass sulla sua rotta Zurigo-Londra Heathrow e sta sperimentando ulteriormente l’iniziativa BlueIcareUs Alliance con base in Svizzera.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)