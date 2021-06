Qatar Airways riprende i voli per Phuket

Qatar Airways segna una pietra miliare significativa nel ritorno dei viaggi leisure internazionali con la ripresa di quattro voli settimanali verso la famosa destinazione turistica di Phuket, Thailandia, a partire dal 1° luglio. Oltre ai suoi 12 voli settimanali per Bangkok, la compagnia aerea opererà un totale di 16 voli settimanali per la Thailandia, fornendo connettività continua per i suoi passeggeri che viaggiano da Europa, Medio Oriente e Stati Uniti.

Mentre la Thailandia riapre ai vacanzieri di tutto il mondo, i viaggiatori completamente vaccinati potranno presto tornare a visitarla.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Con la ripresa dei voli per Phuket, Qatar Airways segna una pietra miliare significativa nella ripresa del turismo internazionale. Siamo orgogliosi di aver guidato il settore, stabilendo il punto di riferimento per la sicurezza, l’innovazione e il servizio clienti durante la pandemia. Sappiamo che molti dei nostri clienti non vedono l’ora di tornare a volare e tornare in alcune delle loro destinazioni di vacanza preferite, come Phuket. Famosa per le sue numerose spiagge esotiche, l’atmosfera familiare, le acque turchesi e la deliziosa cucina locale, Phuket è una destinazione ideale per una vacanza estiva. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner in Thailandia per supportare la ripresa del loro settore turistico”.

Lanciata nel 2010, Phuket è diventata la 93° destinazione di Qatar Airways all’epoca. La rotta sarà servita dal Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea, con posti per 22 passeggeri in Business Class e 232 in Economy Class.

Orario verso Phuket a partire dal 1 luglio:

Da Doha (DOH) a Phuket (HKT), QR 840, partenza 02:55 – arrivo 13:30 (mercoledì, venerdì, sabato, domenica).

Da Phuket (HKT) a Doha (DOH), QR 841, partenza 02:30 – arrivo alle 05:30 (lunedì, giovedì, sabato, domenica).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)