British Airways inizia il trial di IATA Travel Pass

British Airways inizierà a sperimentare IATA Travel Pass sui voli da Heathrow a Ginevra e Zurigo, Svizzera, da oggi, 1° giugno. L’app può essere scaricata su un dispositivo mobile direttamente dall’app store. Una volta scaricata, i clienti creeranno un account sicuro e verranno presentati i requisiti di accesso per la loro destinazione. I clienti di British Airways possono quindi prenotare un test Covid-19 con un fornitore approvato e i risultati verranno caricati automaticamente nell’app dal laboratorio.

L’app verifica quindi che un cliente soddisfi i requisiti di ingresso per la sua destinazione e quindi avviserà il cliente per informarlo che è pronto a viaggiare. La società madre della compagnia aerea, International Airlines Group (IAG), ha lavorato a stretto contatto con IATA per sviluppare insieme l’app, che ora viene provata con successo da altre compagnie aeree globali, inclusa la compagnia aerea sorella di British Airways, Iberia.

Sean Doyle, presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Ci impegniamo a esplorare modi per garantire che il viaggio del cliente sia il più fluido possibile e a condividere le nostre conoscenze per aiutare il settore dei viaggi a decollare. Sappiamo che i digital travel passes sono parte della soluzione e svolgeranno anche un ruolo chiave nell’offrire a chi viaggia le rassicurazioni di cui ha bisogno prima di arrivare in aeroporto. Speriamo di essere in grado di offrire un’opzione digitale a misura di cliente per ogni rotta internazionale di British Airways che richieda una Covid status documentation”.

British Airways sta inoltre testando la digital travel app VeriFLY su rotte verso Stati Uniti, Francia, Irlanda, Barbados, Bahamas e Canada, oltre a tutti i voli internazionali in entrata. Una volta che un cliente ha ottenuto la certificazione della documentazione di viaggio tramite l’app, potrà effettuare il check-in tramite ba.com o l’app British Airways e scaricare la carta d’imbarco prima di arrivare in aeroporto.

I clienti della compagnia aerea che viaggiano verso Cipro, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Portogallo ora possono anche caricare il risultato del test Covid-19 negativo e altra documentazione direttamente su ba.com per la verifica prima del viaggio.

(Ufficio Stampa British Airways)