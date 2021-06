Emirates riavvia i voli per Phuket

Emirates ha annunciato che riprenderà quattro servizi settimanali per l’isola turistica di Phuket dal 2 luglio 2021, con la riapertura della popolare destinazione ai turisti internazionali.

Inoltre, coloro che sono vaccinati contro il COVID-19 potranno viaggiare senza quarantena all’arrivo. Con le misure in atto per garantire un riavvio sicuro dell’industria turistica di Phuket, i clienti che viaggiano verso la destinazione nota per le sue spiagge e le sabbie bianche, potranno viaggiare senza quarantena in uno dei luoghi di vacanza più amati del mondo.

La rotta Dubai-Phuket sarà operata con un Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi, offrendo servizi in First, Business Class ed Economy Class. Il volo Emirates EK378 partirà da Dubai il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica alle 03:00, con arrivo all’aeroporto internazionale di Phuket alle 12:30 dello stesso giorno. Il volo di ritorno, EK379, partirà da Phuket alle 00:10, mercoledì, sabato, domenica e lunedì, con arrivo a Dubai alle 03:05 dello stesso giorno (tutti gli orari sono locali).

I quattro servizi settimanali forniranno ai clienti comodità e scelta per soddisfare i loro piani di vacanza. La popolare destinazione thailandese rimane una delle preferite dai viaggiatori provenienti dal Medio Oriente, dall’Europa e oltre. Emirates ha anche ripreso i voli per Bangkok da settembre 2020, fornendo un servizio giornaliero.

I voli per Phuket possono essere prenotati visitando www.emirates.com o tramite agenzie di viaggio. Per maggiori dettagli sui requisiti di ingresso a Phuket e sulla documentazione obbligatoria per i cittadini non thailandesi, i clienti possono controllare la pagina dei requisiti di viaggio su emirates.com.

Emirates ha gradualmente ricostruito la sua rete globale, in modo sicuro e sostenibile, e ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni, consentendo ai viaggiatori di collegarsi comodamente con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia del Pacifico via Dubai. Emirates rimane concentrata sull’adozione di varie misure per facilitare il viaggio ed è stata leader nell’introdurre iniziative in collaborazione con autorità e organizzazioni sanitarie per proteggere la salute dei clienti e garantire la loro sicurezza. La compagnia ha introdotto misure a terra in tutti i punti di contatto e a bordo per fornire ai propri passeggeri i più elevati standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio, ed ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare il viaggio dei clienti attraverso l’aeroporto di Dubai.

Di recente la compagnia aerea ha portato avanti le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, con l’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il tier status.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)