Air France-KLM pubblica il suo 2020 Sustainable Development Report. Questo report 100% digitale presenta la strategia, gli impegni e le azioni intraprese dal Gruppo nel 2020 per accelerare la sua transizione e rendere Air France-KLM un leader europeo nei viaggi aerei più sostenibili.

Nel 2020 il trasporto aereo è stato colpito dalla più grande crisi della sua storia. Nonostante le difficoltà economiche, il Gruppo è rimasto mobilitato per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di riduzione della propria impronta ambientale. Entro il 2030, il Gruppo avrà dimezzato le proprie emissioni di CO2 per passeggero/km rispetto al 2005 e avrà raggiunto la carbon neutrality per le sue operazioni a terra. Per raggiungere questo obiettivo, vengono attivate leve a breve, medio e lungo termine, tra cui il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, l’integrazione di carburanti per aviazione sostenibili e l’eco-piloting. Il Gruppo sta inoltre rafforzando il proprio impegno per la corporate social responsibility: tutte le compagnie aeree del Gruppo si stanno attivando per promuovere l’inclusione e la diversità in tutte le linee di business attraverso azioni concrete volte a favorire le pari opportunità e il benessere per tutti.

“L’industria del trasporto aereo continuerà a svolgere un ruolo essenziale negli anni a venire. Ho piena fiducia nella nostra capacità di affrontare le sfide del nostro settore. I 76.000 dipendenti di Air France – KLM sono pienamente impegnati a rendere il nostro Gruppo un responsible European airline leader, consentendogli di svolgere appieno il suo ruolo di acceleratore delle transizioni”, afferma Benjamin Smith, Chief Executive Officer of the Air France – KLM Group. “Compagnie aeree, produttori di aeromobili, aeroporti, clienti, partner: dobbiamo agire collettivamente per il pianeta e inventare il viaggio aereo di domani, più responsabile, creando valore sostenibile per tutti e continuando a connettere persone e culture”.

“La pandemia COVID-19 ci ha colpito duramente e ha portato alla drastica ristrutturazione di KLM, cruciale per la nostra sopravvivenza. Tuttavia, ha anche rafforzato gli appelli per rendere l’industria aeronautica più sostenibile. Allo stesso tempo, l’aviazione ha dimostrato chiaramente la sua importanza: il trasporto aereo collega le persone e si occupa del trasporto delle merci necessarie, compresi i vaccini.

Nel 2019 abbiamo lanciato la nostra iniziativa KLM Fly Responsibly, che consiste in numerosi sforzi, di cui l’aumento della produzione di carburante per aviazione sostenibile è la pietra angolare. Fly Responsibly sosterrà ulteriormente il nostro obiettivo di rendere sostenibile la nostra attività, nonché di innovare e cooperare con altre parti esterne. Questi importanti pilastri della nostra strategia sono stati – e sono tuttora – le fondamenta su cui si basa l’operazione di KLM e continueranno a svolgere un ruolo vitale nella ricostruzione della nostra compagnia e del settore dopo la crisi COVID-19. Un risultato importante è il Green Recovery Statement, che KLM ha redatto lo scorso anno insieme alla comunità imprenditoriale olandese.

Siamo estremamente orgogliosi e onorati che KLM, insieme ai nostri colleghi di Air France, si sia nuovamente classificata tra i primi posti del Dow Jones Sustainability World Index 2020 per la 16a volta consecutiva. Sono necessari dedizione e duro lavoro per completare la trasformazione sostenibile delle nostre compagnie”, afferma Pieter Elbers, CEO KLM.

Punti salienti delle attività di sostenibilità di KLM 2020

– Volare responsabilmente: ridurre, sostituire e compensare.

– Operazioni a terra e sostituzione dei voli a breve distanza con il treno.

– Primo volo del Flying V scale model.

– Puntare a una completa trasformazione sostenibile

Per maggiori informazioni: https://sustainabilityreport2020.airfranceklm.com/en/.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)