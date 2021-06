Bombardier Specialized Aircraft: accordo con l’U.S. Air Force per Global Aircraft in Special Mission Configuration

Bombardier conferma l’accordo tra la sua consociata Learjet Inc. e la U.S. Air Force a sostegno del Battlefield Airborne Communications Node (BACN) program. L’Indefinite Delivery Indefinite Quantity (IDIQ) contract fornisce all’USAF ordini flessibili e include un ordine fermo immediato per un aeromobile Global 6000, con un massimo di cinque velivoli Global 6000 aggiuntivi. Il contratto, che include lavori di ingegneria e modifica, rappresenta un potenziale valore totale di quasi $465 milioni.

Bombardier ha già consegnato quattro velivoli Global all’aeronautica statunitense dal 2007 per il programma BACN, un airborne relay che estende le distanze di comunicazione, facendo da ponte tra le frequenze radio e “traducendo” tra sistemi di comunicazione incompatibili. Gli aerei BACN sono conosciuti nell’aeronautica americana come E-11A.

“Bombardier è orgogliosa di essere stata scelta ancora una volta dall’aeronautica statunitense per fornire i nostri velivoli Global ad alte performance e la nostra esperienza unica a sostegno del programma BACN”, ha affermato Michel Ouellette, Executive Vice President, Specialized Aircraft, Programs and Engineering, Bombardier. “I nostri dipendenti con sede negli Stati Uniti sono onorati di prestare le loro competenze a sostegno di questo progetto d’élite”.

I team Bombardier negli Stati Uniti, che continuano a fornire supporto in servizio e aggiornamenti all’attuale flotta BACN, sono pronti a iniziare a lavorare sul prossimo aereo BACN nei prossimi giorni. Ingegneri e tecnici del Bombardier Specialized Aircraft’s Center of Excellence in Wichita, Kansas, modificheranno la piattaforma per supportare le apparecchiature di comunicazione necessarie per la missione, mentre i team di Tucson forniranno l’interno dell’aereo ed eventualmente eseguiranno il lavoro di verniciatura esterno.

Orgoglioso di essere un importante datore di lavoro nel settore dell’aviazione statunitense, Bombardier collabora con college e scuole tecniche locali per aiutare a ispirare e formare la prossima generazione di professionisti aerospaziali.

Il senatore Jerry Moran (R-Kansas) ha detto: “Sono lieto di vedere che l’Air Force sta seguendo l’acquisto di un altro aereo E-11A per supportare le battlefield communications for forward-deployed forces. Questi aerei sono progettati e attrezzati per l’Air Force proprio qui a Wichita”.

“Sostenere il programma BACN dell’aeronautica americana e aumentare il lavoro per i Kansas aviation manufacturers è una vittoria per l’Air Capital of the World e per il nostro Paese”, ha affermato l’U.S. Representative Ron Estes (R-Kansas). “Questi velivoli Bombardier Global 6000, modificati e testati a Wichita, offrono ai nostri aviatori un vantaggio competitivo nel volo e nelle comunicazioni”.

“Sono orgogliosa di supportare l’acquisizione da parte dell’Air Force di ulteriori velivoli E-11A BACN da Bombardier”, ha affermato l’U.S. Representative Ann Kirkpatrick (D-Arizona). “La flotta di aerei BACN collega i nostri militari e gli alleati durante missioni critiche e supporta lavori altamente qualificati proprio qui a Tucson. Non vedo l’ora di continuare a sostenere il programma BACN dell’Aeronautica come membro dell’Appropriations Committee”.

I velivoli Bombardier Global, rinomati nel settore della business aviation per range, spaziosità e volo fluido, sono una piattaforma collaudata per missioni governative speciali grazie alla loro velocità, capacità di carico utile, ridondanza, affidabilità e resistenza.

Bombardier Specialized Aircraft progetta, sviluppa e fornisce una gamma di funzionalità agli operatori di tutto il mondo per un’ampia varietà di missioni tra cui sorveglianza e ricognizione, evacuazioni mediche e trasporto VIP. Le soluzioni spaziano da pacchetti chiavi in mano che comprendono l’intera attività di progettazione, costruzione, collaudo e certificazione, fino al supporto ingegneristico specializzato e alla supervisione tecnica di progetti specifici del cliente.

(Ufficio Stampa Bombardier)