Emirates lancia un nuovo servizio verso Miami

Emirates ha annunciato oggi che lancerà un servizio quattro volte alla settimana tra la seconda città più grande della Florida, Miami e Dubai, dal 22 luglio 2021, espandendo la sua rete statunitense a 12 destinazioni. Il nuovo servizio fornirà ai viaggiatori globali di Emirates un altro punto di accesso alla Florida dopo Orlando (a partire da luglio), servendo l’area della Florida meridionale e offrendo al contempo comodi collegamenti per i viaggiatori diretti verso il Medio Oriente, l’Asia occidentale e l’Oceano Indiano via Dubai.

Con l’aggiunta di Miami, Emirates ora servirà gli Stati Uniti con oltre 70 voli settimanali, offrendo oltre 26.000 posti in 12 gateway tra cui Boston, Chicago, New York (JFK e Newark), Houston, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington DC e Orlando.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “Il lancio di un servizio non-stop per Miami in questo momento segnala la nostra fiducia nel recupero dei viaggi mentre i paesi progrediscono nei loro programmi di vaccinazione e implementano protocolli per la ripresa sicura del volo e delle attività di viaggio, in particolare negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti. Sottolinea inoltre il nostro forte impegno per il mercato statunitense, che Emirates ora serve con oltre 70 voli settimanali su 12 gateway.

C’è una chiara richiesta per questo servizio sia da parte dei viaggiatori d’affari che di piacere e prevediamo che la nostra nuova rotta sarà accolta calorosamente attraverso la nostra rete globale, nonché dai viaggiatori nel sud della Florida, in Sud America e nei Caraibi che possono comodamente accedere a Dubai e alla nostra rete più ampia tramite le numerose connessioni. Non vediamo l’ora di facilitare ancora più opportunità turistiche e commerciali da e per la Florida con questa nuova rotta e di fornire ai nostri clienti la pluripremiata esperienza Emirates”.

Il nuovo servizio si aggiungerà anche ai collegamenti commerciali esistenti forniti da Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, che opera scheduled cargo flights per Miami da ottobre 2020. Il vettore ha offerto capacità cargo da e per Miami facilitando le esportazioni di beni deperibili, elettronica e altri componenti, nonché beni di e-commerce. Emirates SkyCargo ha anche operato in passato diversi voli charter sul suo Boeing 777 Freighter per trasportare cavalli da Miami agli eventi equestri in tutto il mondo.

I voli da/per Miami opereranno quattro volte alla settimana con il Boeing 777-300ER a tre classi di Emirates, offrendo otto suite private in First Class, 42 posti in Business Class e 304 posti in Economy Class. Il volo Emirates EK213 partirà da Dubai (DXB) alle 03:10. arrivando a Miami (MIA) alle 11:00, mentre il volo di ritorno, EK214, partirà da Miami alle 21:10, arrivando a Dubai alle 19:35 del giorno successivo.

“Sono entusiasta che Emirates porterà il suo servizio pluripremiato nella contea di Miami-Dade e collegherà la nostra comunità a Dubai per la prima volta nella nostra storia”, ha affermato il Miami-Dade County Mayor, Daniella Levine Cava. “Non vedo l’ora di dare il benvenuto ai loro quattro voli settimanali e all’enorme impatto economico che dovrebbero portare nella nostra contea”.

“L’annuncio di Emirates per il primo servizio da Dubai a MIA è chiaramente uno dei momenti più orgogliosi nella storia del nostro aeroporto”, ha affermato Lester Sola, MIA Director and CEO. “L’aggiunta di Dubai al nostro elenco crescente di destinazioni top in tutto il mondo consolida ulteriormente MIA come gateway globale leader e aeroporto più trafficato della Florida per i passeggeri internazionali”.

Emirates ha riavviato in modo sicuro e graduale le operazioni su tutta la sua rete. La compagnia rimane concentrata sull’adozione di varie misure per facilitare i viaggi ed è stata leader nell’introdurre iniziative in collaborazione con autorità e organizzazioni sanitarie per proteggere la salute dei clienti e garantire la loro sicurezza. Emirates ha introdotto misure a terra in tutti i punti di contatto e a bordo per fornire ai propri passeggeri i più elevati standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare il viaggio dei clienti attraverso l’aeroporto di Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)