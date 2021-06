KLM: il network di destinazioni in Nord America torna praticamente ai livelli del 2019

Il network di destinazioni nordamericane di KLM è praticamente tornato ai livelli del 2019, prima della pandemia COVID-19. Tuttavia, la capacità di posti e le frequenze dei voli sono ancora molto inferiori a quelle del 2019. Sebbene vi siano ancora significative restrizioni di viaggio negli Stati Uniti e in Canada, il tasso di vaccinazione è in aumento sia all’estero che in Europa, il che dovrebbe ridurre gradualmente le restrizioni. KLM è preparata per un aumento della domanda ed è pronta ad accogliere i propri clienti in modo sicuro e responsabile.

“La rete di destinazioni è al centro della strategia di KLM. Durante la pandemia COVID-19, KLM ha preservato il più possibile la sua rete di destinazioni riducendo la capacità di posti a sedere, in modo che i passeggeri potessero viaggiare se necessario e il trasporto delle merci potesse continuare. Questa strategia ha notevolmente supportato KLM durante la crisi COVID-19. Ciò rende molto più facile ora aumentare nuovamente le operazioni”, afferma KLM.

Ci saranno un totale di 16 destinazioni nordamericane nell’estate 2021. Si tratta di una destinazione in meno rispetto all’estate del 2019, ovvero Salt Lake City. Tuttavia, KLM continuerà a offrire un volo diretto da Amsterdam a Salt Lake City in collaborazione con il suo partner Delta Air Lines.

KLM intende aggiungere Las Vegas e Minneapolis durante l’estate, ma ciò dipenderà dalla fine delle restrizioni ai viaggi tra Stati Uniti ed Europa.

Nel suo programma invernale, che va dal 31 ottobre 2021 al 26 marzo 2022, KLM aggiungerà due nuove destinazioni al suo North American network: la località messicana di Cancun e Orlando nello stato americano della Florida.

“La frequenza dei voli verso le destinazioni quest’estate sarà inferiore rispetto all’estate 2019. Sia la frequenza che la capacità di posti variano a seconda della destinazione. Grazie al crescente tasso di vaccinazione e alla graduale riapertura dell’Europa e anche degli Stati Uniti, prevediamo che questi numeri aumenteranno gradualmente. Siamo molto agili quando si tratta di pianificare la nostra rete e, naturalmente, teniamo conto della domanda del mercato”, afferma KLM.

KLM offre ai propri clienti la massima flessibilità in fase di prenotazione, modifica o cancellazione di un viaggio. Quest’anno KLM ha anche implementato i più alti standard di igiene, prima, durante e dopo il volo. KLM ha recentemente ricevuto la certificazione Diamond APEX per i suoi sforzi, il che significa che KLM è ora una delle compagnie aeree leader nel campo dell’igiene e della sicurezza sanitaria. KLM ovviamente rispetta tutte le restrizioni e i regolamenti di viaggio governativi.

“È molto positivo che il nostro North American destination network sia praticamente tornato al livello originale, in termini di numero di destinazioni. Il Nord America è un mercato importante per KLM. Questa relazione risale a molto tempo fa, illustrata dal fatto che quest’anno commemoriamo 75 anni di voli per New York. Speriamo che le restrizioni di viaggio per Stati Uniti, Canada e Messico vengano presto ridotte, offrendo ai nostri passeggeri maggiori opportunità di viaggiare ancora una volta in Nord America. Un passaporto per le vaccinazioni valido a livello internazionale sarebbe molto utile per questo”, afferma il presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers.

Inoltre, KLM ha annunciato che i KLM Package Deals sono stati rinominati KLM Holidays, ora accessibili anche al settore dei viaggi. La gamma di voli, hotel e auto a noleggio è ampia. Una nuova caratteristica è che KLM compensa le emissioni di CO2 dei voli nel pacchetto. Inoltre, KLM sta entrando in una partnership con l’industria dei viaggi. Il rinnovo di KLM Holidays è una delle componenti della più ampia strategia commerciale di KLM sul mercato olandese.

Dal 2014, i consumatori possono mettere insieme un pacchetto turistico su klm.nl. Questo rimarrà ovviamente il caso di KLM Holidays. Coloro che preferiscono prenotare tramite un intermediario ora hanno anche questa opzione, KLM Holidays infatti è ora accessibile ai consulenti di viaggio. I soci Flying Blue accumulano miglia sui voli all’interno del pacchetto prenotato e possono ottenere uno sconto su un pacchetto vacanza KLM Holidays con le miglia risparmiate ordinando un buono sconto nel Flying Blue Store. KLM Holidays è una partnership con Airtrade, che fornisce la tecnologia per il sistema di prenotazione su klm.nl e si occupa dell’elaborazione delle prenotazioni.

(Ufficio Stampa KLM)